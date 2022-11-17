Катар-2022. В группе G – Бразилия, которая начинает с Сербии, Швейцарии и Камеруна

Здесь чемпионские амбиции не только у бразильцев.

Бразилия

Как вышли. Уверенно выиграли южноамериканский отбор, возглавив таблицу из 10 команд. Финишировавшие вторыми аргентинцы отстали на 6 очков.

Тренер. Тите – несмотря на вылет в четвертьфинале ЧМ-2018, тренер сохранил должность и в 2019-м привел бразильцев к победе на Кубке Америки.

Как играют. Ожидается, что Бразилия возьмет за основу 4-2-3-1, где в роли главного созидателя – Неймар, а все остальное в атаке легко варьируется . По краям могут расположиться Рафинья и Пакета, но мы поставили слева Винисиуса – просто не можем держать его на скамейке!

В центре поля Бруно Гимараэс из «Ньюкасла» готов вытеснить Фреда и составить пару Каземиро. Тяжелее всего смотрится оборона, где непривычно кризисные для Бразилии латерали и все еще основной в 38 лет Тиаго Силва. А еще в составе нашлось место для 39-летнего Дани Алвеса, который, похоже, едет как талисман (Дани– главный коллекционер трофеев в мире). Первым сменщиком как на правом фланге защиты, так и в центре, все же видится Милитао.

Вратарская линия с Алиссоном и Эдерсоном одна из самых мощных на турнире.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.05, победа в турнире – 6. По версии букмекеров, бразильцы главные фавориты турнира.

Потери. Травму правого бедра получил Коутиньо, но далеко не факт, что он бы прошел в эту сборную и здоровым – самый статусный игрок «Виллы» так и не набрал форму (0 результативных действий в 12 матчах АПЛ в этом сезоне).

Не успел восстановиться и полузащитник Артур Мело, которого в этом сезоне арендовал «Ливерпуль». «Это была моя мечта – сыграть на ЧМ», – признался футболист.

Роберто Фирмино тоже мечтал поехать в Катар, но его почему-то решил не брать уже тренерский штаб.

3 главные звезды. Неймар, Винисиус, Каземиро – вы и так знаете, насколько они хороши.

Цитата. Неймар высоко оценивает шансы бразильцев: «Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Теперь команда сильнее и сплоченнее, мы лучше готовы к победам.

У нас очень сильная атака. У каждого игрока команды есть своя роль. А еще нас объединяет одна цель, и это самое важное. Мы ощущаем новый импульс, команда словно переродилась, и это здорово! Сейчас сборная Бразилии – это смесь опыта и молодости. Мы готовы прикладывать усилия друг ради друга. Мы играем как команда, и это даст нам шанс пройти далеко [на ЧМ-2022]».

Как играют в последнее время. В этом году бразильцы еще ни разу не проиграли. В январе начали с ничьей с Эквадором (1:1), а затем одержали 7 побед подряд (3 в квалификации и 4 в товарняках). Причем победы, за исключением одной, крупные: 4:0 с Парагваем, Чили и Боливией, 5:1 с Южной Кореей, 3:0 с Ганой и 5:1 с Тунисом.

Календарь: 24 ноября: Бразилия – Сербия, 28 ноября: Бразилия – Швейцария, 2 декабря: Камерун – Бразилия

Швейцария

Как вышли. Выиграли отборочную группу, опередив на два очка Италию.

Тренер. Мурат Якин – после провала в России экс-тренер «Спартака» залег во второй швейцарской лиге, но именно оттуда его позвали в родную сборную. И вот Якин снова король .

Как играют. Любой успех Швейцарии на турнире наверняка будет подкреплен прочным оборонительным фундаментом. Швейцарская надежность в полной мере воплотилась в квалификации ЧМ – команда Якина за 8 матчей пропустила всего два гола, меньше всех из попавших на турнир.

При Якине сборная обычно играет в 4-2-3-1 либо 4-3-3.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.95, победа в турнире – 100.

Потери. Стивен Цубер – 31-летний экс-полузащитник ЦСКА ныне выступает в греческом АЕК. Из-за травмы ему пришлось сделать операцию, которая не позволила ему поехать на чемпионат мира.

3 главные звезды. Гранит Джака, Мануэль Аканджи, Ян Зоммер – да, взломать швейцарскую стену будет непросто. Лидер сборной Джака в этом сезоне расцвел и в «Арсенале», показывая чуть ли не лучший футбол в карьере. Ну а на какие чудеса способен Зоммер, мы все прекрасно знаем: в этом сезоне кипер выдал шоу в матче с «Баварией» – 19 сэйвов за матч . Ян восстановился от повреждения незадолго до ЧМ, но если что ему на подмену есть сразу три вратаря, в том числе надежный голкипер «Дортмунда» Грегор Кобель.

Цитата. Аканджи в хорошем настроении: «Я бы сказал, что самая главная цель в этом сезоне – выиграть чемпионат мира со сборной Швейцарии (смеется)».

Как играют в последнее время. Начали год с 4 поражений в 5 матчах, но затем пришли в себя и победили трижды подряд в Лиге наций: 1:0 с Португалией, 2:1 с Испанией и Чехией. Правда, прямо перед стартом ЧМ швейцарцы уступили в товарняке Гане 0:2.

Календарь: 24 ноября: Швейцария – Камерун, 28 ноября: Бразилия – Швейцария, 2 декабря: Сербия – Швейцария

Сербия

Как вышли. Выиграли отборочную группу, опередив на три очка Португалию.

Тренер. Драган Стойкович – экс-капитан сборной Югославии и легенда югославского футбола, под руководством которого нынешняя команда прошла квалификацию с шестью победами и двумя ничьими, в решающем матче отправив в стыки Португалию (2:1).

Как играют. Почти всегда в три центральных защитника – это может быть 3-4-3, 3-5-2 и разные вариации этих формаций. При этом грозных имен вроде Видича, Коларова или Ивановича в нынешней сербской обороне нет – у команды явный перекос топовых исполнителей в сторону атаки.

Твердого первого номера в воротах тоже нет. Начать турнир может как Ваня Милинкович-Савич, так и Предраг Райкович.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 2.15, победа в турнире – 100.

Потери. Нет

3 главные звезды. Александар Митрович, Душан Влахович, Душан Тадич – вот такая мощная атака подобралась у сербов. Особенно отметим Митровича – лучшего бомбардира в истории сборной (50 голов в 76 матчах), который после подвигов в Чемпионшипе наконец стреляет и в АПЛ (9 голов в 12 матчах).

Перед чемпионатом мира Митрович получил небольшое повреждение, но тренер Стойкович не переживал ни минуты: «Я слышал, что он был на костылях [в воскресенье], но не видел его. Даже если ему отрубят голову, он поедет на чемпионат мира. Сомневаюсь, что нам придется вносить изменения в заявку. Он поедет туда, даже если лишится ноги. Учитывая его поведение, выступления и характер, Митрович заслуживает поездку на чемпионат мира».

К слову, именно Александар драматично вывел сербов на ЧМ . Цитата. Здесь главное заявление пришло не из сербской сборной, а от Кака, который неожиданно назвал их одними из фаворитом турнира наряду с Бразилией, Аргентиной и Францией. «Сербия очень опасна», – заявил бразилец. На всякий случай: речь шла именно о футболе.

Как играют в последнее время. В последних пяти матчах в Лиге наций сербы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Перед этой серией случилось только поражение в июне, когда команда Стойковича не смогла сдержать Холанда (0:1 с Норвегией).

Календарь: 24 ноября: Бразилия – Сербия, 28 ноября: Камерун – Сербия, 2 декабря: Сербия – Швейцария

Камерун

Как вышли. Камерунцы сначала стали первыми в группе с Кот-д’Ивуаром (опередили на два очка), а затем драматично прошли в стыках Алжир (0:1 и 2:1). На 118-й минуте на ЧМ ворвались алжирцы, но камерунцы все перевернули на 124-й .

Тренер. Ригобер Сонг – рекордсмен сборной Камеруна по количеству матчей (137) заменил португальца Тони Консейсау, когда оставалось меньше месяца до стыков. Сработало, хотя тренерский опыт у Сонга не слишком богатый – был помощником в основной команде и рулил в олимпийской.

Как играют. 4-4-2 либо 4-4-3. На домашнем Кубке Африки в начале года сборная выдала самый результативный футбол среди всех – забили 14 голов, но при этом 13 из них на счету двух футболистов. Венсан Абубакар с 8 мячами стал лучшим бомбардиром турнира, а вслед за ним с 5 голами расположился вингер «Лиона» Токо-Экамби.

Для трофея этого не хватило – команда заняла третье место.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 5.5, победа в турнире – 250.

Потери. Из известных имен в сборной по-прежнему нет Жоэля Матипа, который отказался от вызова еще на Кубок Африки-2017, раскритиковав руководство федерации. В этом году защитник «Ливерпуля» хотел вернуться, но нынешний президент федерации Самюэль Это′О выписал ему отказ:

«Это национальная команда. Мы не терпим людей, которые считают себя особенными».

3 главные звезды. Андре Онана из «Интера», Эрик Шупо-Мотинг из «Баварии», Франк Замбо-Ангисса из «Наполи» – те лидеры, которые по мнению Это′О приведут Камерун к титулу.

Чтоо? Об этом чуть ниже.

Цитата. Пожалуй, Это′О стал главным спикером камерунской сборной в этом году. Он постоянно заявляет, что его команда выиграет турнир.

Январь: «Африканцы очень талантливы, европейцы – в чуть меньшей степени. Я не вижу ни одной причины, почему африканская страна не могла бы выиграть ЧМ. Вообще говоря, это одна из простейших задач. Это просто парочка футбольных матчей. Почему вдруг это невозможно? Несмотря на все трудности, с которыми команды могут столкнуться по ходу игр, это не что-то невозможное».

Сентябрь: «Наша цель – покинуть турнир 18 декабря (в день финала ЧМ-2022 – Sports.ru).

Ноябрь: «Камерун в финале обыграет Марокко. У Африки всегда был потенциал для побед на чемпионатах мира, но до сих пор мы не всегда показывали себя с лучшей стороны. С годами африканские команды набирались опыта, и я думаю, что они готовы не только участвовать в чемпионате мира, но и выиграть его».

Как играют в последнее время. В сентябре будущие чемпионы мира проиграли 0:2 Узбекистану и 0:1 Южной Корее, на прошлой неделе сыграли вничью с Ямайкой 1:1. Букмекеры считают сборную аутсайдерами даже в группе.

Календарь: 24 ноября: Швейцария – Камерун, 28 ноября: Камерун – Сербия, 2 декабря: Камерун – Бразилия