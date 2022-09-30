Идеальный пента-трик из футзала: голы пяткой, с лета, со своей половины и после радуги. Автора зимой просматривала «Уфа»

Знакомьтесь, Янар Асадов.

КПРФ во втором туре мини-футбольной Суперлиги без шансов вынес «Торпедо» – 8:2. Ярче всех проявил себя форвард Янар Асадов. Все пять его голов получились невероятно эффектными.

Янар начал с гола пяткой в касание – выцелил аккурат между ног вратарю.

Затем КПРФ отлично разыграл стандартное положение – Артем Ниязов навесил в штрафную, а Асадов с лета переправил мяч в ворота.

Дубль лишь раззадорил Асадова – он продолжил придумывать невероятные голы. Третий мяч форвард забил, сделав радугу. Вау!

Четвертый гол Асадов снова забил пяткой – и опять в одно касание, идеально подстроившись под длинную передачу от партнера.

Под конец «Торпедо» пошло вперед большими силами. В одной из атак вратарь нижегородцев оказался в высокой позиции – этим воспользовался Асадов, который из своей штрафной отправил мяч прямо в девятку.

После игры Янар скромничал: «Команда давала хорошие передачи. Главное, что мы взяли три очка. То, что забивал – отдельный бонус. Думаю, еще в будущем будут подобные игры. Конечно, это хороший матч, я его запомню».

Асадов два сезона подряд признавался лучшим форвардом Суперлиги. Зимой его просматривали в «Уфе»

Янару 26 лет (в октябре исполнится 27), за КПРФ он играет с 2017 года. Асадов – знаковая фигура для российского мини-футбола. В сезонах-2019/20 и 2021/22 он признавался лучшим нападающим Суперлиги, а за сборную России провел 33 матча, в которых забил 19 голов.

Список трофеев нападающего впечатляет. Янар – обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России. Также Асадов два раза брал серебро Суперлиги и бронзу ЛЧ.

Про Асадова говорил сам Газизов, возможно, трансферу помешал вылет в ФНЛ

В карьере форварда есть один необычный эпизод. Зимой этого года Янар находился на просмотре в «Уфе». «Янар не близок к подписанию контракта с клубом. На данный момент он находится на просмотре в «Уфе». Он на сборах с командой, но контракт пока не подписывает», — комментировал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Через несколько дней Асадов покинул команду, но тогдашний главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов сказал, что к кандидатуре Янара вернутся летом. «Была договоренность, что Янар пробудет у нас до 6 февраля. Неделя – слишком короткий срок, чтобы делать выводы. У Асадова контракт с КПРФ, он уехал. Летом вернемся к этому вопросу», – говорил Стукалов.

Асадов в апреле рассказал о своих впечатлениях от просмотра: «Была пауза во время чемпионата Европы по мини-футболу. Так получилось, что я не поехал туда. У президента клуба была договоренность с руководством команды из Уфы. Почему бы не попробовать себя там? Думаю, что все прошло хорошо. Там я понял, что многое могу».

Летом «Уфе» было не до экспериментов – команда вылетела в Первую лигу и попрощалась со многими игроками из основной обоймы.

Асадов же остался в КПРФ и продолжил разрывать.

Фото: Спортивный Клуб КПРФ