«Бавария» – кошмар «Барсы»: 5 поражений подряд и 19 пропущенных 😱

Когда уже обещанный реванш?

«Бавария» очень комфортно чувствует себя в группе смерти – во втором туре мюнхенская машина прошлась по «Барселоне» (2:0). Немцы уже почти в плей-офф – они обыграли самых сложных соперников по группе, а впереди две встречи с бедной «Викторией».

«Барселона» опять грустит – третий год подряд каталонцы играют с «Баварией» и третий год подряд получают только проблемы.

«Барса» неплохо смотрелась в первом тайме, но потом «Бавария» включилась

Испанцы приехали в Мюнхен с мыслями о реванше за унизительные 2:8 в 2020-м. И сначала их старания смотрелись обнадеживающими – команда Хави создавала опасные моменты, а Роберт Левандовски был близок к голу бывшей команде (даже к двум – в первом тайме его xG составил 0,54 против 0,32 у всей «Баварии»). Но потом матч выровнялся, и до перерыва счет не изменился.

Из раздевалки вернулась какая-то бешеная «Бавария» – уже к 54-й вели 2:0. Сначала помог стандарт: после навеса с углового Маркос Алонсо упустил Люка Эрнандеса, который пробил головой.

Второй гол забили почти сразу же – мюнхенцы включили запредельные скорости, и Лерой Сане просто ворвался в штрафную между защитниками. И изящно катнул мимо Марк-Андре Тер Стегена. Теперь у Лероя 18 голов в ЛЧ – по этому показателю он сравнялся с Роналдиньо.

Не сказать, что «Барса» смотрелась безнадежно – моменты у испанцев были: например, супервозможность упустил Педри. Но спастись в Мюнхене не удалось – очередное поражение, теперь со счетом 0:2.

Правда, Хави не считает это поражение заслуженным:

«Мы были лучше, чем «Бавария», но слишком много им прощали. А они нас не простили – вот в этом вся разница. У нас было 6-7 чистых голевых моментов, но мы не забили.

Первый тайм остался полностью за нами. Результат не отражает того, что произошло в матче. Но такова Лига чемпионов. Если ты прощаешь соперника, то расплачиваешься за это. Считаю, что нам нужно взять из этого матча положительные моменты. Результат – отрицательный, поэтому мы должны учиться на ошибках.

Мы заслужили победу. Это незаслуженное поражение из-за наших ошибок. Мы должны учиться и продолжать работать».

«Бавария» – новый кошмар «Барсы»: не могут победить с 2015 года

Мюнхенцы уже снятся «Барсе» в кошмарах. Последние 9 матчей – катастрофа:

❌2013 год – 0:4

❌2013 год – 0:3

❌2013 год – 0:2

✅2015 год – 3:0

❌2015 год – 2:3

❌2020 год – 2:8

❌2021 год – 0:3

❌2021 год – 0:3

❌2022 год – 0:2

Команды встречаются в ЛЧ третий год подряд.

• Первая из этих встреч случилась в ковидный сезон-2019/20. «Бавария» и «Барса» зарубились за полуфинал, но борьбы не получилось – те самые 8:2.

• После этого были два матча в группе ЛЧ-2021/22. Там тоже без борьбы – испанцы дважды получили 0:3.

• Разница мячей за 3 последних года катастрофическая – 16:2 в пользу немцев!

• К черной серии еще можно добавить игру в 2015 – «Бавария» победила 3:2, но в первой игре полуфинала сильнее была «Барса» (3:0), которая прошла в финал.

• «Бавария» всегда была неудобным соперником для каталонцев – 9 побед и одна ничья в 12 матчах ЛЧ. У испанцев всего две победы.

• У «Баварии» все наоборот – «Барса» для нее самый удобный соперник. Теперь у мюнхенцев 9 побед над каталонцами – никого чаще в ЛЧ они не обыгрывали. Разница мячей в этих матчах составила 30-13.

Возможно, фанаты «Барсы» опять будут мечтать о реванше. Что ж, новая попытка назначена на 26 октября.

Фото: REUTERS/Lukas Barth, Andreas Gebert