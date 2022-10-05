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«Я заставлю тебя заплатить». Грановской угрожал топовый британский агент

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Полиция уже расследует дело.

20 июня «Челси» объявил об отставке Марины Грановской, а теперь приходят пугающие инсайды – похоже, ей угрожал топовый британский агент. Полиция уже начала расследование.

Агент требовал 300 тысяч фунтов за участие в крупном трансфере. Полиция пока отпустила его под залог

По информации The Times, один из ведущих британских агентов пытался шантажировать Грановскую и угрожать ей. На тот момент она занималась продажей «Челси» консорциуму во главе с Тоддом Боули. Агент требовал у Грановской 300 тысяч фунтов за участие в крупном трансфере.

«Я заставлю тебя заплатить за то, как ты себя ведешь. Это не угроза... Это обещание. Если «Челси» не заплатит, то виновата будешь ты... Увидимся. Я дам тебе шанс все исправить, если ты извинишься за поведение по отношению ко мне. Если ты этого не сделаешь, я обещаю, что заставлю заплатить тебя за то, как ты поступила со мной на личном и деловом уровне.

Это не угроза, так что воспринимай как хочешь. Это обещание, которое я даю всем, кто пытается меня ####### (обмануть). Ты должна мне и моим партнерам 300 тысяч, которые должны быть выплачены как можно скорее. Если «Челси» не заплатит, то долг ляжет на тебя. Я устал изображать любезность», – говорится в письме агента к Грановской.

Лондонская полиция уже ведет расследование по делу о шантаже. 19 сентября провели задержание – правда, агента тут же освободили под залог. Его имя не раскрывается. По словам юриста, он отрицает все обвинения.

«У Грановской реальная власть в «Челси». Она отвечала почти за все: от трансферов до элитного контракта с Nike

Грановская училась в московской школе №1113 (с углубленным изучением музыки и хореографии), в 1997 году с отличием окончила МГУ и сразу устроилась в «Сибнефть», которой тогда управлял Роман Абрамович. Грановская быстро стала помощником владельца, а позже доросла до статуса советника.

В 2003 году, когда в «Челси» пришли русские деньги, Грановская тоже уехала в Лондон и долгое время работала в инвестиционной компании Абрамовича Millhouse. В футбол она пришла ближе к концу нулевых. Грановская часто появлялась на собраниях руководителей в офисе «Челси» и постепенно стала главным звеном между Абрамовичем и остальными директорами. В течение трех лет Грановская приезжала на «Стэмфорд Бридж» в качестве близкого советника владельца. Официально о ее появлении в клубе сообщили только в 2013-м. 

Всего через год, в октябре 2014-го, Грановская стала чуть ли не главным операционным руководителем «Челси». Тогда из клуба ушел Рон Гурлэй, а она занялась всеми футбольными вопросами – от назначения тренера до трансферной политики и продления контрактов. Кроме того, она выбила контракт с Nike, который до 2032 года будет платить клубу по 60 миллионов фунтов в год.

«У Грановской реальная власть в «Челси». Она не хочет быть заметной и знаменитой, но всем очевидно, кто тут главный», – отмечал источник газеты Evening Standard еще в 2014-м. Тогда она уже заслужила репутацию одного из самых колючих переговорщиков АПЛ.

Еще весной вопрос отставки Грановской не поднимался, но потом появилась новая информация: Грановская отработает в «Челси» только переходный период, до осени 2022-го. В итоге она ушла еще раньше. «Челси» сообщил, что до конца летнего трансферного окна к Грановской будут обращаться за советами (The Athletic уточняет, что в итоге с ней не советовались).

Тодду Боули до Грановской еще далеко: предлагал схему 4-4-3 (!) и хотел обмениваться игроками

Теперь клубом владеют американцы Тодд Боули и Марк Уолтер, инвестиционная компания Clearlake Capital, а также швейцарец Хансйорг Висс. Летом они расширили полномочия Томаса Тухеля (мог сильно влиять на трансферы), но почти сразу же столкнулись с проблемами.

• Боули никогда не был так вовлечен в оперативное управление спортивным проектом, у него нет опыта переговоров и принятия решений в футболе. Поэтому Боули ведет себя странно даже в банальных ситуациях. Фабрицио Романо писал, что Боули предложил «Лидсу» нескольких игроков в обмен на Рафинью. И вообще планировал именно обмениваться игроками (в стиле североамериканских лиг), а не покупать их. От идеи быстро отказались.

• Боули пока уступает Грановской в качестве переговорщика. «Челси» упустил практически всех, кого просил Тухель: Кунде, Дембеле, Рафинью, Де Лигта и Нкунку – хотя через год звезду Бундеслиги, скорее всего, возьмут.

• Боули и контролирующий совладелец «Челси» Бехдад Эгбали не понравились Тухелю почти сразу – из-за предложения перейти на схему 4-4-3 (да, 4-4-3!). Впоследствии Томас сталкивался с другими комичными моментами, связанными с освоением владельцами правил футбола.

• Боули почти не общался с Тухелем лично и хотел навязать ему трансфер Криштиану Роналду – Томас противился, поэтому долго не продержался. Новые боссы уволили немца на 100-й день пребывания в клубе.

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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; globallookpress.com/Nicolo Campo, Nigel Keene

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