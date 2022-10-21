Гави из «Барсы» выиграл Golden Boy-2022 – мимо пролетели Беллингем и Мусиала. По делу?

Вторая награда за неделю – после приза Раймона Копа.

Звездочка «Барселоны» Гави вслед за призом имени Раймона Копа взял еще и Golden Boy-2022 – награду главному молодому игроку года в Европе от итальянской газеты Tuttosport.

Гави – 18 лет. Награду испанцу вручат в Турине 7 ноября.

Уже второй год подряд Golden Boy уходит в Каталонию. В прошлом году приз выписали проведшему изнурительный сезон Педри.

Что по конкурентам?

В итоговый список из 20 номинантов попали:

• Джуд Беллингем и Карим Адейеми из дортмундской «Боруссии»;

• Гави, Педри и Ансу Фати из «Барселоны»;

• Джамал Мусиала, Матис Тель и Райан Гравенберх из «Баварии»;

• Представлены одним игроком: Эдуардо Камавинга («Реал»), Антониу Силва («Бенфика»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Деньян Ньонто («Лидс»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Фабио Миретти («Ювентус»), Нико Гонсалес («Валенсия»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Никола Залевски («Рома»), Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург») и Дестини Удоджи («Удинезе»).

Беллингем и Мусиала в пролете – по делу ли?

Главная претензия к Гави – присутствие и игра Джуда Беллингема и Джамала Мусиалы. Многие считают, что англичанин и немец провели сезон лучше и уже незаменимы в своих клубах. После вручения приза Копа к недовольным подключился тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн:

«По моему мнению, Джамал Мусиала и Джуд Беллингем провели сезон лучше, чем победитель. Гави все равно выдающийся игрок. За него я тоже рад».

Если Джуд пока молчит, то вот Мусиала немного расстроен.

«Гави – отличный игрок. Конечно, я считал, что у меня или Джуда есть шансы на победу – но Гави все равно замечательный игрок. Я ничего не имею против него. Он провел хороший сезон. я уважаю его и просто должен оставаться сосредоточенным и выигрывать матчи. Это самое главное».

Что вообще за награда?

Напомним главное.

• Премия вручается с 2003 года. Первым «Золотым мальчиком» стал голландец Рафаэл ван дер Варт. В последующие годы награду получали такие звезды, как Уэйн Руни, Лионель Месси, Серхио Агуэро и многие-многие другие.

• Выбор лучшего молодого игрока Европы проходит в пять этапов: сотня номинантов сокращается до 80, затем до 60, 40 и наконец до 20 – из которых и выбирают победителя. На приз претендуют игроки не старше 21 года.

• Голосование делится на две части: выбор жюри и выбор пользователей, голосующих на сайте. Еще организаторы пишут, что мнение аудитории будет влиять на выбор жюри, но голос при этом не будет решающим.

• За основную премию отвечают 40 журналистов из разных изданий Европы: от Bild и The Times до De Telegraaf и многих других.

• Каждый член жюри выбирает пять игроков из двадцатки финалистов, которые получат от него очки: 10 за первое место, 7 за второе, 5 за третье, 3 за четвертое и 1 очко за пятое. Вот набравший большее количество очков и становится победителем.

А кто раньше выигрывал?

За последние 10 лет победители Golden Boy вполне оправдывают ожидания. Самый спорный в списке победителей, пожалуй, Ренату Саншеш. Но он получил награду на фоне отличного Евро-2016, да и за последние годы вполне раскрыл потенциал: стал чемпионом Франции с «Лиллем» и сейчас играет в «ПСЖ».

Так что Golden Boy – достаточно весомый аванс, выдаваемый молодому футболисту. Проверим, будет ли Гави соответствовать ожиданиям.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN, IMAGO/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Alex Caparros