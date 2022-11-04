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Дзаньоло перевернул игру «Ромы», выйдя в перерыве: два пенальти и шикарный гол

Лудогорец Лудогорец
Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Футбол Футбол

Красиво.

Талант «Ромы» Николо Дзаньоло в этом сезоне не блистает и играет не так много, однако именно он помог перевернуть игру с «Лудогорцем» в Лиге Европы. Римляне проигрывали 0:1 к перерыву, а затем Жозе Моуринью выпустил Дзаньоло на поле.

И тот не растерялся: заработал два пенальти (оба реализовал Лоренцо Пеллегрини):

А затем забил сам после шикарного прохода:

Эмоции Жозе после второго пенальти – бесценны.

А ведь Николо должен был пропустить этот матч из-за дисквалификации. Однако «Рома» обжаловала его удаление, а Моуринью включил молодого итальянца в заявку.

Дзаньоло – важный игрок для Моуринью. Летом он мог перебраться в «Ювентус» (тот всерьез им интересовался, а Николо даже пропустил пару тренировок), а Жозе рассказывал, что этого боялся. 

«Генменеджер Тиагу Пинту никогда не говорил мне, что есть возможность ухода Дзаньоло. Никогда. Но читаешь много всякого, особенно летом, – рассказывал Жозе. – Я знал, что он важный игрок для нас, он дает другие качества по сравнению с остальными. Он единственный, у кого есть такой физический потенциал. Поэтому да, я немного боялся, что он может уйти. Но не особо, потому что Тиагу Пинту не говорил, что есть такая возможность.

Дзаньоло – хороший парень. Когда я только пришел сюда, все говорили мне, что он непрофессионален. Либо они мне лгали, либо он сильно изменился. Он никогда не опаздывал на тренировки и не создавал мне проблем».

После недавней победы над «Сампдорией» Моуринью был доволен игрой Николо, вышедшего на замену: «Я  знал, что выход Дзаньоло на замену сработает. Николо невозможно остановить, особенно когда он выходит свежим в конце матча».

А еще у Дзаньоло хорошая способность зарабатывать пенальти – и после игры с «Аталантой», когда Николо дважды уронили в штрафной, но судья промолчал, Моуринью обрушился на рефа: «Чистейший пенальти. Я спросил у арбитра, почему он его не назначил, и мне ответили, что Дзаньоло не упал на газон. Я хотел узнать, запрещено ли ставить пенальти, если футболист не упал.

Если бы он ответил, что да, мне стоило бы поменять подход моих игроков: не пытайтесь устоять на ногах, не играйте в мяч, будьте клоунами, как многие в этой лиге, ныряйте как в бассейне, потому что только так можно получить пенальти. Судья мне не ответил. Я хотел объективного ответа. Он лишь вежливо сказал мне, что все зависит от ситуации. Но это не ответ».

Рома Италия – Лудогорец Болгария 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 41 Рик, 1:1 – 56, пенальти Пеллегрини, 2:1 – 65, пенальти Пеллегрини, 3:1 – 85 Дзаньоло.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп (Кристанте, 46), Смоллинг, Винья, Рожер, Матич (Залевски, 61), Пеллегрини, Камара (Вольпато, 46; Бове, 80), Белотти (Дзаньоло, 46), Абрахам, Эль-Шаарави.
ЛудогорецПадт, Витрю (Делев, 87), Недялков, Вердон, Сисиньо (Групер, 87), Каули, Петровски (Густаво, 71), Педриньо, Текпетей (Десподов, 71), Рик, Игор Тиаго (Тиссера, 71).
Предупреждения:
Сисиньо (15), Вольпато (49), Игор Тиаго (62), Недялков (64), Петровски (64), Рик (79), Дзаньоло (87), Винья (88), Густаво (90).
Удаление:
Вердон (90).

Фото: globallookpress.com/Ettore Ferrari/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»

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