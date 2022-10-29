Хвича – новый лидер Серии А по гол+пас! Помог «Наполи» разорвать «Сассуоло» с голом и двумя ассистами

Неудержимый.

Хвича Кварацхелия продолжает разрывать в «Наполи» – теперь сделал 1+2 по гол+пас против «Сассуоло» (4:0)

«Верю, что он приблизит нас к мечте». У Хвичи появилась топ-связка с Осимхеном

Грузин приговорил «Сассуоло» еще в первом тайме. На 4-й минуте Хвича скинул мяч головой на Виктора Осимхена – нападающий показал чудеса растяжки.

Второй мяч организовала эта же связка: Кварацхелия прострелил, а Осимхен отличился.

До этого, кстати, Виктор хвалил экс-игрока «Рубина» – по его мнению, Кварацхелия может быть еще ярче: «Я очень рад за него, он заслуживает все, что с ним сейчас происходит. И он только разгоняется – мы еще не увидели главного! Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, он определяющий игрок для нас».

Хвича не остановился на ассистах и еще в первом тайме принял заброс от Мариу Руя и сделал счет разгромным.

Во втором тайме Осимхен оформил хет-трик (тогда Хвича уже был на скамейке), а «Сассуоло» так и не смог ответить.

«Наполи» железно останется на вершине Серии А по итогам 12-го тура, теперь у команды 32 очка. Дальше идет «Милан»: 26 очков и матч против «Торино» в запасе.

«Наполи» поймал шикарную форму: одержали 13-ю победу подряд во всех турнирах и обновили клубный рекорд. Всего у команды 15 побед и 2 ничьих в 17 матчах сезона-2022/23. В последний раз неаполитанцы не смогли выиграть еще в конце августа – тогда была ничья с «Фиорентиной» (0:0).

Фиксируем мощь Хвичи – он лучший в Серии А по гол+пас

Кварацхелия восхищает Италию. После «Сассуоло» Хвича набрал 6+5 по гол+пас, его 11 результативных баллов – лучший результат среди всех игроков Серии А, сразу за ним следует Сергей Милинкович Савич из «Лацио» с 10 (3+7).

В первых 12 матчах Серии А больше набирали только Диего Милито (15 голевых действий) и Криштиану Роналду (13), подсчет ведется с сезона-2004/05.

Можно говорить про огненную форму именно в последних матчах: 12 (6+6) голевых действий за 9 последних игр в «Наполи» и сборной Грузии.

На фоне такого успеха издание Calciomercato уже пишет про интерес «Сити» и «Ливерпуля». Они следят за развитием Хвичи, но в «Наполи» совсем не хотят его продавать. «[За этими слухами] абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича – неприкосновенный на все 100%. Он абсолютно точно не продается», – заявил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.

В «Наполи» хоть и отрицают интерес к Хвиче из АПЛ, но уже думают о новом контракте. По данным SportMediaset, руководство хочет продлить контракт (действует до лета 2027-го) еще на год с удвоением зарплаты с 1 до 2 миллионов евро.

«Наполи» уже обсуждает это с агентами игрока.

Фото: Фото: REUTERS/Ciro De Luca