Я видел, как умирала надежда Коста-Рики: ее болельщики заплатили по $8-12 тысяч за поездку на ЧМ

Денис Романцов пережил с ними 0:7.

Коста-Рика влюбила в себя в 2014-м, когда вышла в четвертьфинал бразильского ЧМ. В 2016-м она приехала на открытие стадиона «Краснодар» и обыграла Россию 4:3, но на ЧМ-2018 набрала лишь очко в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

Перед новым отбором команду возглавил колумбиец Луис Суарес, выводивший на чемпионаты мира Гондурас (в 2014-м) и Эквадор, залетевший в плей-офф-2006.

За полтора года он привлек в сборную 22 новых игрока. Если на прошлом ЧМ в Коста-Рике было 6 человек из своего чемпионата, то теперь – 17.

Почему в сборной нет Марина из «Оренбурга»? Объяснил костариканский журналист по имени Яшин

«После четвертьфинала ЧМ-2014, где мы только по пенальти проиграли Голландии, многие наши футболисты подписали контракты с зарубежными клубами и в Россию-2018 приехали легионерами, – объяснил мне перед игрой с Испанией журналист FU TV Майнор Солано. – После провала на вашем ЧМ произошел обратный процесс. Наши ребята – в том числе Брайан Руис – вернулись домой.

Для Луиса Суареса это даже хорошо, потому что с большинством игроков он много контактировал и между матчами сборной».

«Вскоре после назначения Суаресу предстояло везти сборную на Золотой Кубок КОНКАКАФ, поэтому он сделал ставку на местных игроков, – сказал мне популярный (под 100 тысяч подписчиков) костариканский журналист Яшин Куэсада. – Почему меня зовут Яшин? Моему отцу близка русская культура. Других детей он назвал Галиной, Юрием и Владимиром.

Знаю, что в вашей лиге играет наш Джимми Марин. В сентябре прошлого года он забил Ямайке первый мяч Коста-Рики в отборе ЧМ-2022, но потом перестал удовлетворять Суареса игрой за «Саприссу» и выпал из основной обоймы».

70 % костариканских болельщиков живут в фанатской деревне

Около стадиона костариканцы весело проводили время в компании шоумена Маурисио Асторги, но заметно уступали в численности испанцам. И я выяснил, сколько людей прилетело в Катар болеть за сборную Суареса.

«Около 1200 болельщиков, – сказал репортер Multimedios CR Диего Обандо. – Поездка обошлась в 8500 долларов. Или 5 миллионов наших колонов. По нашим меркам, это, конечно, очень дорого.

Где-то 70% болельщиков поселились в фанатской деревне. 30% – в отелях».

«1000-1200 человек – это только из Коста-Рики, – добавил Майнор Солано. – Всего тут где-то 3000 наших болельщиков.

8000 долларов – это минимум. Стоимость поездки легко доходила и до 12 тысяч».

«Я вообще слышал только эту цифру – 12 тысяч, – подтвердил корреспондент Tigo Sports Фильо Кальдерон. – Столько турагенства брали за авиабилеты, проживание и билеты на игры.

Это довольно завышенная цена – минимальный размер оплаты труда в нашей стране: 500 долларов (в России – 230 долларов – Sports.ru)».

Костариканцы не парятся из-за трат на поездку – они платили не за победы, а за новые ощущения

В первом тайме – при счете 3:0 – испанские болельщики запускали волну, но на костариканской трибуне она глохла. Люди явно были не в настроении.

Я убедился в этом, когда в перерыве обратился к одному из костариканских болельщиков – архитектору Хуану Карлосу Сибахе.

– Как вам игра?

– Если честно, я ожидал от нашей команды более удачного матча. Надеюсь, следующий сложится получше.

– Поездка сюда из Коста-Рики ударила по карману?

– Цена в турагенствах – тысяч 10 долларов, но я путешествовал лоукостерами и уложился в три тысячи. Для меня это уже четвертый чемпионат мира.

– Поселились в отеле или в деревне для болельщиков?

– Я снял квартиру.

Во втором тайме – между пятым и шестым голами Испании – я отвлек еще одного болельщика сборной Коста-Рики. По имени Чито.

– Что с вашей командой? Как это исправить?

– Главный тренер ошибся, не выпустив в защиту опытного Кендалла Уотсона из моей любимой «Саприссы». У нас также есть несколько очень хороших молодых ребят. Нужно больше им доверять – тогда и заиграем лучше.

– Кто виноват в таком разгроме?

– Из игроков меня никто не разочаровал – просто Испания намного сильнее, сам видишь.

– Не жаль потраченного на это путешествие?

– Вообще не парюсь из-за денег. Я заплатил за то, ради чего живу, – за футбол. Иногда он радует, иногда огорчает.

После игры я разговорился с более молодым костариканцем – 27-летним Сесаром Фернандесом (на фото – слева). Он оказался наиболее расположенным к разговору.

– Мы не ожидали такого крупного поражения. Быстрый гол сломал наш план на игру, деморализовал. 0:7 – большое разочарование.

– С Японией будет лучше?

– Очень на это надеюсь. Сборная должна проявить характер и показать свою настоящую силу.

– Что будете делать завтра, чтобы прийти в себя?

– Хороший вопрос. Наверное, сходим с друзьями на Сук Вакиф (рынок в центре Дохи – Sports.ru).

– Вы где живете?

– В фанатской деревне.

– И как там?

– Довольно скромно. Есть только самое необходимое – кровати, туалеты, электричество.

– Слышал, что в Коста-Рике поездка в Катар стоила плюс-минус 10 тысяч долларов. Как сейчас оцениваешь такие траты?

– Для большинства костариканцев это внушительная сумма. Но я не жалею, потому что наша поездка – не только ради игры с Испанией. Мы побывали в ОАЭ и Катаре – это прекрасный, незабываемый опыт.

PS. Другое настроение было у архитектора Сибахи. Я спросил, что он чувствует после 0:7, и Хуан Карлос ответил кратко: «Vergüenza».

Стыд.

Фото: REUTERS/Albert Gea; Яшин Куэсада, Денис Романцов, Диего Обандо, Фильо Кальдерон, Хуан Карлос Сибаха, Сесар Фернандес.