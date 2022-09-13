«Бавария» – кошмар «Барсы»: 5 поражений подряд и 19 пропущенных 😱

Когда уже обещанный реванш?
«Бавария» очень комфортно чувствует себя в группе смерти – во втором туре мюнхенская машина прошлась по «Барселоне» (2:0). Немцы уже почти в плей-офф – они обыграли самых сложных соперников по группе, а впереди две встречи с бедной «Викторией».
«Барселона» опять грустит – третий год подряд каталонцы играют с «Баварией» и третий год подряд получают только проблемы.
«Барса» неплохо смотрелась в первом тайме, но потом «Бавария» включилась
Испанцы приехали в Мюнхен с мыслями о реванше за унизительные 2:8 в 2020-м. И сначала их старания смотрелись обнадеживающими – команда Хави создавала опасные моменты, а Роберт Левандовски был близок к голу бывшей команде (даже к двум – в первом тайме его xG составил 0,54 против 0,32 у всей «Баварии»). Но потом матч выровнялся, и до перерыва счет не изменился.
Из раздевалки вернулась какая-то бешеная «Бавария» – уже к 54-й вели 2:0. Сначала помог стандарт: после навеса с углового Маркос Алонсо упустил Люка Эрнандеса, который пробил головой.
Второй гол забили почти сразу же – мюнхенцы включили запредельные скорости, и Лерой Сане просто ворвался в штрафную между защитниками. И изящно катнул мимо Марк-Андре Тер Стегена. Теперь у Лероя 18 голов в ЛЧ – по этому показателю он сравнялся с Роналдиньо.
Не сказать, что «Барса» смотрелась безнадежно – моменты у испанцев были: например, супервозможность упустил Педри. Но спастись в Мюнхене не удалось – очередное поражение, теперь со счетом 0:2.
Правда, Хави не считает это поражение заслуженным:
«Мы были лучше, чем «Бавария», но слишком много им прощали. А они нас не простили – вот в этом вся разница. У нас было 6-7 чистых голевых моментов, но мы не забили.
Первый тайм остался полностью за нами. Результат не отражает того, что произошло в матче. Но такова Лига чемпионов. Если ты прощаешь соперника, то расплачиваешься за это. Считаю, что нам нужно взять из этого матча положительные моменты. Результат – отрицательный, поэтому мы должны учиться на ошибках.
Мы заслужили победу. Это незаслуженное поражение из-за наших ошибок. Мы должны учиться и продолжать работать».
«Бавария» – новый кошмар «Барсы»: не могут победить с 2015 года
Мюнхенцы уже снятся «Барсе» в кошмарах. Последние 9 матчей – катастрофа:
❌2013 год – 0:4
❌2013 год – 0:3
❌2013 год – 0:2
✅2015 год – 3:0
❌2015 год – 2:3
❌2020 год – 2:8
❌2021 год – 0:3
❌2021 год – 0:3
❌2022 год – 0:2
Команды встречаются в ЛЧ третий год подряд.
• Первая из этих встреч случилась в ковидный сезон-2019/20. «Бавария» и «Барса» зарубились за полуфинал, но борьбы не получилось – те самые 8:2.
• После этого были два матча в группе ЛЧ-2021/22. Там тоже без борьбы – испанцы дважды получили 0:3.
• Разница мячей за 3 последних года катастрофическая – 16:2 в пользу немцев!
• К черной серии еще можно добавить игру в 2015 – «Бавария» победила 3:2, но в первой игре полуфинала сильнее была «Барса» (3:0), которая прошла в финал.
• «Бавария» всегда была неудобным соперником для каталонцев – 9 побед и одна ничья в 12 матчах ЛЧ. У испанцев всего две победы.
• У «Баварии» все наоборот – «Барса» для нее самый удобный соперник. Теперь у мюнхенцев 9 побед над каталонцами – никого чаще в ЛЧ они не обыгрывали. Разница мячей в этих матчах составила 30-13.
Возможно, фанаты «Барсы» опять будут мечтать о реванше. Что ж, новая попытка назначена на 26 октября.
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессиэ, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).
«Барса» хочет отомстить «Баварии» за 2:8. Кто из состава Хави пережил тот позор?
Фото: REUTERS/Lukas Barth, Andreas Gebert
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