Хвича – новый лидер Серии А по гол+пас! Помог «Наполи» разорвать «Сассуоло» с голом и двумя ассистами
Неудержимый.
Хвича Кварацхелия продолжает разрывать в «Наполи» – теперь сделал 1+2 по гол+пас против «Сассуоло» (4:0)
«Верю, что он приблизит нас к мечте». У Хвичи появилась топ-связка с Осимхеном
Грузин приговорил «Сассуоло» еще в первом тайме. На 4-й минуте Хвича скинул мяч головой на Виктора Осимхена – нападающий показал чудеса растяжки.
Второй мяч организовала эта же связка: Кварацхелия прострелил, а Осимхен отличился.
До этого, кстати, Виктор хвалил экс-игрока «Рубина» – по его мнению, Кварацхелия может быть еще ярче: «Я очень рад за него, он заслуживает все, что с ним сейчас происходит. И он только разгоняется – мы еще не увидели главного! Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, он определяющий игрок для нас».
Хвича не остановился на ассистах и еще в первом тайме принял заброс от Мариу Руя и сделал счет разгромным.
Во втором тайме Осимхен оформил хет-трик (тогда Хвича уже был на скамейке), а «Сассуоло» так и не смог ответить.
«Наполи» железно останется на вершине Серии А по итогам 12-го тура, теперь у команды 32 очка. Дальше идет «Милан»: 26 очков и матч против «Торино» в запасе.
«Наполи» поймал шикарную форму: одержали 13-ю победу подряд во всех турнирах и обновили клубный рекорд. Всего у команды 15 побед и 2 ничьих в 17 матчах сезона-2022/23. В последний раз неаполитанцы не смогли выиграть еще в конце августа – тогда была ничья с «Фиорентиной» (0:0).
Фиксируем мощь Хвичи – он лучший в Серии А по гол+пас
Кварацхелия восхищает Италию. После «Сассуоло» Хвича набрал 6+5 по гол+пас, его 11 результативных баллов – лучший результат среди всех игроков Серии А, сразу за ним следует Сергей Милинкович Савич из «Лацио» с 10 (3+7).
В первых 12 матчах Серии А больше набирали только Диего Милито (15 голевых действий) и Криштиану Роналду (13), подсчет ведется с сезона-2004/05.
Можно говорить про огненную форму именно в последних матчах: 12 (6+6) голевых действий за 9 последних игр в «Наполи» и сборной Грузии.
На фоне такого успеха издание Calciomercato уже пишет про интерес «Сити» и «Ливерпуля». Они следят за развитием Хвичи, но в «Наполи» совсем не хотят его продавать. «[За этими слухами] абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича – неприкосновенный на все 100%. Он абсолютно точно не продается», – заявил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.
В «Наполи» хоть и отрицают интерес к Хвиче из АПЛ, но уже думают о новом контракте. По данным SportMediaset, руководство хочет продлить контракт (действует до лета 2027-го) еще на год с удвоением зарплаты с 1 до 2 миллионов евро.
«Наполи» уже обсуждает это с агентами игрока.
- Дата проведения
- 29 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 4 Осимхен, 2:0 – 19 Осимхен, 3:0 – 36 Кварацхелия, 4:0 – 77 Осимхен.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 79), Жезус, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка (Демме, 79), Зелиньски (Элмаз, 56), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 56), Лосано, Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 71).
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Феррари, Эрлич, Рожерио, Лопес (Обианг, 78), Фраттези (Харруи, 86), Торстведт (Матеус Энрике, 65), Пинамонти (Альварес, 65), Лорьянте, Сейде (Траоре, 46).
- Удаление:
- Лорьянте (84).
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Фото: Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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