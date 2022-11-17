7 сборных изменили заявки на ЧМ-2022. Кого позвали и как это вообще работает?

Дальше без Нкунку и Мане.

Садьо Мане все-таки не сыграет на чемпионате мира – нападающий Сенегала и «Баварии» вылетел до марта. Колдуны не помогли – травма лодыжки оказалась сильнее, потребовалась операция.

Теперь сборная Сенегала спешно ищет замену для лидера атаки. На это у тренера Алиу Сиссе меньше суток.

Заменить игрока в заявке? А так можно?

Да, можно. Но есть тонкости.

Садьо Мане попал в окончательную заявку из 26 футболистов – ее надо было подать в ФИФА до 14 ноября.

Но даже в этот список можно вносить изменения. Только времени осталось мало: последние правки надо сделать за 24 часа до первого матча на турнире . То есть Алиу Сиссе и его тренерскому штабу надо выбрать замену до вечера субботы – срок истекает в 19:00 по московскому времени.

Другие сборные свои первые матчи играют позднее – у них иной дедлайн.

Нужны подтверждения от врача команды и главного врача ФИФА, что игрок, которого убирают из заявки, травмирован или болен . Только тогда сборная получает одобрение. У Мане такие бумаги явно есть, потому что про травму известно давно.

Забавно, что окончательную заявку из 26 человек необходимо было сформировать только из футболистов, которые входили в предварительный список – его нужно было отправить в ФИФА до 21 октября. В него могло войти до 55 игроков. А вот игрок на замену травмированному может не входить в этот список – можно заявить кого угодно.

И команды активно пользуются правилами замены.

7 сборных уже заменили травмированных. Аргентина и Франция – даже нескольких

К сожалению, за последнюю неделю травм слишком много:

• Больше всего проблем у Франции. Сначала защитник Преснель Кимпембе из «ПСЖ» не успел восстановиться в срок – и Дидье Дешам вызвал Алекса Дисаси из «Монако», у которого 0 матчей за сборную.

Позже на тренировке травму получил Кристофер Нкунку – в него влетел Камавинга. Вместо лучшего бомбардира Бундеслиги вызвали Коло-Муани из «Айнтрахта».

А еще у Дешама оставалось свободное место в заявке – тренер никого не вызвал, из-за чего даже нарвался на недовольство латераля Жонатана Клосса. Но тренер в итоге добил состав до 26 человек: позвал второго бомбардира Бундеслиги Маркуса Тюрама.

• За один день нарисовались проблемы и у сборной Аргентины – вылетели сразу два игрока нападения. Вингер «Фиорентины» Николас Гонсалес не восстановился после травмы – его отцепили от сборной, на его место приехал Анхель Корреа.

Но баланс Корреа в сборной не нарушен. Хоакин Корреа тоже не сыграет на ЧМ-2022, вместо него в заявку попал Тьяго Альмада из американской «Атланты».

Не самый приятный расклад для Лионеля Скалони. С учетом того, что еще и Лео Месси пока не занимается в общей группе из-за небольшого повреждения.

• Необычная ситуация у Фахада Аль-Муваллада из сборной Саудовской Аравии. Он выпал из заявки не из-за травмы. В феврале у Аль-Муваллада случилась положительная допинг-проба – его дисквалифицировали на 18 месяцев, но потом срок скостили. И он мог сыграть на ЧМ.

Но WADA обратилось в спортивный арбитражный суд. Поэтому нападающего убрали из состава в качестве меры предосторожности.

• Хосе Гайя тоже пропустит ЧМ-2022. Вместо него вызвали Алекса Бальде из «Барселоны». Благодаря этому факту именно каталонский клуб отправил самую большую делегацию футболистов в Катар.

Раньше первенство удерживала «Бавария» (17 игроков), но лишилась Садьо Мане. А потом Бальде стал 17-м футболистом от «Барсы».

А можно ли заменять игроков по ходу чемпионата мира?

После первого сыгранного матча – уже нет (помним, что дедлайн для команд наступает за 24 часа до старта на турнире).

ФИФА и так пошла на уступки сборным – в заявку в этом году можно включить 26 игроков вместо привычных 23. Так что замен в составе по ходу турнира не будет.

Но даже здесь есть исключение. Если вдруг кто-то из вратарей получит травму или заболеет, то его можно заменить другим вратарем. Но кандидата на подмену можно выбрать только из того самого предварительного списка из 55 человек.

Почему сделано такое исключение? Дело в том, что по правилам ФИФА в заявке на матч обязательно должно быть три вратаря.

Надеемся, никакой сборной это исключение не понадобится.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Sebastian Frej, Florencia Tan Jun/Keystone Press Agency; REUTERS/David W Cerny