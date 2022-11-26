ЧМ-2022 в Катаре
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Игроки сборной России, которые обыграли Саудовскую Аравию 5:0: где они сейчас?

Далер Кузяев Далер Кузяев
Илья Кутепов Илья Кутепов
Александр Ерохин Александр Ерохин
Федор Смолов Федор Смолов
Марио Фернандес Марио Фернандес
Юрий Газинский Юрий Газинский
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
Алан Дзагоев Алан Дзагоев
Александр Самедов Александр Самедов
Роман Зобнин Роман Зобнин
Александр Головин Александр Головин
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Артем Дзюба Артем Дзюба
Юрий Жирков Юрий Жирков
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В стартовом матче ЧМ-2018 Россия в «Лужниках» переехала Саудовскую Аравию – 5:0. Спустя четыре с небольшим года саудовцы сотворили сенсацию, обыграв Аргентину (2:1) в стартовом матче на ЧМ-2022, а в субботу встречаются с Польшей. 

В комментариях под одним из наших постов про Саудовскую Аравию вы просили рассказать, что с составом сборной России, которая победила в стартовом матче ЧМ-2018. Выполняем!

Игорь Акинфеев (36 лет)

Голкипер после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной, но продолжает играть в ЦСКА: в мае продлил контракт до конца сезона-2023/24.

Марио Фернандес (32 года)

В мае экс-защитник ЦСКА объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию к беременной жене. Агент обещает, что Марио определится с будущим после ЧМ.

Сергей Игнашевич (43 года)

Еще один экс-защитник ЦСКА тренирует «Балтику», которая рвется в РПЛ: лидирует в Первой лиге, за 18 туров проиграли всего раз.

Илья Кутепов (29 лет)

Илья летом подписал однолетний контракт с «Торпедо». Зарплата в сравнении со «Спартаком» уменьшилась в 10 раз (со 125 млн рублей до 12).

Федор Кудряшов (35 лет)

Российский защитник – твердый игрок основы, но «Антальяспор» плетется во второй половине таблицы. Его одноклубники – бывшие спартаковцы Фернандо и Луис Адриано.

Юрий Жирков (39 лет)

Экс-игрок ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Зенита» говорит, что еще не наигрался – но пока не нашел команду. С июля без клуба.

Денис Черышев (31 год)

Автор дубля в матче с Саудовской Аравией перебрался в «Венецию» (Серия Б), вместе с новой командой тяжело вкатывается в сезон и редко попадает в старт. Ждем изменений при Ваноли.

Далер Кузяев (29 лет)

5+3 в первой части сезона – однозначно лучший российский игрок «Зенита» и один из лучших россиян во всей лиге.

Роман Зобнин (28 лет)

При Абаскале вернулся в топ-форму, но не приезжает в сборную из-за проблем со здоровьем.

Александр Самедов (38 лет)

Завершил карьеру, теперь старший селекционер в «Факеле».

Юрий Газинский (33 года)

Полузащитник, открывший счет голам в игре с саудовцами, перешел в «Урал», где стал королем голов с угловых – уже три!

Александр Головин (26 лет)

Воспитанник ЦСКА, положивший Саудовско Аравии со штрафного, перешел в «Монако» сразу после завершения ЧМ-2018. Там играет до сих пор – за 4 года провел 153 матча, забил 20 голов и отдал 29 ассистов.

Алан Дзагоев (32 года)

Алан в 2022 году не думал об уходе из ЦСКА, но оказался на рынке свободных агентов. В сентябре пришел в «Рубин», играет постоянно.

Александр Ерохин (33 года)

Полузащитник все еще в «Зените», но, кажется, совсем не нужен: выходит на замены минут на 7.

Федор Смолов (32 года)

В январе вернулся в «Динамо» и забил после этого 12 голов в РПЛ.

Артем Дзюба (33 года)

Форвард, который тоже забил Саудовской Аравии, после ухода из «Зенита» подался в Турцию, но там не пошло – недавно разорвал контракт с «Аданой Демирспор». Ходят слухи, что теперь Артем может податься в «Торпедо».

Станислав Черчесов (59 лет)

Главный тренер тогдашней сборной творит чудеса в «Ференцвароше»: впервые с 1975-го вывел клуб в евровесну, лидирует в чемпионате.

Кто еще был в составе?

• Андрей Лунев – сейчас 31 год. Хочет играть, но «Байер» не отпускает.

• Владимир Габулов – сейчас 39 лет. За 3 года успел поработать функционером в «Алании», «Олимпе» (объединился с «Долгопрудным») и «Химках». Сейчас без работы. 

• Андрей Семенов – сейчас 33 года. Все еще в «Ахмате», но уже не основной. 

• Владимир Гранат – сейчас 35 лет. Летом завершил карьеру, теперь играет в Медиалиге. 

• Игорь Смольников – сейчас 34 года. Спустя 16 лет вернулся в «Торпедо».

• Антон Миранчук – сейчас 27 лет. Впервые за 2 года сыграл за сборную – в товарняке с Таджикистаном. 

• Алексей Миранчук – сейчас 27 лет. За первую часть сезона в «Торино» сыграл почти столько же, сколько за весь прошлый в «Аталанте». 

Эрве Ренар работал мусорщиком и проваливался в 4-й лиге Англии, а теперь творит историю с Саудовской Аравией

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Владимир Астапкович, Михаил Голенков, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; instagram.com/veneziafc; rubin-kazan.ru; instagram.com/adskulubu; REUTERS/Eric Gaillard; globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Moscrop

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