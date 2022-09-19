Фаны «Селтика» оскорбили королевскую семью. Хитростью на минуте молчания

Превратили аплодисменты в протест.

В Великобритании прощаются с королевой Елизаветой II – и большинство матчей в стране в это время проводятся, отменили лишь несколько. Как правило, минута молчания проходит так, как этого и ожидают, в тишине. Но не везде – например, в Шотландии иначе.

Перед игрой «Сент-Миррена» и «Селтика» почести тоже были, но еще и с аплодисментами – а фанаты «Селтика» придумали, как вклиниться.

Во-первых, прямо перед аплодисментами они проскандировали: «Хлопай в ладоши, если ненавидишь королевскую семью». Получилось, что все зааплодировали как раз после этих слов.

Во-вторых, растянули баннер аналогичного содержания.

«Приношу извинения, если вас оскорбило что-то, что вы могли услышать, – извинился комментатор матча Иэн Крокер. – Большинство людей проявили уважение, некоторые – нет».

Кстати, «Селтик» проиграл 0:2 – так прервалась серия из 38 матчей «кельтов» без поражений.

Это не первая история с проявлением нелюбви – на матче ЛЧ с «Шахтером» болельщики «Селтика» уже показали два анти-монархических баннера. «Нахер корону» и «Жалеем о твоей утрате, Майкл Фэган». УЕФА за это оштрафовал глазвегианский клуб.

Фэган – это британец, который в 1982-м пробрался в Букингемский дворец и залез в спальню Елизаветы. Они поговорили минут десять, Фэган пожаловался на жизнь – а потом его увидела горничная и быстро вызвала охрану. Вскоре выяснилось, что мужчину за пару недель до этого отвезли в психиатрическую больницу, где он должен был провести полгода, но он сбежал и бродил вокруг Букингемского дворца – а за несколько дней до этого украл из покоев принца Чарльза (а ныне короля Карла III) бутылку белого вина.

Почему болельщики «Селтика» не любят королевскую семью?

Все весьма очевидно из названия клуба.

За «Селтик» преимущественно болеют католики (при доминирующем в Великобритании протестантизме) и ирландцы (а тут вряд ли нужно объяснять нелюбовь к короне). Так и зародилось Дерби Старой фирмы – у «Рейнджерс», напротив, протестантский бэкграунд.

Политическая позиция у них тоже ярко левая. Например, поэтому фанаты «Селтика» не носят на груди красный мак, когда это делают во время Дня памяти. Традиционно мак в странах Содружества – символ памяти жертв Первой мировой войны и всех вооруженных конфликтов, которые произошли после 1914-го, то есть британских солдат. А у фанов «Селтика» максимально антивоенная позиция.

Фото: twitter.com; globallookpress.com/Marcin Bulanda/Keystone Press Agency