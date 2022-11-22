«Кажется, Месси сыграет на ЧМ-2026». Горячие реакции на поражение Аргентины

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Все шокированы победой Саудовской Аравии над Аргентиной с Лионелем Месси.

Мы собрали реакции футбольного мира – все осмысляют первую большую сенсацию ЧМ-2022.

Гари Линекер: «Один из самых неожиданных результатов в истории чемпионатов мира. Просто экстраординарное выступление от Саудовской Аравии».

Джо Коул: «Этот победный гол вдохновит целое поколение. Вот теперь чемпионат мира начался для меня. Невероятный результат».

Журналист Чарльз Уотс: «Сенсация. Оборона Саудовской Аравии в последние полчаса – просто что-то нереальное. Невероятная атмосфера. Первая игра на этом турнире, которая ощущалась и звучала как самый настоящий чемпионат мира. Блестящий праздник футбола».

Автор The Athletic Карл Анка тоже в восторге: «Эрве Ренар. Ты разрушил мой мир».

Грэм Сунесс грустит: «Это была тень любой сборной Аргентины, которую я когда-либо видел. Они сегодня были тенью самих себя».

Первым из участников матча высказался Лаутаро Мартинес: «Очень больно. Мы очень надеялись начать ЧМ с победы. Но это уже произошло – и теперь мы должны тренироваться и думать только о том, что грядет. В первом тайме должны были забить больше одного гола, но это чемпионат мира. У нас остались два финала».

Одна из главных газет Аргентины La Nacion была лаконичной: «Коллапс».

Позже к журналистам вышел Алехандро Гомес: «У нас были шансы в первом тайме. Тут небольшой офсайд – и потом эти фатальные пять минут. Мы не смогли переломить ситуацию. Энергия наших болельщиков поможет нам. Есть ошибки – и мы их исправим».

Тренер Лионель Скалони верит в команду: «Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что они высоко играют в защите. Офсайды были миллиметровыми. У нас есть еще два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться».

TyC Sports поставил Месси всего 6 из 10 за матч с Саудовской Аравией: «Нервы перевесили его талант, и он расслабился, как и вся команда».

Георгия Черданцева волнует действительно важная проблема: «Тренера, который не ставит в состав Дибалу, необходимо отправить на обследование в специальную больницу».

Станислав Минин строит теории: «Замбия. Ивуар. Сауды. Рубашка та же. Эрве Ренар. Что-то он умеет».

Хорошие новости от Романа Нагучева: «Кажется, Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году».

Сразу после матча запустилась фабрика по производству мемов.

Вся Аргентина прямо сейчас:

Признайтесь, вы же тоже не верили в Саудовскую Аравию?

Главный герой матча – Салем Аль-Досари, забивший красивейший победный гол.

Классика.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez