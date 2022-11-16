Катар-2022. Добрались до группы действующего чемпиона – вместе с Францией тут Австралия, Дания и Тунис

Цикл коротких превью к ЧМ-2022 продолжает группа D.

Франция

Как вышли. С первого места в группе с Украиной, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Тренер. После ЧМ-2022 Дидье Дешам, скорее всего, уйдет из сборной после 10 лет работы – его должен заменить Зинедин Зидан. На Евро-2016 Дешам с Францией дошел до финала, а на ЧМ-2018 взял титул. А еще французы выиграли Лигу наций в сезоне-2020/21.

Как играют. На прошлом ЧМ Франция добилась успеха со схемой 4-2-3-1. В Лиге наций Франция играла в три центральных защитника, но накануне турнира Дешам заявил, что в Катаре вернется к четверке.

«Мы провели большой анализ [недавних игр], и у меня было много дискуссий с помощниками и игроками. Мы добились очень хороших результатов в этой системе [с тремя защитниками], но иногда у нас были трудности. Чтобы выиграть ЧМ, нужно быть надежными в защите», – объяснил Дешам.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,08, победа в турнире – 7,50.

Потери. Нголо Канте (травма подколенного сухожилия), Поль Погба (травма колена), Майк Меньян (разрыв икроножной мышцы), Бубакар Камара (травма колена). Кристофер Нкунку получил травму на тренировке и тоже не сыграет на ЧМ. Будет ли вызван футболист на замену, не уточняется.

3 главные звезды. Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн.

Цитаты. «У нас есть две серьезные потери – Канте и Погба. Мы попали в сложную ситуацию, но и у остальных она непростая. Но я верю в нашу команду, в то, что мы будем бороться изо всех сил. Мы должны приложить все силы – и мы это сделаем. Конкуренция – путь к успеху. Наша цель – попасть в 1/8 финала», – сказал Дешам.

«Мы не будем лицемерить. Собираемся сделать все, что в наших силах. Это трофей всей жизни. Люди не должны осуждать нас за то, что мы думаем об этом [во время матчей за клубы]», – говорил Килиан Мбаппе в эфире Canal+.

Как играют в последнее время. С июня Франция провела 6 матчей в Лиге Наций. Оба раза проиграли Дании (1:2, 0:2) и один раз – Хорватии (0:1). В гостевых матчах с хорватами и австрийцами сыграли вничью (по 1:1), а также обыграли Австрию (2:0).

Календарь. 22 ноября: Франция – Австралия; 26 ноября: Франция – Дания; 30 ноября: Тунис – Франция.

Австралия

Как вышли. Во втором раунде квалификации в Азиатской конфедерации футбола заняли первое место в группе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Китайским Тайбэем. В третьем раунде стали третьими в группе с Саудовской Аравией, Японией, Оманом, Китаем и Вьетнамом, выйдя в стыковые матчи, где обыграли Перу (0:0, 5:4 по пенальти).

Тренер. Грэм Арнолд – 59-летний австралиец был ассистентом Гуса Худдинка на ЧМ-2006, а самостоятельно сборной рулит с 2018 года. Почти вся тренерская карьера Арнолда прошла в Австралии – только в 2014 году Грэм отлучился в Японию, чтобы поработать с «Веганта Сэндай». В качестве игрока Арнол заезжал в бельгийские «Льеж» и «Шарлеруа», а также в голландские «Роду» и «Бреду».

Как играют. Арнолд всегда использует четверку защитников, но между квалификацией третьего раунда и играми плей-офф изменил стратегию. Теперь крайние защитники играют уже, чем обычно, а вместо двух глубинных плеймейкеров выходит один. В среднем команда владеет мячом 50% времени и способна подстраиваться под ситуацию в зависимости от хода игры.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 5,00, победа в турнире – 500,00.

Потери. Алекс Уилкинсон (травма паха).

3 главные звезды. Аарон Муй, Мэтью Райан, Айдин Хрустич. Нынешний состав австралийцев точно нельзя назвать праймовым – знакомых имен тут почти нет. Держите интересный факт: 17 из 26 игроков Австралии родом из других стран (два англичанина, два серба, пять шотландцев, три южносуданца, один турок, один босниец и один голландец).

Цитата. «Игроки из более футбольных стран подвергаются огромной нагрузке. Они играют не только по выходным, но и в середине недели. В то же время многие мои ребята играют только одну игру в неделю в чемпионате Австралии. Мы прошли квалификацию и теперь едем в Катар с замечательным настроением. Наши парни приедут со всех концов света, но их будет объединять одна футболка», – Грэм Арнолд.

Как играют в последнее время. После победы над Перу в стыковом матче два раза обыграли Новую Зеландию в товарищеских играх (1:0, 2:0).

Календарь. 22 ноября: Франция – Австралия; 26 ноября: Тунис – Австралия; 30 ноября: Австралия – Дания.

Дания

Как вышли. С первого места в группе с Шотландией, Израилем, Австрией, Фарерскими островами и Молдовой.

Тренер. Каспер Юлманд пришел в сборную в 2020 году и практически сразу добился отличного результата – на Евро-2020 датчане дошли до полуфинала, где проиграли англичанам в дополнительное время. В остальном тренерские достижения Юлманда более, чем скромные – из трофеев только чемпионство c «Норшелландом» в сезоне-2011/12.

Как играют. Дания, пожалуй, одна из самых сбалансированных команд на чемпионате мира. Их успех на Евро-2020 был подкреплен схемой с использованием трех центральных защитников, но они дважды обыграли Францию и Австрию в Лиге наций с расстановкой 4-2-3-1. Тактически гибки и адаптируются к оппонентам.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,32, победа в турнире – 35,00.

Потери. Николай Бойлесен (травма колена).

3 главные звезды. Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Симон Кьер. С прошлогоднего Евро костяк датчан не изменился. Сильные исполнители есть в каждой линии: в воротах – Каспер Шмейхель, в защите – Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мэле и Даниэль Васс, в полузащите – Эриксен, Хейбьерг и Дилэйни, в нападении – Дольберг и все еще молодой Дамсгор.

Цитата. «У нас фантастический состав, и мы полны уверенности, потому что знаем, на что способны. Но на ЧМ-2022 с Францией будет совершенно другая игра», – говорил Каспер Шмейхель после победы над французами в Лиге наций.

«Мы невероятно уверены в себе перед ЧМ. Наделаем много шума, постараемся пройти как можно дальше. Надеюсь, мы выйдем победителями из этой чертовой игры», – сказал Кристиан Эриксен.

Как играют в последнее время. В Лиге наций по два раза обыграли Францию (2:1, 2:0) и Австрию (2:1, 2:0), но дважды уступили Хорватии (0:1, 1:2).

Календарь. 22 ноября: Дания – Тунис; 26 ноября: Франция – Дания; 30 ноября: Австралия – Дания.

Тунис

Как вышли. В первом раунде африканской квалификации заняли первое место в группе с Экваториальной Гвинеей, Замбией и Мавританией, а в стыковых матчах обыграли Мали (1:0, 0:0).

Тренер. 50-летний Джалал Кадери пришел на должность зимой 2022-го – до этого ассистировал в Тунисе Мондхере Кебайере. Кадери работал в 19 клубах из Туниса, Саудовской Аравии, Ливии и ОАЭ, но так и не выиграл ни одного трофея.

Как играют. От обороны. Команда нечасто выбегает в атаку, но отлично реализует моменты. Характерным в этом плане стал матч плей-офф с Мали, где тунисцы не упустили ни одного явного шанса забить.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 5,50, победа в турнире – 500,00.

Потери. Нет.

3 главные звезды. Вахби Хазри, Элье Схири, Юссеф Мсакни. Хазри вообще не опускается ниже своего уровня даже в Европе. А вот достойной смены поколения пока не предвидится.

Цитата. «Мы слишком уважали бразильцев, но это было хорошее испытание против команды, претендующей на победу в Катаре. Нам не нужно стыдиться – мы должны учиться на ошибках», – говорил Джалал Кадери после поражения от бразильцев в сентябрьской товарищеской игре.

Как играют в последнее время. С июня Тунис провел 4 товарищеских матча: обыграли Чили (2:0), Японию (3:0) и Коморские острова (1:0), но были разгромлены Бразилией (1:5).

Календарь. 22 ноября: Дания – Тунис; 26 ноября: Тунис – Австралия; Тунис – Франция.

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Графика: Алиса Ефремова.