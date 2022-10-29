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Хвича – новый лидер Серии А по гол+пас! Помог «Наполи» разорвать «Сассуоло» с голом и двумя ассистами

Кристиано Джунтоли
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Неудержимый.

Хвича Кварацхелия продолжает разрывать в «Наполи» – теперь сделал 1+2 по гол+пас против «Сассуоло» (4:0) 

«Верю, что он приблизит нас к мечте». У Хвичи появилась топ-связка с Осимхеном

Грузин приговорил «Сассуоло» еще в первом тайме. На 4-й минуте Хвича скинул мяч головой на Виктора Осимхена – нападающий показал чудеса растяжки.

Второй мяч организовала эта же связка: Кварацхелия прострелил, а Осимхен отличился.

До этого, кстати, Виктор хвалил экс-игрока «Рубина» – по его мнению, Кварацхелия может быть еще ярче: «Я очень рад за него, он заслуживает все, что с ним сейчас происходит. И он только разгоняется – мы еще не увидели главного! Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, он определяющий игрок для нас».

Хвича не остановился на ассистах и еще в первом тайме принял заброс от Мариу Руя и сделал счет разгромным.

Во втором тайме Осимхен оформил хет-трик (тогда Хвича уже был на скамейке), а «Сассуоло» так и не смог ответить.

«Наполи» железно останется на вершине Серии А по итогам 12-го тура, теперь у команды 32 очка. Дальше идет «Милан»: 26 очков и матч против «Торино» в запасе.

«Наполи» поймал шикарную форму: одержали 13-ю победу подряд во всех турнирах и обновили клубный рекорд. Всего у команды 15 побед и 2 ничьих в 17 матчах сезона-2022/23. В последний раз неаполитанцы не смогли выиграть еще в конце августа – тогда была ничья с «Фиорентиной» (0:0).

Фиксируем мощь Хвичи – он лучший в Серии А по гол+пас 

Кварацхелия восхищает Италию. После «Сассуоло» Хвича набрал 6+5 по гол+пас, его 11 результативных баллов – лучший результат среди всех игроков Серии А, сразу за ним следует Сергей Милинкович Савич из «Лацио» с 10 (3+7).

В первых 12 матчах Серии А больше набирали только Диего Милито (15 голевых действий) и Криштиану Роналду (13), подсчет ведется с сезона-2004/05.

Можно говорить про огненную форму именно в последних матчах: 12 (6+6) голевых действий за 9 последних игр в «Наполи» и сборной Грузии.

На фоне такого успеха издание Calciomercato уже пишет про интерес «Сити» и «Ливерпуля». Они следят за развитием Хвичи, но в «Наполи» совсем не хотят его продавать. «[За этими слухами] абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича – неприкосновенный на все 100%. Он абсолютно точно не продается», – заявил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.

В «Наполи» хоть и отрицают интерес к Хвиче из АПЛ, но уже думают о новом контракте. По данным SportMediaset, руководство хочет продлить контракт (действует до лета 2027-го) еще на год с удвоением зарплаты с 1 до 2 миллионов евро.

«Наполи» уже обсуждает это с агентами игрока. 

Наполи – Сассуоло 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
29 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Осимхен, 2:0 – 19 Осимхен, 3:0 – 36 Кварацхелия, 4:0 – 77 Осимхен.
НаполиМерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 79), Жезус, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка (Демме, 79), Зелиньски (Элмаз, 56), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 56), Лосано, Осимхен, Кварацхелия (Распадори, 71).
СассуолоКонсильи, Толян, Феррари, Эрлич, Рожерио, Лопес (Обианг, 78), Фраттези (Харруи, 86), Торстведт (Матеус Энрике, 65), Пинамонти (Альварес, 65), Лорьянте, Сейде (Траоре, 46).
Предупреждения:
Лопес (75), Лорьянте (76).
Удаление:
Лорьянте (84).

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Фото: Фото: REUTERS/Ciro De Luca

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