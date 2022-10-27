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Офсайд на 90+6 создал главную интригу ЛЧ. «Тоттенхэм» отметил выход в плей-офф – но вполне может вылететь

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Харри, у нас отмена.

Большую часть матча «Тоттенхэм» горел дома «Спортингу». Лондонцы пропустили от Маркуса Эдвардса на 22-й минуте, а отыгрались голом Родриго Бентанкура только на 80-й.

Так зародилась бешеная концовка.

Команда Антонио Конте побежала решать вопрос с выходом из группы – и казалось, что в последний момент у них получилось, победа гарантировала плей-офф. Эмерсон нашел мяч в чужой штрафной и головой скинул его во вратарскую, там Харри Кейн в касание переправил в ворота.

Стадион «Тоттенхэма» сошел с ума, скамейка лондонцев тоже. Но вы же понимаете, что самое время для подвоха.

Судьи несколько минут смотрели повтор – и решили, что гол нужно отменять. Из-за офсайда.

Антонио Конте, который еще недавно прыгал в экстазе, взорвался из-за такого решения – и мгновенно поймал красную карточку.

«Я думаю, что мяч был перед Кейном, а гол – это гол. Я не понимаю, – возмущался после матча тренер. – Очень сложно комментировать это решение. Думаю, что это создает много сложностей. Много несправедливости. Мне не нравится такая ситуация».

Конте можно понять – теперь все решится в последнем туре, перед которым все максимально запутанно.

Первую («Тотенхэм») и последнюю («Марсель») команду группы разделяют всего-то два очка.

Нет сценария, при котором соперники по шестому туру вместе выйдут из группы – никаких интриг и взаимовыгодных договоренностей. Только рубка до последнего.

Кому что нужно в последнем туре?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Тоттенхэм» – устроит победа или ничья на выезде с «Марселем» 

🇵🇹 «Спортинг» – выведет победа или ничья дома с «Айнтрахтом».

🇩🇪 «Айнтрахт» – нужна только победа в Португалии

🇫🇷 «Марсель» – необходима только победа над англичанами

Самый дикий расклад – если «Марсель» побеждает, а «Спортинг» и «Айнтрахт» играют вничью, тогда французы в плей-офф без вопросов, а у остальных по восемь очков. Это ситуация в пользу «Спортинга» – в мини-таблице он будет выше «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» за счет лучше проведенных матчей с ними (2:0 и нынешние 1:1 с лондонцами, 3:0 и эта виртуальная ничья с франкфуртцами). Англичане в таком случае – в Лигу Европы.

Как бы ни случилось – развязка будет феерической.

Такого безумия еще не было! «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка, добил в перекладину и в своего – и вылетел из ЛЧ 🤯🤯🤯

Фото: REUTERS/Tony Obrien

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