6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим

Да, дело не только в лазанье.

Каждую неделю на Sports.ru появляется несколько постов, где мы восхищаемся Эрлингом Холандом, который бьет рекорд за рекордом и наколотил уже 20 голов в 13 матчах этого сезона.

Недавно форвард признался: «Перед каждым домашним матчем я ел папину лазанью – и судя по всему это дает свои плоды. Наверное, он добавляет какой-то особенный ингредиент. Я почти не помогаю – в основном просто лежу на диване и слежу за ним. Вот как все устроено».

Но и это еще не все. Рассказываем подробнее о том, как Эрлинг (маниакально) следит за формой.

Холанд ест по 6000 калорий в день. Нет, мы не ошиблись

Меню норвежца не ограничивается лазаньей. В документальном фильме «Haaland: The Big Decision» Эрлинг поделился, что ест много субпродуктов:

«Вы такое не едите, но я забочусь о своем теле. Я думаю, что важнее всего есть качественную еду – и желательно, чтобы она была от местных производителей. Говорят, что мясо вредно. Какое? Котлета в «Макдональдсе»? Или мясо, которое дает корова на соседней ферме? Я ем сердце и печень».

После этого Эрлинг уточнил, что потребляет до 6000 калорий в день. Считается, что среднесуточная норма калорий для мужчин – примерно 2500-2700. У норвежца чрезвычайно быстрый обмен веществ – и на поле он сжигает гораздо больше калорий, чем обычный человек.

«Субпродукты часто остаются в тени, но богаты белком, который может быть полезен для поддержания мышц и процесса восстановления. Это очень важно для спортсмена, – объясняет Daily Mail диетолог Дуэйн Меллор. – Как правило, в сердце больше витаминов, а в печени – железа и витамина B12. Сердце также богато железом, но содержит меньше насыщенных жиров. Зато больше цинка.

Финансовая возможность покупать мясо травяного откорма – важная часть того, как Холанд относится к своей диете. Это может повысить его производительность. Часто в элитном спорте успехи связаны с уверенностью в диете и тренировках. Качество самих субпродуктов тоже очень важно».

Не переживайте, Эрлингу свойственны и человеческие слабости. «Моя любимая еда – это то, что мы почти никогда не едим. Мне нравятся кебаб и кебаб-пицца. Я их люблю, но не могу есть. Сижу дома и думаю: «Было бы шикарно съесть сейчас». А потом иду к холодильнику и беру что-то другое. Вот моя жизнь. А еще мне нравится вино. Очень даже. Не буду врать».

И еще одна мелочь: Холанд пьет воду, которая проходит особую фильтрацию (пока без деталей, подождем).

Холанд использует криокамеру за 50 тысяч фунтов

Еще один секрет Эрлинга – криокамера для восстановления тканей и снижения утомляемости. Это норвежец явно подсмотрел у Криштиану Роналду – португалец полюбил криокамеру еще в 2013-м и теперь везде возит ее с собой.

Температура в камере может достигать -200 градусов по Цельсию, нужно надевать защитные перчатки. Криокамеру используют не больше 5 минут, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья: от переохлаждения до обморожения.

Есть мнение, что камеры улучшают кровообращение, иммунную систему и снижают усталость, а еще помогают быстрее заживать ранам. Но физиотерапевт Раджпул Брар с этим не согласен: «Исследования неоднозначны тем, что они не показывают изменения в физиологических процессах. Есть мнение, что криотерапия воздействует и на центральную нервную систему организма.

Есть ледяные ванны. Один из наиболее хорошо изученных и давно используемых инструментов для восстановления. Физиологические изменения в организме способствуют восстановлению. Однако к ваннам вам нужно еще и привыкать».

Холанд обожает медитировать. Это помогает ему забивать

«Мне очень нравится медитировать, – рассказывал Холанд. – Я чувствую себя спокойнее и увереннее. Поэтому я так иногда и праздную голы».

В большом интервью Алану Ширеру перед стартом сезона норвежец рассказал, что это важно для него именно как для форварда: «Нападающим, думаю, очень важно не забивать голову переживаниями. Если я буду перед каждым матчем думать, как я не реализовал момент в предыдущей игре, это ничем не поможет.

К игре нужно подходить голодным. Не имеет значения, забил ты в прошлом матче три или не забил вовсе. Недостаток голов нужно использовать лишь как мотивацию. Но ни в коем случае не искать в этом лишнего негатива. Нужно хотеть быть лучшим на тренировках. И медитация вне поля помогает избавиться от большинства негативных мыслей».

Эрлинг советовал медитировать каждому, чтобы подавлять стресс в пандемию коронавируса. Но особенно важно медитировать вечером – сам Холанд именно так переводит тело в режим сна.

Да, Эрлинг детально следит и за сном

В документальном фильме «Haaland: The Big Decision» Холанд упоминает циркадные ритмы – это процесс в организме, регулирующий сон и пробуждение.

«Первое, что я делаю утром – наслаждаюсь солнечным светом. Это хорошо для циркадного ритма. Думаю, это очень полезно. Это оказывает важное влияние на организм, приучая его просыпаться на следующий день раньше и лучше спать», – рассказывает игрок.

«Свет критически важен для настройки биологических часов, – объясняет нейробиолог из Оксфордского университета Рассел Фостер. – Утренний свет помогает вставать раньше. Вечерний же приучает тело просыпаться позже. Холанд играет вечерние матчи при свете прожекторов, что не дает ему спать по ночам. А получив утренний свет, он переустанавливает часы».

Еще один лайфхак – ночные очки с синим светом, которые блокируют лучи электронных устройств. Про них Эрлинг рассказывал еще в «Зальцбурге»:

«Мой друг Александр посоветовал надевать вечером очки, фильтрующие синий свет от телевизора и мобильных телефонов. Это положительно повлияло на выработку гормона сна мелатонина, который помогает мне лучше спать и лучше восстанавливаться».

Правда, нейробиолог Рассел Фостер в этом сомневается: «С синим светом немного сложнее. Исследования показывают, что сенсоры в глазах более чувствительны к синему свету – и это может повлиять на ваш ритм. Однако количество синего света, которое вы получите вечером недостаточно велико, чтобы иметь большой эффект. Тут необходимы дополнительные исследования».

И все равно: Холанд – настоящий киборг.

Фото: REUTERS/Phil Noble; instagram.com/erling.haaland