А если бы Россия играла на ЧМ-2022? Авторы Sports.ru фантазируют про группу с США, 5:0 против Катара и гол Соболева Аргентине

Ждем и ваши варианты.

Сборная России не сыграла даже в стыковых матчах, но это не повод не помечтать.

В каком составе команда поехала бы на чемпионат мира, как проводила бы матчи (чтобы было интереснее, представим, что она оказалась бы в четвертой корзине, и уберем ограничение по европейским соперникам), вышла бы из группы и кто бы за нее забивал? Авторы Sports.ru делятся вариантами.

Свои варианты – и состава, и того, как Россия провела бы турнир – предлагайте в комментах.

Глеб Чернявский, группа А (Катар, Нидерланды, Сенегал, Россия)

На ЧМ-2022 сборная России была бы куда драйвовее, чем год назад на Евро. Карпин не постеснялся бы воткнуть высокую и атакующую спартаковскую оборону и полез бы вперед – как в лучшие годы в «Спартаке».

Думаю, в случае попадания в группу А был бы шанс повторить успех Черчесова. Смотрите сами: раскладываем Катар со счетом 5:0, потом убираем Сенегал без Мане и Бальде где-то 3:1, а дальше можно и попасть Нидерландам 0:3.

Что дальше?

А дальше матч с победителем группы В. Скорее всего, ее выиграет Англия, против которой реально удержать 0:0, а потом в серии пенальти отбить удар Магуайра ногой.

На этом можно было бы выдыхать – и с Францией просто получать удовольствие от процесса.

Александр Головин, группа B (Англия, США, Иран, Россия)

В день матча с США настоящим полем битвы станет не газон в Катаре, а русское ТВ. С помощью камерунских шаманов в ток-шоу на Первом канале вызовут дух давнего футбольного болельщика Пьера Нарцисса. Александр Пушков на «ТВ Центре» выступит с трехчасовой лекцией об истории истребления индейцев и американского рабства. Главное шоу развернется на «России». Чтобы обсудить футбол, в гости к Ольге Скабеевой придут представитель РПЦ, депутаты Журавлев и Терюшков, жена Павла Погребняка, политолог Араик Степанян и Майкл Бом, которого еще до игры выгонят из студии.

Россия пропустит трижды к 60-й минуте: сначала бабочку пустит Сафонов, дальше игра расклеится, потому что Карпин перегрузил команду на сборе. После третьего гола Маргарита Симоньян напишет в телеграме, что игроки подводят народ. Владимир Соловьев в прямом эфире подытожит: «Ну что, твари? Доигрались?»

Трансляцию из Катара – этого и остальных матчей – прервут, не дождавшись гола престижа от Смолова. По официальной версии – из-за попадания чего-то в спутник. За срыв сигнала «Матч ТВ» подаст в суд. Комментаторам запретят говорить о турнире. Они попытаются – полунамеками и стихами, но никто их не поймет. Другие журналисты сделают вид, что турнира не существует.

Через неделю о ЧМ забудут и переключатся на Кубок России. Когда люди увидят «Спартак» против «Зенита» без Соболева, Зобнина и Селихова, скажут, что, видимо, у Абаскаля не все так однозначно.

Сборная тем временем впадет в отчаяние и зацепит только ничью с Ираном. Перед последним туром Карпин сообщит радостную новость: через старые связи он устроит каждого в европейские топ-лиги. Игроки согласятся уехать с ним и на подъеме минимально проиграют Англии – за счет гола с пенальти. Дмитрий Песков на очередном пресс-брифинге за президента скажет, что игроки сделали все возможное и поступили тактически грамотно.

На волне добрых новостей с Родины игроки засобираются в аэропорт. Карпин заявит, что лучше сразу на переговоры в Европу, но его никто не послушает. Во время полета Маргарита Симоньян напишет в телеграме: «Наша сборная – лучшая, родная». По ее инсайду, прямо в аэропорту игроков поощрят за то, что разделили очки с дружественным Ираном.

Ярослав Сусов, группа С (Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Россия)

Самое логичное гипотетическое место России на ЧМ-2022 – вместо Польши. Если бы мы и вышли на турнир, то в стыках, обыграв поляков и шведов. Вот и надо смотреть, как бы мы смогли заменить Польшу.

В сборной России на ЧМ-2022 был бы отработанный и крепкий состав. Соболев проводит классный сезон, он номер один в нападении, рядом Мостовой и Захарян (может, хотя бы ЧМ замотивирует его выкладываться), Головин – лучший креативный полузащитник России, пока Захарян переживает непопадание в «Челси», Кузяев – идеальный универсал, Баринов в моей голове все-таки выигрывает конкуренцию у Глебова в опорной зоне (Фомин – не чистый опорник).

Защита – слабое место сборной. Альтернативы Караваеву, Скопинцеву, Дивееву и Джикии – нет. Из-за травмы Дивеева играть будет Осипенко, а на скамейке – Литвинов.

В первом матче будет тяжело. Если проиграем Мексике, то из группы не выйти. Точно пропустим от Лосано или Хименеса, поэтому придется отыгрываться. Скорее всего, не получится.

Во втором матче мы соберемся и победим Саудовскую Аравию, но скорее всего, шансов на выход уже не будет. Единственный расклад для плей-офф – победа над Аргентиной. И она почти получится! Соболев забьет Мартинесу на первых минутах, но дальше Россия начнет пропускать. Непонятно только – один гол или больше.

Артем Буторин, группа D (Франция, Дания, Тунис, Россия)

На ЧМ всегда нужно верить в чудеса – я верил всегда. Наивно и по-детски полагал, что все проблемы магически испарятся, и парни зарешают тупо на удаче и адреналине. Не верил только на одном ЧМ, а оно вон как получилось – почти дошли до полуфинала. Поэтому теперь буду верить всегда.

Тем более сборной рулит Валера – ну вы поняли. Он ведь и Тунису забивал на ЧМ, и Франции вколотил победный.

И сборная при нем посвежела – больше нет ощущения, что туда покупают абонементы и ходят одни и те же люди. Видели новую заявку? Уверен, вы даже не всех знаете в лицо.

Я не к тому, что пацаны Карпина всех бы порвали. Просто было бы круто болеть – свежие парни на их первом ЧМ (в моем составе на ЧМ-2018 были только Головин, Зобнин и Миранчук), подкаты Соболева, прыжки Сафонова, восхищения от Литвинова, эмоции и слезы. Точно не как постный Евро-2020 с предсказуемым концом.

Это был бы турнир жизни для новичков Карпина и встреча с легендой – мы бы заняли второе место (прости, Дания, я мечтаю) и попали на Аргентину с Лионелем Месси (прости, Мексика, просто по фактам). Сыграли бы открыто, устроили яркую перестрелку и красиво поехали домой с положительным опытом и офферами от европейских клубов по нашим игрокам.

Денис Романцов, группа F (Бельгия, Хорватия, Марокко, Россия)

Думаю, Россия выглядела бы не так безнадежно, как на Евро-2020: набрала бы 2-4 очка и стала в группе третьей. Карпина бы хвалили за смелый футбол, а много новых имен по сравнению с летом-2021 наполнили бы нас верой, что дальше все будет только лучше.

Чемпионат получился бы нестандартным для нашей сборной: мы бы не вышли в плей-офф, как примерно всегда, но провалом бы это не считалось. Потому что команда относительно молодая, а в группе – два явных фаворита.

После турнира Литвинов или Соболев, как Зобнин после ЧМ-2018, получили бы предложения из Бундеслиги.

Вадим Кораблев, группа G (Бразилия, Швейцария, Сербия, Россия)

Представил Россию в группе G, потому что а) хочется посмотреть на матч против Бразилии, б) здесь не все так безнадежно. И тем не менее даже второе место кажется недосягаемым: три-четыре мяча от Бразилии, тяжко со Швейцарией, приличные шансы только с Сербией.

Но мы бы не разочаровались: минимум надежды, побольше свежих имен и риска. Поскольку фантазируем, место форварда доверяю Сычевому. Он бы не только забил (хоть разок), но еще и придумал бы остроумное празднование. Дерзость Захаряна, Миранчука и Головина, штрафные Уткина, энергия Кузяева, подключения Скопинцева и Караваева, первый пас Осипенко – как минимум было бы нескучно.

А после турнира интервью Карпину Sports.ru, но с заголовком куда менее печальным, чем в июле 2016-го.

Жаль, что все это только мечты.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; REUTERS/John Sibley