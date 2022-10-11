Удивлены красной и пенальти в ворота «Милана»? Хм, все по правилам

Первая встреча «Милана» и «Челси» вышла не самой напряженной (победа «Челси» 3:0), так что от ответной игры на «Сан-Сиро» ждали большего сопротивления. Не получилось – «Милан» остался в меньшинстве и устролся на 0:1 уже на 21-й минуте.

На 17-й провинился защитник «Милана» Фикайо Томори. Воспитанник «Челси» много говорил о том, что хочет показать себя против родной команды, но что-то пошло не так. Томори прихватил за плечо ворвавшегося в штрафную Мэйсона Маунта – и моментально покинул поле.

Маунт не упал и даже пробил по воротам, но главный арбитр матча Даниэль Зиберт удалил защитника и поставил пенальти. Жоржиньо легко забил, а «Милан» на 34-й пропустил еще раз – как и в первом матче, постарался Обамеянг.

Разве Томори справедливо удалили?

Обратимся к своду правил IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций.

В перечне причин для прямого удаления есть пункт: «Красная показывается за лишение очевидной возможности забить гол, если соперник двигается к воротам нарушителя». Маунт вышел один на один (явная возможность забить), Томори положил руку на плечо и потянул соперника на себя, нарушая правила.

Позиция убойная. Маунт может падать, но доигрывает до конца. Фикайо еще раз дернул Маунта за плечо.

Нет попытки сыграть в мяч.

А как же правило двойного наказания?

Правила, что нельзя одновременно и назначить пенальти, и показать прямую красную, уже нет.

Снова обратимся к правилам ИФАБ: «Если игрок совершает нарушение в пределах своей штрафной, что лишает соперника очевидной возможности забить, и судья ставит пенальти, то выносится предупреждение при условии, что нарушение было с попыткой сыграть в мяч. При всех других обстоятельствах (задержка, толчок и т.д.) нарушивший правила игрок должен быть удален».

Так как Томори не пытался сыграть в мяч, судья при назначении пенальти должен был удалить Томори.

Обидное удаление, но решение судьи не противоречит правилам.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; кадры трансляции