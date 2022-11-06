«Мы все позволили этому случиться 12 лет назад». Гневная тирада Клоппа после вопроса о ЧМ в Катаре

Назвал людей из ФИФА футбольными политиками.

На недавней пресс-конференции один из журналистов задал Юргену Клоппу вопрос о ЧМ-2022 в Катаре. Тренер ответил мощной речью. Фиксируем.

Журналист: Вы, как футбольный болельщик, тоже в нетерпении ждете грядущий чемпионат мира?

Клопп: Нет.

Журналист: Из-за времени проведения или из-за событий, окружающих его?

Клопп: И то, и то. В любом случае я буду смотреть игры, но ощущения будут другие. Я посмотрел старый документальный фильм про всю эту ситуацию.

Когда официально объявили, что Россия и Катар примут следующие два чемпионата мира, мне кажется, впервые объявили сразу о двух странах. Мы знаем, как это произошло, и как мы все еще можем позволить этому состояться.

Впоследствии никакие юридические действия не привели к… «Сейчас это раскрыто, теперь об этом знают все». Однако об этом молчали, и все задавались вопросом: «Вау, как они могли позволить этому случиться?» Этому уже 12 лет, и оно приближается.

Нельзя сделать что-то с Катаром и его желанием принять ЧМ, это уже совсем близко. В тот момент, когда решили отдать этой стране турнир, все уже было ясно. Люди, вовлеченные в это, должны были обо всем знать.

Позже мы начнем говорить о правах человека касательно того, что люди там работают в, мягко говоря, трудных условиях.

Мы не могли провести чемпионат мира в этой стране летом из-за температуры, там довольно жарко.

В Катаре не было стадионов, максимум какой-нибудь один, им пришлось строить новые. Никто об этом не подумал, я не слышал, чтобы кто-то говорил об этом в тот день. Эти стадионы кто-то должен построить, потому что они не берутся из воздуха.

Такова ситуация, она может легко разозлить, разве не так?

Еще раз, я смотрю на это с футбольной точки зрения, и мне не нравится ситуация, когда футболисты время от времени попадают в положение, в котором им нужно доносить какое-то сообщение. Вы, журналисты, должны посылать его. Вы не написали самую критическую статью об этом – и не потому, что это Катар и так далее. Нет. Не написали об условиях, которые были очевидны.

В этом виноваты мы. Теперь мы говорим игрокам, что они должны носить эту повязку, и если вы этого не сделаете, то будете не за них, а если сделаете, то с ними. Нет-нет, это футболисты, это турнир, и мы должны его организовать. Футболисты едут туда, играют и выкладываются по полной ради страны, это не имеет никакого отношения к обстоятельствам.

Я уже вижу в новостях: «Каково быть там?», и это, как и вся ситуация, не идет на пользу футболистам. Это турнир, он проходит в этой стране, и мы все позволяем этому состояться, потому что 12 лет назад никто ничего не сделал. Мы ничего не можем сделать и должны ехать.

Там живут замечательные люди, и не все так плохо. Просто то, как все произошло, было неправильным с самого начала. Но теперь оно близко, дайте им, футболистам и тренерам, просто играть. И не ставьте Гарета Саутгейта в ситуацию, где он должен говорить обо всем на регулярной основе. Он не политик, а тренер сборной Англии. Дайте ему работать.

Если хотите написать об этом еще что-то, сделайте это, но от своего имени, а не спрашивая нас и потом выдавая «Клопп сказал» или «Саутгейт сказал» – будто это что-то изменит. Мы все, и вы больше меня, позволили этому случиться 12 лет назад.

Журналист: Я бы сказал, что медиа сделали больше для освещения проблем прав человека.

Клопп: Но не тогда.

Журналист: Больше, чем футбольное сообщество.

Клопп: Как это возможно? В то время это представлялось нам обычной историей о том, что происходит, уже было ясно, что это будет происходить и потом.

Мы следим за этим и думаем: «В Катаре сложно строить стадионы, потому что это нужно делать летом», когда на улице 50 градусов или что-то вроде того. При такой температуре человеку тяжело находиться на улице и заниматься физической работой, это невозможно. Никто из этих парней не сказал, хотя для этого было достаточно времени: «Все было организовано неправильно, многие люди зарабатывали деньги, не заслуживая этого».

Журналист: Там было много…

Клопп: Я знаю, что произошло, но ничего не поменялось.

Журналист: Решение в первую очередь принимали люди из мира футбола, из ФИФА.

Клопп: Нет, они футбольные политики. Вы лично чувствуете, что я вас обвиняю, потому что я сказал, что журналисты должны были делать больше. Посмотрите на свой язык тела, как вы сидите?

«Нет, мы ничего не сделали. Это сделали футбольные люди».

Вы правда считаете, что мы делали достаточно с самого начала? Теперь, когда это произошло, вы выходите из-за угла, рассказываете об этом и подвергаете игроков давлению?

Что вы будете делать, так это подвергать сомнению подобные вещи, задавая подобные вопросы, спрашивая Харри Кейна, будет ли он носить [радужную повязку], а Кейн – отвечать, что будет. Другие говорят: «Не делайте политических заявлений». Это неправильно.

Все организовано другими людьми, и я не говорю, что именно вы позволяете этому случиться, но мы все позволяем.

Еще тогда все было ясно. Тем не менее, каким-то образом у мистера Блаттера все получилось, как и у других. Это было так давно, что некоторые из самых плохих людей уже умерли. Это было давно, когда мы могли все уладить.

Это не говорит ничего о самом Катаре, они по своим причинам хотят провести чемпионат мира, это нормально. Я многого хочу, но не получаю и продолжаю жить с этим. Мы не можем иметь все. Конечно, я буду смотреть матчи, но все будет отличаться от других чемпионатов мира.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, David Ramos, Laurence Griffiths