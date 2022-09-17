Ровесник Хунтелара.

Луи ван Гал вызвал троих дебютантов на сентябрьские матчи Лиги наций против Польши и Бельгии. Среди них седой голкипер «Аякса» Ремко Пасвеер, которому уже почти 39 лет, исполнится совсем скоро, в начале ноября.

Почти все ровесники Пасвеера закончили карьеру. А он впервые попал в сборную – на ключевой этап в конкуренции за место на ЧМ-2022

К этому Пасвеер шел очень долго.

Еще в 2006-м 22-летний Ремко выиграл молодежный чемпионат Европы, в одной команде с лучшим бомбардиром турнира Класом-Яном Хунтеларом (у него было четыре гола, в том числе дубль в финале Украине). Чтобы понять, насколько это было давно: 18 из 22 партнеров Пасвеера по той голландской молодежке уже завершили карьеру. На том Евро играли Нани, Куарежма, Мерейлеш, Аггер, Кьеллини, Иванович, Красич, Санья, Гуркюфф, Фламини, Милевский, Чигринский, Алиев. Из других вратарей-долгожителей – Манданда и Пятов.

Андрей Пятов, кстати, этим летом завершил карьеру в сборной, а для Пасвеера все только начинается. Голландцы лидируют в группе Лиги наций и планируют в ближайших двух матчах забронировать место в Финале четыре на июнь-2023. Еще интереснее прямо сейчас – заскочить в заявку на ЧМ-2022.

Ван Гал уже заявил, что этот сбор станет ключевым при выборе состава для поездки в Катар : «Мы включили в список несколько новых игроков. Для нас это последняя возможность увидеть ребят за работой перед тем, как мы объявим команду на чемпионат мира. Как я уже говорил, время подготовки к турниру очень короткое, поэтому я должен максимально его использовать. После этого сбора мы не соберемся вместе до 14 ноября, там останется всего неделя до первой игры на ЧМ».

Киперу не очень доверял Слуцкий в «Витессе», он не пустил Онану обратно в «Аяксе» – и теперь там основной

Пасвеер всю карьеру провел в Нидерландах: играл за «Твенте», «Хераклес», ПСВ, «Витесс» и «Аякс».

В ПСВ кипер выиграл два чемпионства, но чаще всего сидел в запасе. Пасвееру не доверял даже Леонид Слуцкий в «Витессе» – предпочитал еще более возрастного Эдуардо. Но на второй сезон российский тренер вернул Ремко в основу, а тот прямо перед увольнением Слуцкого выдал два ассиста в трех матчах (хотя прервать серию из поражений это не помогло).

«Аякс» прошлым летом забрал вратаря бесплатно – подменять дисквалифицированного Андре Онану. Дебют получился ужасным: Ремко вышел против ПСВ в Суперкубке и пропустил четыре гола («Аякс» проиграл 0:4). Однако из-за дисквалификаций и травм Онаны и Мартена Стекеленбурга (ему скоро 40) новичок остался в старте и быстро стал лучшим вратарем страны по версии Эрика тен Хага.

За 12 первых туров прошлого сезона Пасвеер пропустил только два мяча, что было рекордом лиги. В итоге ему забили четыре гола в 20 матчах чемпионата – Ремко в третий раз стал чемпионом Нидерландов . В октябре 2021-го Пасвеер стал первым голкипером, отбившим три прямых удара за матч от Холанда. В итоге «Аякс» разнес «Боруссию» (4:0), а через четыре дня разгромил и ПСВ – 5:0. Только в концовке прошлого сезона Ремко сломал палец и пустил Онану обратно в ворота.

В новом чемпионате ослабленные за лето амстердамцы стартовали с шести уверенных побед – у Пасвеера четыре «сухаря». В Лиге чемпионов «Аякс» размазал «Рейнджерс» (4:0) и упустил в концовке ничью с «Ливерпулем» 1:2 (при семи сэйвах седого голкипера).

Первый вызов в сборную более чем заслуженный. А ведь Пасвеер старше Роббена и Снейдера!

Фото: globallookpress.com/www.imago-images.de, via www.imago-images.de/www.imago-images.de; REUTERS/Craig Brough