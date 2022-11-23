В гимне Испании нет слов. Их пытались написать, но страну они не объединяли

250 лет сложной истории.

Мы привыкли к торжественности исполнения гимнов перед матчами ЧМ: команды дружно поют, трибуны смахивают слезы и тоже поют. Но в некоторых гимнах вообще нет слов. Например, у Сан-Марино, Боснии и Герцеговины и… Испании. Обращали внимание?

Как так получилось? Пытались ли испанцы придумать слова для гимна? Пора разобраться.

Первая версия гимна Испании появилась более 250 лет назад. Под названием «Марш гренадеров» она отмечена в 1761 году в «Книге постановлений о военных действиях испанской пехоты». Вот как она звучала.

Постепенно испанцы начали называть марш королевским, потому что его исполняли на мероприятиях с участием короля, королевы или принца Астурийского (официальный титул наследника престола в Испании до 1969 года – Sports.ru).

Чтобы гимн звучал торжественнее, его хотели дополнить словами. В 1870 году генерал Хуан Прим даже провел конкурс. Но никто не предложил ничего лучше «Марша гренадеров».

История гимна: влияние Франко и правительственная выплата за авторские права

И все-таки иногда гимн менялся.

В 1908 году его немного переписал композитор Бартоломе Касас Перес, но версия продержалась недолго. «Марш гренадеров» потерял официальный статус в годы существования Второй Испанской Республики (1931-1939) – вместо него использовался «Гимн Риего». Там даже есть слова!

Но 27 февраля 1937 года Франсиско Франко подписал декрет о возвращении «Марша гренадеров» на подконтрольных территориях, тогда как в остальной Испании оставался «Гимн Риего». После окончания Гражданской войны «Марш гренадеров» вернулся на всю Испанию.

В 1997 году испанцы закрепили версию гимна. Королевство выкупило права на симфоническую версию 1908 года (семья композитора получила почти 800 тысяч евро за авторские права). Гимн стал принадлежать министерству культуры, и из-за этого случилось удивительное: страна взимала авторский сбор с тех, кто исполнял гимн.

Музыканты возмущались, но им пришлось играть видоизмененный гимн, чтобы не платить сбор. Проблема решилась, когда новую официальную версию записал музыкант и военный Франсиско Грау. Ее можно исполнять бесплатно.

У гимна Испании были слова, но политики их переписывали или отменяли

Время от времени люди пытались написать слова к «Маршу гренадеров». Первым был испанский драматург аргентинского происхождения Вентура де ла Вега в 1843 году, но его не поддержали. Не получалось и у других.

Как-то по приказу короля Альфонсо XIII работник Королевской академии испанского языка Эдуардо Маркина написал свою версию слов. Но они так и остались в черновике 1923 года.

Но Альфонсо XIII не сдавался. По приказу председателя правительства другой текст в 1928 году написал драматург и журналист Хосе Мария Пеман.

После победы Франко в Гражданской войне текст Пемана отредактировали. Появилось два отличия: слова «Alzad la frente» («Поднимайте брови») превратились в «Alzad los brazos» («Поднимайте руки») – такая отсылка к римскому фашистскому приветствию, а словосочетание «los yunques y las ruedas» («Наковальни и колеса») поменяли на «los yugos y las flechas» («Ярма и стрелки» – элементы франкистской символики).

Позже Пеман стал официальным поэтом при режиме Франко, но он, как и его семья, всегда отрицали причастность к изменению текста гимна. Музыка со словами Хосе Марии Пемана использовалась все время правления Франко (1936-1975).

Следующее изменение гимна связано с королем Хуаном Карлосом I, пришедшим к власти после смерти Франко. В 1978 году он поручил композитору Франсиско Грау написать новую аранжировку гимна и снова убрал слова. Больше они там не появлялись, а сам гимн поменял название и стал «Королевским маршем».

Иногда от незнания контекста возникают курьезы. Так, в 2015-м после финала чемпионата мира по бадминтону в Индонезии (испанка Каролина Марин выиграла золото) вместо традиционного «Королевского марша» включили гимн из Франкистской Испании. Марин почти весь гимн простояла с легкой улыбкой и недоумением.

Попытки добавить в гимн слова не иссякли. Однажды это сделал даже Олимпийский комитет Испании: в 2007 году председатель комитета Алехандро Бланко, побывав на «Энфилде» и услышав легендарную You’ll never walk alone, захотел организовать конкурс. Победила версия испанского либреттиста Паулино Куберо .

Но за десять дней до официального представления текст гимна утек в газету – и из-за националистических оттенков поднялся скандал. Олимпийскому комитету надо было собрать полмиллиона подписей, чтобы утвердить гимн, но он отказался даже от сбора.

И так – с каждой попыткой. Никто не может найти тонкий и объединяющий всех текст.

Фото: Gettyimages.ru/Jasper Juinen