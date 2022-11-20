Валенсия забил первый мяч на ЧМ-2022! Он в компании Газинского, Лама, Буба Диопа и Тшабалала

Вспоминаем.

Первый гол на ЧМ-2022 не с первой попытки, но забил эквадорец Эннер Валенсия – его отменили, но он не остановился, забил потом правильный мяч и в первом же тайме оформил дубль.

А кто забивал первые голы на предыдущих турнирах нашего времени?

ЧМ-1998 – Сезар Сампайо

Бразилия играла с Шотландией и сразу взялась за дело. Уже на 4-й минуте защитник Сезар Сампайо замкнул подачу Бебето с углового. На ЧМ Сампайо стал одним из лидером этой сборной и отыграл 6 из 7 матчей на том турнире.

Сейчас: Работает в тренерском штабе сборной Бразилии.

ЧМ-2002 – Папа Буба Диоп

Тот турнир сразу стартовал с сенсации: Франция проиграла дебютантам из Сенегала. Единственный гол с паса Эль-Хаджи Диуфа забил полузащитник Папа Буба Диоп – команда отпраздновала танцами вокруг футболки возле углового флага. Сенегалец разом вписал имя в историю и стал символом того праздника для многих-многих людей по всей планете.

Он ушел из жизни в 2020-м после болезни.

ЧМ-2006 – Филипп Лам

В 2006-м турнир открывали Германия и Коста-Рика. Игра вышла яркой – 4:2, самый результативный матч открытия за всю историю ЧМ. Первый гол пришел уже на 6-й минуте – шикарным ударом забил еще совсем молодой Филипп Лам. Будущая легенда еще не знает, что этот гол только начало его великой истории в немецком футболе.

Сейчас: Бизнесмен и один из главных колумнистов Германии.

ЧМ-2010 – Сифиве Тшабалала

Одна из главных звезд в истории сборной ЮАР и ее ментальный лидер на том турнире. Быстроногий полузащитник с шикарными дредами влюбил в себя мир, когда положил красивый гол в ворота 172-сантиметрового кипера Оскара Переса. Праздничные танцы тоже впечатлили.

Сейчас: Еще не закончил и пылит на родине в 38 лет, думает идти в тренеры. Пока без клуба.

ЧМ-2014 – Марсело

Первый и единственный за всю историю автогол открытия. Хорваты повели, но случившееся не смутило Марсело – до конца матча на его фланге все было под контролем. Бразилия выиграла, а на послематчевую пресс-конференцию бразилец вышел с улыбкой и в майке Луки Модрича.

Где сейчас: Тихо доигрывает в Греции.

ЧМ-2018 – Юрий Газинский

Этот гол вы наверняка хорошо помните. На 12-й минуте Газинский поймал прекрасный навес Александра Головина и точным ударом головой запустил тот самый разгром Саудовской Аравии.

Где сейчас: Слишком часто забивает за «Урал» после угловых.

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Elsa, Michael Steele, Shaun Botterill /Allsport; globallookpress.com/ZUMAPRESS.com; РИА Новости/Рамиль Ситдиков