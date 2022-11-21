Почему к матчам ЧМ добавляют по 10+ минут? Детали эксперимента ФИФА

От редакции: автор текста – Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф!», где разбирает судейство.

Главная особенность старта ЧМ-2022 – продолжительность матчей. К каждому тайму добавляют непривычно много минут. Матч Англия – Иран вообще побил рекорд: 14 минут плюсом к первому тайму, еще 10 – ко второму, еще 3 – на ВАР и пенальти в самом конце.

Общее время игры:

Катар – Эквадор – 100 минут и 18 секунд

Англия – Иран – 117 минут 16 секунд

Сенегал – Нидерланды – 102 минуты и 49 секунд

Ко второму тайму США – Уэльс было добавлено 9 минут, а сыграли 10:34.

Только за три матча понедельника мы получили больше тайма дополнительного времени!

Почему?

Правила не менялись – ФИФА пытается увеличить игровое время и бороться с затяжками

Чемпионаты мира и Европы – всегда площадка для показа результатов экспериментов. ФИФА долго тестирует на второстепенных турнирах самые разные фантазии больших чиновников, а лучшие из них добираются даже до ЧМ.

На ЧМ-2018 мир увидел, как быстро может работать ВАР. Ранее боролись с симуляциями, локтями в воздухе, давлением на судей, новым розыгрышем удара от ворот. Обычно после таких турниров нововведения адаптируют все национальные чемпионаты.

Помимо полуавтоматической системы определения офсайда, которую мы увидели в деле в матче Катар – Эквадор, ФИФА представила дополнительного резервного арбитра и строгий контроль потерянного времени.

Перед турниром босс судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина сказал: «Мы не должны удивляться, увидев 7 или 8 добавленных минут в каждом тайме, если именно столько времени было потрачено впустую». Легендарный итальянец привел в пример празднования голов, на которые уходит полторы-две минуты. А если голов будет несколько?

Мы видим очевидную попытку увеличить чистое игровое время.

Второй резервный арбитр посекундно считает почти все паузы

На играх ЧМ-2022 работают два резервных арбитра вместо привычного одного.

Задачи основного резервного расширяются, он теперь полноценный участник судейской бригады: больше следит за игрой и отвечает за свои участки поля (у всей бригады есть связь друг с другом, они советуются).

Главная задача второго резервного – следить за добавленным временем. Если раньше время добавлялось условно, то теперь перешли на фактический подсчет. В прошлом рекомендации были такие: условно, на травму добавить минуту, на замену – 30 секунд, по факту – компенсировать время, затраченное на просмотр видеоповтора.

Из Катара мы получили информацию, что теперь резервный ассистент считает время, затраченное на празднование голов, все проверки ВАР, паузы после назначения пенальти, замены, споры при показе любых карточек и уход с поля удаленных игроков (иногда это затягивается), оказание медицинской помощи при травмах.

Второй резервный арбитр буквально считает секунды, после чего сообщает бригаде, сколько ушло времени. Пока не учитываются пробития штрафных и угловых, вбрасывания мяча из аута, но нельзя исключать, что в будущем начнут считать и эти паузы.

Конечно, 14 минут к тайму в матче Англия – Иран – слишком много, но фактически иранскому вратарю оказывали помощь около девяти минут. Плюсуем замену, одну желтую карточку и три забитых англичанами гола. Теперь все высчитывается очень точно.

Вторая функция резервного ассистента – на случай проблем с ВАР-центром

Пятый рефери также может заменить резервного арбитра в случае неполадок с ВАР-центром. На каждом стадионе чемпионата мира есть ВАР-комната, в которой находится запасной АВАР. В случае разрыва связи он вступает в работу, а резервный становится ВАР на стадионе.

На таком турнире техника обкатана неоднократно, но ФИФА все равно подстраховалась. Маловероятно, что возникнут какие-то проблемы со связью, но было бы интересно увидеть такую замену в игре.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Richard Heathcote; globallookpress.com/IMAGO/David Klein; REUTERS/Fabrizio Bensch