Все бьют Неймара: 9 фолов от сербов и травма – продолжение рекорда

Прямо сейчас в Бразилии бурлят две темы: фантастической красоты гол Ришарлисона и травма Неймара.

Вся страна живет надеждой, что не случилось ничего страшного. Но все очень переживают.

На 80-й минуте игры с Сербией, уже при счете 2:0, Неймара заменили. Главный игрок команды хромал, а на скамейке натянул футболку на голову и даже плакал. Травма.

С поля Ней ушел уже без бутсы.

Обратили внимание, как выглядит правая нога? Приближаем.

В чем конкретно проблема – пока неизвестно. По заявлению врача сборной Бразилии, у Неймара растяжение связок голеностопа. Нога сильно опухла – и точные сроки восстановления пока не назвать. «Нужно подождать по меньшей мере сутки и посмотреть, какой будет реакция. Нужно набраться терпения и спокойствия», – добавил врач.

Возможно, конкретика появится в пятницу. Со стадиона Неймар уходил без костылей.

Главный тренер сборной Бразилии Тите верит, что все будет хорошо: «Несмотря на боль, он остался на поле и поучаствовал в обоих наших голах. Можете быть уверены, что Неймар еще сыграет на чемпионате мира. Я в этом абсолютно уверен».

***

Разве кого-то удивляет, что Неймару так досталось?

В первой игре ЧМ-2022 форвард был привычно эффектен: активно лез в обводку и собирал фолы соперников.

За 80 минут сербы сфолили на Неймаре 9 раз – это с отрывом самый высокий показатель ЧМ в Катаре. На втором месте – юный испанец Гави с 5 собранными фолами.

Неймара вообще всегда активно бьют. На ЧМ-2018 он тоже стал рекордсменом по коллекционированию фолов – 26 нарушений в пяти матчах. В игре против Швейцарии бразильца ударили 10 раз.

Так что сербы почти добили до рекорда (а матч со Швейцарией у бразильцев во втором туре).

Для Неймара все это давно норма. В сезоне-2022/23 соперники «ПСЖ» сфолили на нем уже 66 раз за 20 матчей – ни на одном другом игроке в Европе не нарушали правила чаще.

Кстати, на ЧМ-2018 у Неймар тоже рекорд по собранным фолам: 26 нарушений в пяти матчах. В игре против Швейцарии Нея ударили 10 раз – максимум для российского чемпионата мира.

Так что сербы почти добили до рекорда (а матч со Швейцарией у бразильцев во втором туре).

Окончательно добил Неймара защитник «Фиорентины» Никола Миленкович. Вот таким подкатом.

Хорошо видно, что именно здесь Неймар и получил растяжение.

Надеемся, что на этом чемпионате мира бразилец правда еще сыграет!

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach; Gettyimages.ru/Michael Steele