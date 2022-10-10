Рекордный трансфер «Брайтона» Мвепу закончил в 24 – проблемы с сердцем. Его купили у «Зальцбурга» за 23 млн

Забивал «Ливерпулю».

Грустные новости из «Брайтона»: из-за проблем со здоровьем завершил карьеру 24-летний полузащитник Энок Мвепу. У замбийского футболиста выявили наследственное заболевание сердца.

Мвепу оставил в соцсетях эмоциональное послание болельщикам:

«У мальчика из маленького замбийского городка Чамбиши есть новости. Он осуществил мечту, сыграв в АПЛ. Однако всему когда-то приходит конец – вынужден сообщить, что по совету докторов я должен завершить карьеру.

Это не конец моего пути. Я планирую остаться в футболе, но уже в другой роли. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом футбольном путешествии, включая жену и семью, моего агента, а также всех сотрудников и партнеров по «Брайтону».

Расстроен и Роберто Де Дзерби, новый тренер «Брайтона»: «Мне очень жаль Энока. Он – один из тех игроков, с которым я очень хотел поработать. Мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь».

Трансфер Мвепу был рекордным для «Брайтона» – его купили у «Зальцбурга» за 23 млн евро

Мвепу пришел в «Брайтон» из «Ред Булл Зальцбурга» летом 2021 года. Трансфер стал рекордным для английского клуба – за игрока выложили 23 млн евро. В Австрию Энок приехал в 2017 году – до этого играл за замбийские «Напса Старс» и «Кафу Селтикс».

Сезон-2017/18 Мвепу провел за «Лиферинг» – фарм-клуб «Зальцбурга» из второй австрийской лиги. Но уже с сезона-2018/19 Энок стал регулярно играть за «Зальцбург» – в общей сложности отыграл за автрийский топ-клуб 119 матчей, забил 18 голов и отдал 20 ассистов.

Первый сезон в «Брайтоне» получился для замбийца вкаточным. Он сыграл лишь 18 матчей в АПЛ, но показал приличную результативность – забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Мяч в ворота «Ливерпуля» вышел самым эффектным – Мвепу из-за штрафной закинул Алиссону прямо за шиворот.

В этом сезоне полузащитник набрал в лиге 211 минут. Последним для Мвепу в карьере стал матч с «Лестером» – в нем он сыграл 84 минуты и успел отдать ассист, а «Брайтон» разгромил соперника со счетом 5:2.

Фото: Gettyimages.ru/Charlie Crowhurst / Stringer, Adam Pretty, Shaun Botterill; globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de