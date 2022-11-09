Все, Эквадор точно на ЧМ. У Чили и Перу так и не получилось его выкинуть

Эквадор вышел на ЧМ-2022 напрямую, но до последнего момента не было ясно, примут ли эквадорцы участие в турнире. Все из-за того, что полгода назад Чили и Перу обратились в ФИФА с требованием исключить эквадорскую сборную, утверждая, что защитник Байрон Кастильо – колумбиец, использовавший поддельные документы.

ФИФА не стала исключать Эквадор – и чилийцы с перуанцами обратились в Спортивный арбитражный суд. Во вторник CAS тоже отклонил их претензии, но признал, что Кастильо родился в Колумбии, – и принял решение наказать Эквадорскую федерацию футбола.

Сборная Эквадора начнет следующий отбор к ЧМ со штрафом в три очка, а федерация заплатит штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков (100 703 евро) и оплатит все судебные издержки.

И Эквадор, и защитник Байрон Кастильо, выступающий за мексиканский «Леон», сыграют на ЧМ. Чилийцы и перуанцы пытались прорваться на ЧМ-2022 через суд уже во второй раз – но опять неудачно.

Как развивались события?

В мае Чили и Перу обратилась в ФИФА из-за Кастильо. Юрист Эдуардо Карлеззо, представляющий интересы Чили, говорил, что доказал: у игрока незаконное свидетельство о рождении.

И обвинил эквадорскую сторону в подделке документа – утверждал, что игрок родился не в Эквадоре 10 ноября 1998 года, как это указано в свидетельстве, и добавлял, что в документе нет необходимых отпечатков пальцев.

«Родители Кастильо женились в [колумбийском городе] Тумако, Байрон родился в Тумако, его крестили в Тумако. Суть в том, чтобы ясно и прозрачно представить все аргументы, которые у нас есть, документы, которые у нас есть. Говорящему правду бояться нечего», – заявил юрист.

Чилийцы заявили, что Кастильо на самом деле незаконно получил гражданство Эквадора – а вообще он колумбиец. Они предоставили ФИФА документы, в том числе свидетельство о рождении Кастильо, в которых указано, что тот родился в Колумбии. Еще из документов следовало, что футболист на три года старше, чем указано Эквадором (официально Кастильо 23 года).

Федерация футбола Чили попросила засчитать Эквадору поражения во всех восьми матчах отбора, где выходил на тот момент полузащитник гуаякильской «Барселоны». После пересчета именно чилийцы становились бы четвертыми и напрямую попадали на ЧМ.

Так, а на что тогда надеялись в Перу?

Представители сборной Перу обратились в CAS вместе с чилийцами. В итоговой группе они заняли 5-е место, которое позволило им пройти в стыки. В стыковых матчах перуанцы по пенальти проиграли австралийцам и лишились права сыграть на ЧМ.

Требования Перу к CAS несколько отличались от требований чилийцев. Если Чили просил именно перерасчет очков в группе, который позволил бы им занять 4-ю строчку вместо Эквадора, то перуанцы хотели именно исключения Эквадора из итоговой таблицы, которое, в свою очередь, дало бы сборной прямую путевку на ЧМ.

Но у перуанцев, как и у чилийцев, ничего не вышло.

Эквадор все отрицал, а ФИФА запустила разбирательство. Сомнения по игроку – и еще сотням – уже были в самой стране

Обвинения звучали очень масштабно и главное – были подкреплены документами.

• Но Эквадор ответил, назвав все «ложными слухами»: «Категорически отвергаем любые попытки тех, кто хочет лишить нас права участия в ЧМ в Катаре. Мы законно добились этого на поле».

• ФИФА приняла документы – и открыла дисциплинарное производство «в отношении возможного нарушения Байроном Кастильо критериев вызова на указанные матчи».

• Сомнения по поводу гражданства Кастильо были давно и в самом Эквадоре. Все это происходило на фоне того, что за последние несколько лет более 70 футболистов младших возрастов были дисквалифицированы за нарушения при регистрации. А всего под подозрение попали сотни игроков.

«Думаю, это вопрос безопасности и отсутствия проблем, – говорил босс Федерации футбола Эквадора Карлес Мансур. – Думаю, он хороший игрок. Но если бы вызов в сборную зависел от меня, я бы его не вызывал. Я бы не рисковал всем, что мы делаем, и не брал бы этот риск на себя».

Однако через пару месяцев после слов Мансура эквадорский суд подтвердил, что эквадорское свидетельство о рождении в порядке, поэтому Кастильо может играть за сборную. И вскоре он получил первый вызов.

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В начале июня, проанализировав заявления всех сторон и рассмотрев все полученные сведения, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение закрыть дело, возбужденное против Федерации футбола Эквадора.

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Hernandez, Alberto Valdes – Pool; globallookpress.com/Nikku/XinHua; East News/AP/Associated Press