Цель – 40 очков.

«Валенсия» и «Осасуна» подарили один из самых ярких и эмоциональных матчей в новом сезоне Ла Лиги. Три удаления и незабитый пенальти Эдинсона Кавани смешались с голом последней надежды от доигрывавших уже в меньшинстве хозяев.

«Валенсия» выиграла 2:1 – и Гаттузо считает эти три очка чуть ли не вымученными.

Главный герой – защитник Муктар Диакаби. На 54-й минуте он забил второй и вывел гостей вперед – после этого «Валенсия» подсела и удерживала результат. Все шло спокойно, но на 84-й Муктар решил сфолить и схлопотал ненужный горчичник.

Рино решил перестраховаться и сразу заменил Муктара. Защитник не сдержал эмоции. Судья Мигель Арьяс такое рвение не оценил – и он удалил уже ушедшего с поля игрока.

Сначала Гаттузо спокойно просил не наказывать Муктара.

Потом увидел красную.

Резко закипел и пошел разбираться. Инвентарю «Валенсии» не позавидуешь.

Кому-то лучше не появляться на тренировках в ближайшие дни.

«Я разозлился на Диакаби. Четыре красных карточки в восьми матчах кажутся перебором. А когда их получают еще и на скамейке запасных – это становится неприемлемым», – возмущался тренер после матча.

Матчи «Валенсии» – пожар. 9 удалений за 8 встреч!

«Валенсия» хорошо начала сезон. Команда Гаттузо шагает возле зоны еврокубков и не проигрывает вот уже три матча подряд – только вот Рино совсем не спешит с выводами.

«Я не думаю о еврокубках или о чем-то таком. Эта очень сложная лига. Наша первостепенная цель на данный момент – 40 очков в Ла Лиге. Только потом сможем поговорить о чем-то другом. Мы должны продолжать работать. Мне нравится наш стиль, но победы даются нам слишком тяжело. Эта команда должна твердо стоять на ногах и выигрывать игру за игрой», – сказал тренер после «Осасуны».

Главное в «Валенсии» Гаттузо – агрессивность. Любовь к жесткой игре зародилась еще при прошлом тренере Бордаласе, но при итальянце вышла на новый уровень. За восемь игр с участием «Валенсии» судьи показали целых девять красных карточек. Фолы чаще всего не тактические, а эмоциональные – Рино так заряжает игроков, что те полностью выкладываются на поле.

Соперники часто не выдерживают такого давления. Например, «Осасуна» схлопотала два удаления в одном матче впервые аж с 2009-го. Еще интереснее, что играли они тогда тоже против «Валенсии».

А еще Гаттузо налаживает связь с фанатами, испорченную многолетним конфликтом болельщиков с президентом Питером Лимом. После каждого гостевого матча Рино заставляет игроков благодарить болельщиков, а еще может спокойно отпраздновать гол c фанатом.

«Команда должна выкладываться на полную все 90-95 минут. Мы не сможем пойти в супермаркет и купить опыт. Он достигается в матчах. Я знаю, что мы должны стать лучше. Нам нужно лучше читать игру и контролировать ситуацию. Команда всегда играет с правильным настроем. Когда игра у нас в руках, мы должны уметь ею управлять. Нет настроя – нет победы», – уверен Рино.

У самого Гаттузо с настроем все в полном порядке. У него уже три желтые карточки – в «Валенсии» никто не наполучал больше.

Разве могло быть иначе?

Фото: globallookpress.com/Ricardo Larreina