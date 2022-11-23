«Родители перелезли через стену – их арестовали». Иньяки Уильямс в Гане, из которой его родители бежали по Сахаре

Дикая история самой интересной семьи ЧМ-2022.

Вы видели эту фотографию перед ЧМ-2022?

Два брата Иньяки и Нико Уильямс приехали в Катар. В составе разных сборных.

Иньяки 28 лет, в этом году он, не попав в сборную Испании, выбрал Гану. Нико – 20, и он уже в обойме Луиса Энрике.

У их семьи удивительная судьба: мама Мария и папа Феликс покинули Гану пешком – чтобы попасть в Европу, они шли через Сахару.

4000 (четыре тысячи) километров общего пути, часть из него – голыми ногами по песку в 40-50 градусов. Мария уже была беременна – до рождения Иньяки оставалось несколько месяцев.

Детали этой истории Иньяки узнал меньше десяти лет назад. Родители доверили ему откровенный рассказ, лишь когда ему исполнилось 19.

«Я не раз видел в новостях кадры, как люди приплывали на лодках из Африки, как перелезали стену на границе Мелильи с Марокко (испанский город на Севере Африки – Sports.ru). И тогда понимал, что не знаю, как в Испании оказалась моя семья. Мама ничего не рассказывала.

И вот я как-то сидел дома в Бильбао и смотрел телевизор. Вдруг мама выключила его и сказала: «Все хорошо. Просто пришел момент рассказать тебе нашу семейную историю. Для начала сядь и расслабься. В таком возрасте, я думаю, ты готов». Когда родители все мне рассказали, я замер, – рассказывал Иньяки. – Это звучало как сюжет фильма, где родители в главных ролях. Первой моей реакцией был глубокий вздох».

Что же случилось?

Родители Иньяки шли через Сахару, перелезли через забор в Марокко, чудом спаслись от депортации – и назвали сына в честь священника в Бильбао

Мария и Феликс Уильямс в 1993-м твердо решили уехать из Ганы.

Сначала они собирались двинуть из Аккры (столица Ганы) в Великобританию. Но через несколько дней друг Феликса подкинул вариант с Испанией – 1000 долларов на двоих, дешевле любых других направлений.

Дальше рассказывает Иньяки:

«Они сели в грузовик – тот самый, с открытой задней частью. Туда затолкались 40 человек. Дальше – пешком. Люди падали прямо на дороге, там их и хоронили. Было опасно: везде воры, насилие, страдания. Некоторых людей обманули: они платили проезжавшим мимо водителям, те высаживали их посередине дороги и говорили: «Все, конец». Людей оставляли безо всего: без воды, еды. Там были дети, старики, женщины».

Водитель обманул и родителей Уильямса: ровно так же остановился посреди дороги и заставил выйти из машины.

«Родители добрались до Мелильи, перелезли через стену – и их сразу арестовали, – продолжал Иньяки. – У них не было документов, они незаконно пересекли границу – в таких случаях людей просто выдворяли обратно.

Юрист из благотворительной организации Cáritas, разговаривавший по-английски, сказал им: «Сейчас вы можете только сказать, что вы из страны, где прямо сейчас идет война». Родители порвали ганские документы и сказали, что пришли из Либерии (в то время шла Первая гражданская война в Либерии, она закончилась лишь в 1996-м – Sports.ru), чтобы получить политическое убежище. Так мои родители попали в Бильбао».

На север Испании Феликса и Марию отправили в апреле 1994-го. На вокзале в Бильбао их встретил священник Иньяки Мардонес.

«Прекрасно помню первую встречу на вокзале. Комфорт – это старое имя, сейчас ее зовут Мария – была на восьмом месяце беременности, – вспоминал священник. – В документах было указано, что они отлично знают испанский. Я начал говорить, но они выглядели испуганными. Тогда перешел на английский – и они облегченно улыбнулись».

Мардонес помог Уильямсам переехать в квартиру, которую нашла благотворительная организация. Нашел врача, который следил бы за беременностью, и привел в порядок документы. Католическая церковь, где вел службы Мардонес, обеспечивала беженцев едой и другими предметами первой необходимости. Священник сам поймал такси, чтобы отвезти их в роддом, когда у Марии начались схватки.

Об имени мама и папа даже не думали. Сына назвали в честь священника Иньяки, который помогал семье на каждом шагу. Вот он держит будущую звезду «Атлетика» на выходе из роддома.

Собственно, и болеть за «Атлетик» Иньяки Уильямс начал с подачи этого священника. Он же купил пацану первую клубную футболку.

В этом году Иньяки и Нико впервые побывали на исторической родине. Дедушка сказал, что увидев Иньяки в футболке сборной Ганы, сможет умереть спокойно

В июне 2022 года братья Уильямс прилетели в Гану и отправились в родной город отца Тема (209 тысяч жителей). Они даже нашли место, где жили Феликс и Мария Уильямс до переезда в Испанию.

Навестили и 90-летнего дедушку, который благословил братьев. А для Иньяки добавил: «В день, когда я увижу тебя в футболке сборной Ганы, я смогу умереть спокойно».

Начало девяностых навсегда оставило отпечаток в семье. Как-то несколько лет назад они полетели в отпуск в Дубай. Когда они приехали на экскурсию к песчаным дюнам, Мария Уильямс внезапно разрыдалась. Детям она объяснила реакцию так: «Песок напоминает мне то, что произошло тогда в Сахаре».

У отца тоже осталось напоминание о тех временах. Он потерял чувствительность стоп, когда передвигался по пескам Сахары босиком.

В интервью Superdeporte Иньяки говорил: «История родителей мотивирует меня работать еще усерднее – чтобы вознаградить их за все, чем они пожертвовали ради нас. Они рисковали жизнями. Жизнь, которую я им помогаю устроить теперь, такая же, какую они хотели для нас. И теперь мы можем сказать: «Мы этого добились».

В июле Иньяки Уильямс решил играть за Гану. Уже провел три матча: против Бразилии (0:3), Никарагуа (1:0) и Швейцарии (2:0). Кстати, немногие помнят, что в карьере Иньяки есть и одна игра за взрослую сборную Испании – в мае 2016-го, перед Евро, он сыграл в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины. Препятствий при получении нового спортивного гражданства это не создало.

«Я посоветовался с семьей и близкими людьми. Потому что это больше, чем просто футбол, – говорил Иньяки о выборе в пользу Ганы. – Дедушка, узнав новость, сказал, что ему осталось немного, но он очень хочет увидеть меня на чемпионате мира в составе Ганы».

Сегодня эта мечта дедушки Иньяки сбудется.

Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo; globallookpress.com/Ricardo Larreina/AFLO; marca.comÁNGEL RIVERO; instagram.com; unsplash.com/Andrzej Kryszpiniuk