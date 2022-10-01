Мощные 2+1 Черышева за полчаса в «Венеции». Забил через 2 минуты после выхода

Через 6 – уже дубль.

Модная «Венеция» тяжело вкатывается в сезон после вылета из Серии А: идет в середине таблицы, за первые семь туров набрали только восемь очков. Игра против «Кальяри» тоже складывалась трудно.

Но на 60-й минуте при счете 1:1 вышел Денис Черышев.

Уже через четыре минуты «Венеция» повела – россиянин сразу забил. И не остановился: уже на 66-й минуте сделал дубль, а на 82-й отдал голевую на четвертый мяч.

Черышев за 21 минуту перевернул ход матча и принес «Венеции» вторую победу в сезоне. Это его первые результативные действия в Италии.

«Эти три очка очень важны для нас, – радовался Денис. – «Венеция» отличается желанием работать и играть в интенсивном стиле. Конечно, я доволен собой и своим вкладом, но важнее, что выиграла вся команда. Я выбрал «Венецию» и теперь работаю только с той мыслью, чтобы снова стать главным героем».

Отец игрока Дмитрий Черышев тоже счастлив: «Давайте идти шаг за шагом. Денис вышел на замену, помог команде, забил два хороших гола. При втором мяче находился в правильной позиции, как умеет, сыграл на добивании. Но нужно играть с первых минут, нужно еще время на адаптацию в Италии. Это ритмичный турнир, там умеют хорошо обороняться. Еще привыкать и привыкать».

Денис не забивал с января, предыдущая сухая серия длилась 686 дней

Мы очень скучали по голам Дениса Черышева.

В начале января он еще играл за «Валенсию» и вколотил «Картахене» в Кубке Испании – с тех пор молчал. И вот прорыв.

Того зимнего гола тоже ждали очень долго. У него была засуха на 686 дней и 46 матчей.

То был его первый и единственный гол в прошлом сезоне. За 17 матчей в Ла Лиге Денис отдал две голевые, но обе в начале сентября – потом снова накрывали травмы. «Валенсия» и Черышев не продлили контракт – и россиянин укатил в «Венецию» свободным агентом.

Там ему комфортно.

«Денису нравится все, что касается футбола — интересные ребята, техничные, быстрые, – не скрывал Дмитрий Черышев. – Венеция — красивый город и мы все это прекрасно знаем. Адаптация проходит довольно быстро, но главное — скорее влиться на все сто процентов в состав, чтобы играть с первых минут».

Пока Черышев ни разу не выходил в старте. После дубля шансы попасть в основу точно увеличились.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; Instagram/cheryshev90