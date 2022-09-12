Триллер в в Турине: вместо 3:2 на 93-й – отмена гола, удаление Милика за снятую футболку и драка! 😱

И еще 4 удаления!

«Ювентус» и «Салернитана» выдали один из самых эмоциональных матчей выходных. В Турине гости вели 2:0 после первого тайма, но команда Массимилиано Аллегри почти вырвала победу. Развязка получилась шикарнейшая!

⚽️ «Юве» проигрывал 0:2 после первого тайма и 1:2 к 93-й минуте. Но сначала Бонуччи сравнял счет – добил после отбитого пенальти, – а потом Милик после углового отправил в ворота и третий гол. Аркадиуш бурно праздновал, а на табло отобразились 3:2 в пользу хозяев.

🔴 Милик поддался эмоциям, снял футболку и получил вторую желтую карточку.

❌ Но и это был не конец. ВАР разглядел, что в момент удара Милика в офсайде был Бонуччи, который совершал движение в сторону мяча (хоть и не дотянулся).

На этих кадрах видно вполне очевидное положение вне игры, но оставался вопрос трактовки – только судья мог решить, был ли офсайд Бонуччи активным.

Но уже после матча появился скрин с широкого экрана. И на нем есть ощущение, что Кандрева находится к воротам вообще ближе всех, кроме Куадрадо.

Судья Маттео Марченаро посмотрел повтор и отменил гол. Получилось, что Милик удалился просто так.

🔴 Впрочем, Милик – не единственный, кто закончил матч на пару минут раньше. Когда арбитр отправился смотреть повтор, футболисты устроили драку. Итог: удаление капитана «Салернитаны» Фацио и Куадрадо из «Юве».

Еще судья показал красные карточки Аллегри и кому-то из его штаба. Команды в таких усеченных состава доиграли несколько минут, но счет не изменился – 2:2.

Футболистам «Ювентуса» осталось только ненавидеть Марченаро и его трактовку офсайда в том самом эпизоде.

Что было до развязки: споры по первому голу, два пенальти и отмененный мяч Влаховича

Матч и до добавленного времени был безумно интересным и неоднозначным с судейской точки зрения.

⚽️ Счет уже на 18-й минуте открыла команда из Салерно: Кандрева замкнул прострел на дальней.Игроки «Ювентуса» требовали отменить гол из-за фола в одном из моментов по ходу атаки – ВАР с ними не согласился.

❌ На 39-й минуте Влахович тоже забил, но судья зафиксировал офсайд – но тут без вопросов. Душан – с запасом лидер Серии А по попаданиям во «вне игры» (11 раз за 5 матчей).

⚽️ Перед перерывом Бремер рукой остановил летящий в ворота мяч – судья посмотрел повтор и решил, что бразильский защитник увеличивал площадь тела с помощью отставленной руки. После недовольства игроков «Ювентуса» Кшиштоф Пентек реализовал пенальти.

⚽️ На 91-й Вильена зацепил Алекса Сандро в штрафной – очевидный пенальти, с которого Бонуччи сравнял счет. А дальше была та самая безумная развязка.

На послематчевой пресс-конференции Аллегри уже успокоился, поэтому выражался дипломатично:

«Я никогда не говорю с судьями. Факт в том, что гол был отменен – и я не знаю, правильно или нет. Но я бы хотел посмотреть изображения, потому что Кандрева был рядом с флажком».

А «Салернитана», наверняка, довольна. Команда, в прошлом сезоне чудом оставшаяся в Серии А, подписала за лето 23 новичка – и сейчас всего на 3 очка отстает от «Ювентуса».

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Moscrop