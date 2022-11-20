Круговорот Валенсии на открытии ЧМ: дубль, отмена гола, носилки. Кстати, вы поняли необычное решение ВАР?
Сборные Катара и Эквадора влетели в чемпионат мира очень резко.
Вратарь хозяев Саад Аль-Шеб (играет в местном клубе «Аль-Садд») переволнавался и уже на третьей минуте несуразно сыграл на выходе после подачи штрафного – подарком воспользовался капитан эквадорцев Эннер Валенсия, который головой скинул мяч в сетку.
Мяч сначала засчитали, но затем итальянский арбитр Даниэле Орсато при помощи ВАР увидел минимальный офсайд. Технологии в деле!
Бывший судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Илья Обломов для Sports.ru пояснил, что смотрели судьи, отменяя гол Эквадора:
«ВАР рассматривал эпизод при подаче в штрафную площадь. Этот момент дали в стоп-кадре, когда вратарь Катара боролся за верховой мяч. В мяч сыграли и вратарь, и игрок Эквадора. В момент касания партнер эквадорца Эстрада находился вне игры, это хорошо показала графика ФИФА. Для удобства определения офсайда графисты убрали остальных игроков из кадра и показали, где находился Эстрада в момент, когда партнер касался мяча. Учитывая, что мяч оснащен чипами и реагирует даже на минимальные касания (включая двойные), ВАР смогли точно определить момент передачи».
Экс-форварду «Вест Хэма» Валенсии пришлось немного подождать, чтобы все-таки стать автором первого гола ЧМ. Нападающий вывалился на вратаря, который снес его в штрафной. Хозяйский статус не помог: Орсато назначил пенальти, а Валенсия уверенно его реализовал – впервые чемпионат мира открыли голом с пенальти.
За 15 минут у нас уже появились потенциальные герой и антигерой матча. Но Валенсия не успокоился: сначала подсадил на желтую трех катарских футболистов, а затем вновь забил! Подача справа – и Эннер головой сделал 2:0.
А ведь хозяева чемпионатов мира еще никогда в истории не проигрывали первый матч!
С Валенсией вообще происходило все, что только можно: на нем фолили, ему было больно, к нему даже выходили
• Валенсия в этом сезоне в огне: 13+4 в 12 матчах турецкой Суперлиги (играет за «Фенербахче» – лучший бомбардир чемпионата), четыре гола в Лиге Европы (два из них в квалификации) и теперь такой мощный перфоманс. Эннеру уже 33 года – отличное начало ЧМ, который, вероятно, будет последним в карьере.
• Эннер – лучший бомбардир в истории сборной Эквадора. С учетом этого дубля – у него теперь уже 37 голов в 75 матчах.
• Валенсии принадлежат пять последних голов Эквадора на ЧМ! Больше голов подряд (шесть) только у Эйсебио (1966-й), Паоло Росси (1982-й) и Олега Саленко (1994-й).
• Да и вообще за полчаса стартовой игры Валенсия сделал треть от нормы голов, нужных для «Золотой бутсы» на двух последних ЧМ – ведь на турнирах в Бразилии и России хватало шести мячей.
И Валенсия еще может продолжить!
Валенсия забил первый мяч на ЧМ-2022! Он в компании Газинского, Лама, Буба Диопа и Тшабалала
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00, «Al-Khor Stadium»
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Катар –
Аль-Шеб, Ро-Ро, Хухи, Хассан, Аль-Рави, Ахмед, Хатем, Будиаф, Аль-Хайдос (Абдулвахаб, 71), Али (Мунтари, 72), Афиф.
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Эквадор –
Галиндес, Пресиадо, Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Плата, Ибарра (Сармиенто, 68), Франко, Родригес, Мендес, Кайседо, Валенсия (Сифуэнтес, 77), Эстрада.
Фото: REUTERS/Matthew Childs
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