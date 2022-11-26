Игроки сборной России, которые обыграли Саудовскую Аравию 5:0: где они сейчас?
В стартовом матче ЧМ-2018 Россия в «Лужниках» переехала Саудовскую Аравию – 5:0. Спустя четыре с небольшим года саудовцы сотворили сенсацию, обыграв Аргентину (2:1) в стартовом матче на ЧМ-2022, а в субботу встречаются с Польшей.
В комментариях под одним из наших постов про Саудовскую Аравию вы просили рассказать, что с составом сборной России, которая победила в стартовом матче ЧМ-2018. Выполняем!
Игорь Акинфеев (36 лет)
Голкипер после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной, но продолжает играть в ЦСКА: в мае продлил контракт до конца сезона-2023/24.
Марио Фернандес (32 года)
В мае экс-защитник ЦСКА объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию к беременной жене. Агент обещает, что Марио определится с будущим после ЧМ.
Сергей Игнашевич (43 года)
Еще один экс-защитник ЦСКА тренирует «Балтику», которая рвется в РПЛ: лидирует в Первой лиге, за 18 туров проиграли всего раз.
Илья Кутепов (29 лет)
Илья летом подписал однолетний контракт с «Торпедо». Зарплата в сравнении со «Спартаком» уменьшилась в 10 раз (со 125 млн рублей до 12).
Федор Кудряшов (35 лет)
Российский защитник – твердый игрок основы, но «Антальяспор» плетется во второй половине таблицы. Его одноклубники – бывшие спартаковцы Фернандо и Луис Адриано.
Юрий Жирков (39 лет)
Экс-игрок ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Зенита» говорит, что еще не наигрался – но пока не нашел команду. С июля без клуба.
Денис Черышев (31 год)
Автор дубля в матче с Саудовской Аравией перебрался в «Венецию» (Серия Б), вместе с новой командой тяжело вкатывается в сезон и редко попадает в старт. Ждем изменений при Ваноли.
Далер Кузяев (29 лет)
5+3 в первой части сезона – однозначно лучший российский игрок «Зенита» и один из лучших россиян во всей лиге.
Роман Зобнин (28 лет)
При Абаскале вернулся в топ-форму, но не приезжает в сборную из-за проблем со здоровьем.
Александр Самедов (38 лет)
Завершил карьеру, теперь старший селекционер в «Факеле».
Юрий Газинский (33 года)
Полузащитник, открывший счет голам в игре с саудовцами, перешел в «Урал», где стал королем голов с угловых – уже три!
Александр Головин (26 лет)
Воспитанник ЦСКА, положивший Саудовско Аравии со штрафного, перешел в «Монако» сразу после завершения ЧМ-2018. Там играет до сих пор – за 4 года провел 153 матча, забил 20 голов и отдал 29 ассистов.
Алан Дзагоев (32 года)
Алан в 2022 году не думал об уходе из ЦСКА, но оказался на рынке свободных агентов. В сентябре пришел в «Рубин», играет постоянно.
Александр Ерохин (33 года)
Полузащитник все еще в «Зените», но, кажется, совсем не нужен: выходит на замены минут на 7.
Федор Смолов (32 года)
В январе вернулся в «Динамо» и забил после этого 12 голов в РПЛ.
Артем Дзюба (33 года)
Форвард, который тоже забил Саудовской Аравии, после ухода из «Зенита» подался в Турцию, но там не пошло – недавно разорвал контракт с «Аданой Демирспор». Ходят слухи, что теперь Артем может податься в «Торпедо».
Станислав Черчесов (59 лет)
Главный тренер тогдашней сборной творит чудеса в «Ференцвароше»: впервые с 1975-го вывел клуб в евровесну, лидирует в чемпионате.
Кто еще был в составе?
• Андрей Лунев – сейчас 31 год. Хочет играть, но «Байер» не отпускает.
• Владимир Габулов – сейчас 39 лет. За 3 года успел поработать функционером в «Алании», «Олимпе» (объединился с «Долгопрудным») и «Химках». Сейчас без работы.
• Андрей Семенов – сейчас 33 года. Все еще в «Ахмате», но уже не основной.
• Владимир Гранат – сейчас 35 лет. Летом завершил карьеру, теперь играет в Медиалиге.
• Игорь Смольников – сейчас 34 года. Спустя 16 лет вернулся в «Торпедо».
• Антон Миранчук – сейчас 27 лет. Впервые за 2 года сыграл за сборную – в товарняке с Таджикистаном.
• Алексей Миранчук – сейчас 27 лет. За первую часть сезона в «Торино» сыграл почти столько же, сколько за весь прошлый в «Аталанте».
Эрве Ренар работал мусорщиком и проваливался в 4-й лиге Англии, а теперь творит историю с Саудовской Аравией
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Владимир Астапкович, Михаил Голенков, Рамиль Ситдиков, Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев; instagram.com/veneziafc; rubin-kazan.ru; instagram.com/adskulubu; REUTERS/Eric Gaillard; globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Moscrop
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