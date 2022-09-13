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«Бавария» – кошмар «Барсы»: 5 поражений подряд и 19 пропущенных 😱

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Когда уже обещанный реванш?

«Бавария» очень комфортно чувствует себя в группе смерти – во втором туре мюнхенская машина прошлась по «Барселоне» (2:0). Немцы уже почти в плей-офф – они обыграли самых сложных соперников по группе, а впереди две встречи с бедной «Викторией».

«Барселона» опять грустит – третий год подряд каталонцы играют с «Баварией» и третий год подряд получают только проблемы.

«Барса» неплохо смотрелась в первом тайме, но потом «Бавария» включилась   

Испанцы приехали в Мюнхен с мыслями о реванше за унизительные 2:8 в 2020-м. И сначала их старания смотрелись обнадеживающими – команда Хави создавала опасные моменты, а Роберт Левандовски был близок к голу бывшей команде (даже к двум – в первом тайме его xG составил 0,54 против 0,32 у всей «Баварии»). Но потом матч выровнялся, и до перерыва счет не изменился. 

Из раздевалки вернулась какая-то бешеная «Бавария» – уже к 54-й вели 2:0. Сначала помог стандарт: после навеса с углового Маркос Алонсо упустил Люка Эрнандеса, который пробил головой.

Второй гол забили почти сразу же – мюнхенцы включили запредельные скорости, и Лерой Сане просто ворвался в штрафную между защитниками. И изящно катнул мимо Марк-Андре Тер Стегена. Теперь у Лероя 18 голов в ЛЧ – по этому показателю он сравнялся с Роналдиньо.

Не сказать, что «Барса» смотрелась безнадежно – моменты у испанцев были: например, супервозможность упустил Педри. Но спастись в Мюнхене не удалось – очередное поражение, теперь со счетом 0:2.

Правда, Хави не считает это поражение заслуженным:

«Мы были лучше, чем «Бавария», но слишком много им прощали. А они нас не простили – вот в этом вся разница. У нас было 6-7 чистых голевых моментов, но мы не забили.

Первый тайм остался полностью за нами. Результат не отражает того, что произошло в матче. Но такова Лига чемпионов. Если ты прощаешь соперника, то расплачиваешься за это. Считаю, что нам нужно взять из этого матча положительные моменты. Результат – отрицательный, поэтому мы должны учиться на ошибках.

Мы заслужили победу. Это незаслуженное поражение из-за наших ошибок. Мы должны учиться и продолжать работать».

«Бавария» – новый кошмар «Барсы»: не могут победить с 2015 года

Мюнхенцы уже снятся «Барсе» в кошмарах. Последние 9 матчей – катастрофа:

❌2013 год – 0:4

❌2013 год – 0:3

❌2013 год – 0:2

✅2015 год – 3:0

❌2015 год – 2:3

❌2020 год – 2:8

❌2021 год – 0:3

❌2021 год – 0:3

❌2022 год – 0:2

Команды встречаются в ЛЧ третий год подряд.

• Первая из этих встреч случилась в ковидный сезон-2019/20. «Бавария» и «Барса» зарубились за полуфинал, но борьбы не получилось – те самые 8:2.

• После этого были два матча в группе ЛЧ-2021/22. Там тоже без борьбы – испанцы дважды получили 0:3.

• Разница мячей за 3 последних года катастрофическая – 16:2 в пользу немцев!

• К черной серии еще можно добавить игру в 2015 – «Бавария» победила 3:2, но в первой игре полуфинала сильнее была «Барса» (3:0), которая прошла в финал.

• «Бавария» всегда была неудобным соперником для каталонцев – 9 побед и одна ничья в 12 матчах ЛЧ. У испанцев всего две победы.

• У «Баварии» все наоборот – «Барса» для нее самый удобный соперник. Теперь у мюнхенцев 9 побед над каталонцами – никого чаще в ЛЧ они не обыгрывали. Разница мячей в этих матчах составила 30-13.

 Возможно, фанаты «Барсы» опять будут мечтать о реванше. Что ж, новая попытка назначена на 26 октября.

Бавария Германия – Барселона Испания 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Эрнандес, 2:0 – 54 Сане.
БаварияНойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).
Барселонатер Стеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессиэ, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).
Предупреждения:
Забитцер (19), Бускетс (48), Киммих (74).

«Барса» хочет отомстить «Баварии» за 2:8. Кто из состава Хави пережил тот позор?

Фото: REUTERS/Lukas Barth, Andreas Gebert

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