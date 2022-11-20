Краски открытия ЧМ: рассказчик Морган Фримен, поп-идол из BTS, красивейшая игра цвета и света
Церемония открытия чемпионата мира – это тоже ярко, хоть тут по примеру Олимпиады и нет парада сборных.
Зато местная атмосфера повсюду.
Не все попали на стадион, но собрались в первый большой день в катарской фан-зоне.
Кубок мира в свет выносили легенды.
Разные легенды.
Взамен парада был хотя бы такой.
А еще – парад талисманов. Видите родного Забиваку?
Вот это компания.
А кто смотрел в лайве эти турниры?
Знакомимся: Лаиб, милый талисман Катара-2022.
Колорит турнира выглядит еще и так.
Эмир Аль Тани – если вы не сопоставили, это владелец «ПСЖ», он и открыл турнир.
Шоу на поле устроили яркое – и тоже колоритное, конечно.
С верблюдами прямо на газоне.
Этот символ ЧМ – одновременно двойка, ноль (из 2022) и восьмерка-бесконечность – в таком виде еще более впечатляющий.
А это главное, что есть на чемпионатах мира.
В центре внимания и фейерверка.
Танцы завораживали.
Как и эти световые мечи.
Вообще со светом поиграли как следует.
Кого из героев церемонии вы точно знаете – это Морган Фримен. 85-летний актер был главным рассказчиком, стал нашим проводником в сюжет катарского представления.
А это, пожалуй, главная звезда церемонии – даже если вам парень не знаком, это так. Чонгук из группы BTS.
Погуглите и впечтлитесь (ужаснитесь), насколько BTS популярны.
А тут южнокорейца объединили еще и с местной звездой – катарцем Фахадом Аль Кубаиси.
Так все это выглядело с лучших мест.
В ритме ударных инструментов.
Впечатляет.
Болельщиков сборной Катара на месте – тоже.
Конечно, сразу на трибунах и компании из других стран. Побывать на открытии почетно!
Эквадорцы получили двойной праздник – благодаря Эннеру Валенсии.
Но лаконичным открытием насладились все.
Кажется, даже небо раскрасили в нужный тон.
Праздник стартовал!
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Фото: REUTERS
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