«Ливерпуль» страдает из-за травм: вылетел еще и Робертсон. Уже восьмая потеря

Все серьезно.

У «Ливерпуля» очередная потеря – в ближайших матчах команде не сможет помочь защитник Энди Робертсон. Шотландец получил повреждение в самом конце ужасного матча с «Наполи» – в добавленное время. Теперь стало понятно, что травма серьезная, и пропустит левый защитник не меньше двух недель.

«Я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных», – грустно объяснил Юрген Клопп.

Конечно, у провального старта мерсисайдцев в этом сезоне есть и другие причины, но травмы – точно одна из .

Робертсон – восьмой игрок «Ливерпуля», который сейчас не может выйти на поле. При этом в начале сезона статистика была еще более грустной: в какой-то момент травмированных было десять.

«Неделя сумасшедшая. Я много недель пережил, но тут было ощущение, будто у нас в доме ведьма. Каждый день кто-то выбывал по самым безумным причинам», – рассуждал тогда Клопп.

Давайте посмотрим, кто для «красных» сейчас недоступен кроме Робертсона.

• Алекс Окслейд-Чемберлен – игрок обоймы, который в прошлом сезоне появлялся на поле нерегулярно, но все же подменял основных, когда была нужда. Летом он мог уйти, но остался – и в этом сезоне на поле еще не появлялся, выбыл как минимум до середины октября.

• Наби Кейта – гвинеец был более важным игроком обоймы, чем Окслейд, хотя тоже не обладал постоянным местом в старте. Летом Кейта никуда не собирался, но травмы снова не дают ему себя проявить: возвращение ожидается не раньше середины октября.

• Джордан Хендерсон – травмирован и капитан команды, у него проблемы с бедром. Полузащитник появится на поле не раньше начала октября, точная дата возвращения пока неизвестна.

• Ибраима Конате – непонятно, когда вернется защитник. Без него и Жоэля Матипа «Ливерпуль» страдал на старте сезона с Джо Гомесом и Нэйтом Филлипсом (и неизвестно, с кем сильнее). Ожидается, что Конате приступит к тренировкам после перерыва на матчи сборных.

• Кертис Джонс – еще один игрок подмены в центр поля, его отсутствие на старте сезона было для Клоппа серьезной головной болью. При этом сроки восстановления Джонса непонятны – Клопп объяснял, что он пару раз чувствовал дискомфорт, когда казалось, что уже восстановился. С ним точно торопиться не будут.

• Куивин Келлехер – второй вратарь, который в прошлом сезоне помог команде выиграть Кубок лиги и качественно подменял Алиссона, должен был вернуться к тренировкам еще в начале сентября, но после этого апдейтов по его состоянию от клуба не было, а в заявке на матч он так и не появился.

• Кэлвин Рэмзи – купленный у «Абердина» летом перспективный защитник сразу заехал в больницу из-за проблем со спиной. Полторы недели назад Клопп рассказывал, что конкурент Трента постепенно восстанавливается, но точных сроков нет.

• Фабиу Карвалью – юный португальский новичок уже успел побывать в списках травмированных, но со дня на день вернется к полноценным тренировкам.

Впереди матч с «Аяксом» в ЛЧ – уже во вторник. Пауза, чтобы восстановиться, внепланово образовалась на выходных: должны были играть с «Челси», но матч перенесли из-за похорон королевы Елизаветы.

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger / Stringer, Alex Livesey / Stringer, Mike Hewitt; globallookpress.com/Li Ying/XinHua