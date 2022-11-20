Краски открытия ЧМ: рассказчик Морган Фримен, поп-идол из BTS, красивейшая игра цвета и света

Церемония открытия чемпионата мира – это тоже ярко, хоть тут по примеру Олимпиады и нет парада сборных.

Зато местная атмосфера повсюду.

Не все попали на стадион, но собрались в первый большой день в катарской фан-зоне.

Кубок мира в свет выносили легенды.

Разные легенды.

Взамен парада был хотя бы такой.

А еще – парад талисманов. Видите родного Забиваку?

Вот это компания.

А кто смотрел в лайве эти турниры?

Знакомимся: Лаиб, милый талисман Катара-2022.

Колорит турнира выглядит еще и так.

Эмир Аль Тани – если вы не сопоставили, это владелец «ПСЖ», он и открыл турнир.

Шоу на поле устроили яркое – и тоже колоритное, конечно.

С верблюдами прямо на газоне.

Этот символ ЧМ – одновременно двойка, ноль (из 2022) и восьмерка-бесконечность – в таком виде еще более впечатляющий.

А это главное, что есть на чемпионатах мира.

В центре внимания и фейерверка.

Танцы завораживали.

Как и эти световые мечи.

Вообще со светом поиграли как следует.

Кого из героев церемонии вы точно знаете – это Морган Фримен. 85-летний актер был главным рассказчиком, стал нашим проводником в сюжет катарского представления.

А это, пожалуй, главная звезда церемонии – даже если вам парень не знаком, это так. Чонгук из группы BTS.

Погуглите и впечтлитесь (ужаснитесь), насколько BTS популярны.

А тут южнокорейца объединили еще и с местной звездой – катарцем Фахадом Аль Кубаиси.

Так все это выглядело с лучших мест.

В ритме ударных инструментов.

Впечатляет.

Болельщиков сборной Катара на месте – тоже.

Конечно, сразу на трибунах и компании из других стран. Побывать на открытии почетно!

Эквадорцы получили двойной праздник – благодаря Эннеру Валенсии.

Но лаконичным открытием насладились все.

Кажется, даже небо раскрасили в нужный тон.

Праздник стартовал!

Фото: REUTERS