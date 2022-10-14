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Черчесов лидирует в группе, «МЮ» дожал «Омонию» на 93-й. Самое интересное в Лиге Европы

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5 команд уже в плей-офф.

Если вторник и среда – дни ЛЧ, то в четверг у нас сразу и Лига Европы, и Лига конференций. И там уже известны первые участники плей-офф.

Вот главные события четвертого тура.

У «Арсенала» три из трех. Против «Буде-Глимт» хватило 1:0

Лондонцы не теряют очки в этой ЛЕ – 3 победы в трех матчах (игру с ПСВ перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II). Неделю назад в Лондоне «канониры» разгромили чемпиона Норвегии 3:0, но в Буде Микель Артета ротировал состав после победы над «Ливерпулем».

В итоге единственный мяч забил Букайо Сака – пробить Никиту Хайкина ему помог рикошет. У «Буде-Глимт» хватало моментов, но реализовать их не получилось. Не спас и пришедший в чужую штрафную на угловой Хайкин. 

20 октября у «Арсенала» матч против ПСВ – с ними в этой ЛЕ еще не играли.

Судья все-таки засчитал один из голов Белотти (было похоже на офсайд) – «Рома» вырвала ничью у «Бетиса»

Команды двух бывших тренеров мадридского «Реала» – «Рома» Жозе Моуринью и «Бетис» Мануэля Пеллегрини – сыграли вничью (1:1). Испанцы открыли счет после удара Каналеса, которому помог рикошет.

За римскую команду два мяча забил Белотти: один отменили из-за офсайда, а второй чуть не отменили по той же причине. Даже на повторах кажется, что по ходу голевой атаки Мади Камара все-таки был вне игры.

Ничьей хватило «Бетису» для выхода в плей-офф, а вот «Роме» еще надо постараться – прямо сейчас команда Моуринью на третьем месте в группе и отстает от «Лудогорца» на 3 очка.

Витинья из «Браги» – лучший бомбардир ЛЕ. Благодаря хет-трику в ворота «Юниона»

22-летний нападающий уложил три мяча еще в первом тайме. В первом голе Витинье (не путать с полузащитником «ПСЖ») немного помог вратарь бельгийцев, но в остальном нападающий все сделал сам.

Для победы этого все равно не хватило: прогрессивный «Юнион» отыгрался – получился веселый матч 3:3. А Витинья с 4 голами возглавил гонку бомбардиров группового этапа.

«МЮ» чуть не сдержал нигерийский вратарь «Омонии». Но на замену вышел Мактомини – и забил на 93-й

«Юнайтед» неделю назад с приключениями победил на Кипре, а теперь борьба против низкого блока «Омонии» продолжились на «Олд Траффорд». «МЮ» пробил 34 раза, нигерийский вратарь Узохо сделал 12 сэйвов, до 93-й минуты держался счет 0:0.

Пробил кипрскую стену вышедший на замену Мактомини (по ходу матча камера выхватывала его дремлющим на скамейке). 

Удивительный факт: последним игроком «МЮ», вышедшим на замену в еврокубке и забившим победный гол на 90+ минуте, был Оле-Гуннар Сульшер в том самом финале ЛЧ-1999.

Вратарь «Омонии» – супергерой вечера. Тащил против «МЮ» (12 сэйвов), но пропустил после 34-го удара

«Реал Сосьедад» уже в плей-офф. С «Шериффом» разобрались уверенней, чем в прошлом сезоне «Мадрид»

Тут все просто: в первом тайме судья удалил игрока «Шериффа» за грубость, а «Реал Сосьедад» спокойно довел дело до победы: голы забили Серлот, Диего Рико и Роберт Наварро (3:0).

«Реал Сосьедад» выиграл все 4 матча, пропустил всего 1 гол (от «Омонии») и уже в плей-офф. Красавцы!

«Фрайбург» – лучшая команда ЛЕ. Забили 11, пропустили 1

Провинциальные немцы (они очень гордятся таким своим статусом) катком идут по группе. После побед в трех первых матчах команда оформила выход в плей-офф эффектной гостевой победой над «Нантом» (4:0).

Голы просто издевательские: тут и привозы вратаря (когда-то Альбана Лафона сравнивали с Доннаруммой), и неуспевающие защитники. Но и класс «Фрайбурга» сложно отрицать.

«Монако» проиграл 0:4. Все началось с глупейшего автогола

Чемпион Турции «Трабзонспор» достаточно неожиданно дома разгромил «Монако» (4:0). К перерыву команды подходили при равном счете, когда случилось вот это. Автор самого глупого гола дня – арендованный у «Челси» защитник Маланг Сарр.

Похоже, автогол совсем деморализовал «Монако» – после перерыва пустили еще трижды. Головин отыграл 60 минут и ушел с поля при счете 0:3.

«Ференцварош» Черчесова – лидер группы. Взяли реванш у «Црвены Звезды»

Чемпион Венгрии победил дома 2:1. Неделю назад в Белграде команда Черчесова проиграла 1:4, но сейчас без особых проблем довела матч до нужного результата. Победный гол забили с углового во втором тайме.

Сейчас у «Ференцвароша» 9 очков после 4 матчей. В случае победы над «Монако» в следующем туре Черчесов выйдет в плей-офф.

Что еще случилось в Лиге Европы

• ПСВ обыграл «Цюрих» 5:0. Все предельно логично: лучшая атака чемпионата Нидерландов разорвала скромную швейцарскую команду. На счету Гуса Тиля две голевых передачи.

Удивительный факт, после которого все встанет на свои места. «Цюрих» в прошлом сезоне стал чемпионом Швейцарии, а в этом идет на последнем месте в домашней лиге и не одержал ни одной победы за 10 туров.

• В матче АЕКа из Ларнаки и «Фенербахче» назначили три пенальти. Реализовали два: за киприотов забил Иван Тричковски, за турков – Миши Батшуайи, а вот удар Эннера Валенсии из «Фенера» отбил вратарь.

Тем не менее, стамбульская команда довела матч до победы (2:1) и вместе с «Ренном» вышла из группы.

• «Олимпиакос» со своим неимоверно раздутым составом набрал первое очко на групповом этапе. Удержали нулевую ничью против «Карабаха».

• В группе F у всех команд по 5 очков. И оба матча – «Лацио» против «Штурма» и «Фейеноорд» против «Мидтьюлланда» – закончились вничью 2:2.

• Чиро Иммобиле реализовал пенальти и стал лучшим бомбардиром «Лацио» в еврокубках (21 гол). Побил рекорд Симоне Индзаги.

• У Себастьяна Шиманьского ассист за «Фейеноорд». Но хайлайты матча стоит включить ради потрясного дальнего удара уругвайца Эмилиано Мартинеса из «Мидтьюлланда».

Положение в группах такое:

«Вильярреал» и «Вест Хэм» – в плей-офф Лиги конференций. Идут даже без ничьих

В Лиге конференций уже известны четыре участника плей-офф: «Вильярреал», «Вест Хэм», «Истанбул» и шведский «Юргорден».

• У «Вильярреала» четыре победы в четырех матчах. Против «Аустрии» было сложнее всего: Николас Джексон забил победный только на 87-й минуте. Но какой пас пяткой от Моралеса (между прочим, лучшего бомбардира Лиги конференций).

• «Вест Хэм» обыграл «Андерлехт» 2:1 и тоже выдал серию из четырех побед подряд. У команды будет евровесна, хотя в Премьер-лиге старт получился тяжелым.

• Как же хорош «Юргорден». Дома разнесли «Гент», сделав 4:0 к 46-й минуте. Четвертый гол буквально забили через пару секунд после розыгрыша с центра поля. Потом шведы пропустили парочку, но уже обеспечили себе плей-офф (4:2).

• У шотландских клубов ужасная неделя в еврокубках: «Рейнджерс» проиграл «Ливерпулю» дома 1:7 и потерял шансы на выход из группы, «Селтик» дома уступил «РБ Лейпциг» и тоже предельно близок к потере шансов на плей-офф ЛЧ. А в Лиге конференций страдал «Хартс», получивший 5 голов от «Фиорентины».

Эти хотя бы в гостях, да и шансы на плей-офф еще остались.

• Плохо все в этом сезоне и у «Ниццы». Команда умудрилась дома проиграть чешскому «Словацко» 1:2. Да, команда с Николя Пепе, Каспером Шмейхелем, Данте, Марио Лемина умудрилась подарить скромной чешской команде первую еврокубковую победу в истории. Кстати, победный гол забили после удаления Жан-Клера Тодибо – для защитника уже третья красная в сезоне (одна из них была на 9-й секунде).

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