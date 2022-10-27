Офсайд на 90+6 создал главную интригу ЛЧ. «Тоттенхэм» отметил выход в плей-офф – но вполне может вылететь
Харри, у нас отмена.
Большую часть матча «Тоттенхэм» горел дома «Спортингу». Лондонцы пропустили от Маркуса Эдвардса на 22-й минуте, а отыгрались голом Родриго Бентанкура только на 80-й.
Так зародилась бешеная концовка.
Команда Антонио Конте побежала решать вопрос с выходом из группы – и казалось, что в последний момент у них получилось, победа гарантировала плей-офф. Эмерсон нашел мяч в чужой штрафной и головой скинул его во вратарскую, там Харри Кейн в касание переправил в ворота.
Стадион «Тоттенхэма» сошел с ума, скамейка лондонцев тоже. Но вы же понимаете, что самое время для подвоха.
Судьи несколько минут смотрели повтор – и решили, что гол нужно отменять. Из-за офсайда.
Антонио Конте, который еще недавно прыгал в экстазе, взорвался из-за такого решения – и мгновенно поймал красную карточку.
«Я думаю, что мяч был перед Кейном, а гол – это гол. Я не понимаю, – возмущался после матча тренер. – Очень сложно комментировать это решение. Думаю, что это создает много сложностей. Много несправедливости. Мне не нравится такая ситуация».
Конте можно понять – теперь все решится в последнем туре, перед которым все максимально запутанно.
Первую («Тотенхэм») и последнюю («Марсель») команду группы разделяют всего-то два очка.
Нет сценария, при котором соперники по шестому туру вместе выйдут из группы – никаких интриг и взаимовыгодных договоренностей. Только рубка до последнего.
Кому что нужно в последнем туре?
🏴 «Тоттенхэм» – устроит победа или ничья на выезде с «Марселем»
🇵🇹 «Спортинг» – выведет победа или ничья дома с «Айнтрахтом».
🇩🇪 «Айнтрахт» – нужна только победа в Португалии
🇫🇷 «Марсель» – необходима только победа над англичанами
Самый дикий расклад – если «Марсель» побеждает, а «Спортинг» и «Айнтрахт» играют вничью, тогда французы в плей-офф без вопросов, а у остальных по восемь очков. Это ситуация в пользу «Спортинга» – в мини-таблице он будет выше «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» за счет лучше проведенных матчей с ними (2:0 и нынешние 1:1 с лондонцами, 3:0 и эта виртуальная ничья с франкфуртцами). Англичане в таком случае – в Лигу Европы.
Как бы ни случилось – развязка будет феерической.
Такого безумия еще не было! «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка, добил в перекладину и в своего – и вылетел из ЛЧ 🤯🤯🤯
Фото: REUTERS/Tony Obrien
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