ЧМ-2022 в Катаре
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Катар-2022. Запрыгиваем в группу С к Аргентине, Саудовской Аравии, Мексике и Польше

Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
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Продолжаем базовое знакомство с участниками ЧМ-2022. Добрались до группы С.

Аргентина

Как вышли. Со второго места в южноамериканской квалификации.

Тренер. Лионель Скалони – тот тренер, с которым Аргентина наконец прервала трофейную засуху, которая длилась с 1993 года. С ним аргентинцы выиграли Кубок Америки-2021 – в финале обыграли Бразилию (1:0). А в начале июня этого года Скалони взял еще и Финалиссиму, обыграв Италию (3:0).

Как играют. Нынешний состав аргентинцев – самый сбалансированный в эпоху Месси. 4-3-3 и 4-2-3-1 – две схемы, которыми пользуется Скалони. Первая – под сильных соперников, вторая – когда аргентинцы собираются доминировать.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,05, победа в турнире – 7,50.

Потери. Джовани Ло Чельсо (мышечная травма).

3 главные звезды. Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Цитата. «Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Сейчас мы постоянно входим в число претендентов на победу, но так было не всегда. Чемпионат мира – очень сложный турнир. Нужно многим пожертвовать ради победы. Многие команды хотят добиться того же, чего хотим и мы. Если мы будем играть не лучшим образом, многие нас смогут обойти», – слова Месси в интервью DIRECTV.

Как играют в последнее время. С июня Аргентина провела 4 матча. В Финалиссиме разгромили Италию (3:0), а в товарищеских матчах побеждали Эстонию (5:0), Гондурас и Ямайку (по 3:0).

Календарь. 22 ноября: Аргентина – Саудовская Аравия; 26 ноября: Аргентина – Мексика; 30 ноября: Польша – Аргентина.

Саудовская Аравия

Как вышли.  Во втором раунде квалификации в Азиатской конфедерации заняли первое место в группе с Узбекистаном, Палестиной, Сингапуром и Йеменом. В третьем раунде стали первыми в группе с Японией, Австралией, Оманом, Китаем и Вьетнамом.

Тренер. Эрве Ренар – 54-летний француз, специализирующийся на африканских сборных. Ренар поработал в Замбии (дважды), Гане, Кот-д’Ивуаре и Марокко. Выигрывал Кубок Африки с Замбией в 2012 году и с Кот-д’Ивуаром в 2015 году. С Марокко дошел до четвертьфинала Кубка Африки-2017, а также впервые за 20 лет вывел сборную на чемпионат мира. Саудовскую Аравию тренирует с 2019 года.

Как играют. По схеме 4-3-3, используя замысловатые треугольники на широких участках. Часто используют короткий розыгрыш, но в матчах против сильных команд отказываются от него.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 11,00, победа в турнире – 750,00.

Потери. Нет.

3 главные звезды. Все игроки Саудовской Аравии представляют местный чемпионат. Выделяются Салем Аль-Досари, проведший один матч за «Вильярреал», Аль-Муваллад (две игры за «Леванте») и легенда «Аль-Хиляля» Аль-Шахрани.

Цитата. «Мы должны быть амбициозными – даже несмотря на то, что находимся в очень сложной группе. Ехать на чемпионат мира без амбиций бессмысленно. Мы должны поверить, что у нас есть шанс, и довести нашу форму до идеала», – Эрве Ренар.

Как играют в последнее время. С июня Саудовская Аравия провела шесть товарищеских матчей: обыграла Северную Македонию (1:0), сыграла вничью с Эквадором (0:0), США (0:0) и Албанией (1:1), а также проиграла Колумбии (0:1) и Венесуэле (0:1).

Календарь. 22 ноября: Аргентина – Саудовская Аравия; 26 ноября: Польша – Саудовская Аравия; 30 ноября: Мексика – Саудовская Аравия.

Мексика 

Как вышли. Со второго места североамериканской квалификации.

Тренер. Херардо Мартино – аргентинца вы должны помнить по недолгому периоду в «Барселоне». После этого он возглавлял сборную Аргентины и «Атланту», а в сборной Мексики работает с 2019 года. 

Как тренер четырежды выигрывал чемпионат Парагвая, один раз – чемпионат Аргентины, завоевывал Суперкубок Испании, брал титул в МЛС и Золотой Кубок КОНКАКАФ. 

Как играют. Мартино строит игру через схему 4-3-3. Особенности его стиля – использование инвертированных вингеров и глубокое расположение одного из полузащитников в тройке.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,77, победа в турнире – 100,00.

Потери. Хесус Корона (перелом малоберцовой кости).

3 главные звезды. Ирвинг Лосано, Гильермо Очоа, Рауль Хименес. Лосано в этом сезоне регулярно играет за «Наполи» (19 игр, 3+3). Очоа основной в «Америке» – в 20 матчах сезона пропустил 21 гол. А вот Хименес после перелома черепа в 2020 году так и не набрал форму – лишь 297 минут за «Вулвз» в этом сезоне. 

Цитата. «Я счастлив и взволнован. У меня сильное положительное впечатление от этой команды во всех смыслах», – Херардо Мартино после победы над Перу в товарищеском матче.

Как играют в последнее время. С июня мексиканцы провели 6 матчей. В Лиге наций КОНКАКАФ обыграли Суринам (3:0) и сыграли вничью с Ямайкой (1:1). В товарищеских матчах выиграли у Ирака (4:0) и Перу (1:0), уступили Парагваю (0:1) и Колумбии (2:3).

Календарь. 22 ноября: Мексика – Польша; 26 ноября: Аргентина – Мексика; 30 ноября: Саудовская Аравия – Мексика.

Польша

Как вышли. В группе с Англией, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино заняли второе место, автоматически (из-за исключения России) прошли в финал стыков, где обыграли Швецию (2:0).

Тренер. Чеслав Михневич – малоизвестный тренер, возглавивший сборную в прошлом году после бегства Паулу Соузы. До национальной команды работал в «Легии».

Как играют. Поляки обладают мощной атакой, поэтому им не нужно много моментов, чтобы забить. Кроссы с флангов – самое грозное оружие Польши.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,95, победа в турнире – 100,00.

Потери. Бартломей Дронговски (повреждение голеностопа).

3 главные звезды. Роберт Левандовски, Петр Зелиньски, Войчех Шченсны. У поляков неплохой состав даже по европейским меркам. Помимо Левандовского, Зелиньского и Шченсного есть Милик из «Юве» и Залевски из «Ромы». Еще в строю опытные Крыховяк и Глик.

Цитата. 

«Когда речь идет об Аргентине, то говорить особо и не нужно. Это мощнейшая команда. Как я считаю, Аргентина – один из фаворитов турнира. Их важнейший игрок – Лео Месси, настоящая легенда. Так что нет сомнений – нас ждет очень сложная игра. Будет здорово встретиться со столь хорошей командой, где так много талантливых футболистов. 

Мексика – сложный соперник, который не сдается до финального свистка. У них есть сочетание молодости и опыта. Мы хорошо знаем, что мексиканцы хорошо играют на крупных турнирах. Игра с ними станет серьезным вызовом. 

Саудовская Аравия – команда-сюрприз. Мы знаем, что у них крепкая оборона и хорошая тактическая подготовка. Они очень подвижны. Саудовская Аравия способна хорошо атаковать. Так что нам нужно правильно подготовиться к этому матчу.

Думаю, к групповому этапу мы подойдем с хорошим настроем. На каждую игру мы будем выходить с улыбкой, хоть мы и знаем, что будет сложно», – анализировал Роберт Левандовски.

Как играют в последнее время. Польша в Лиге Наций дважды обыграла Уэльс (2:1 и 1:0) и сыграла вничью с Нидерландами в гостях (1:1). Голландцам дома поляки проиграли (0:2) – как и Бельгии (1:6, 0:1).

Календарь. 22 ноября: Мексика – Польша; 26 ноября: Польша – Саудовская Аравия; 30 ноября: Польша – Аргентина.

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Графика: Марина Семенова.

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