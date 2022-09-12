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Триллер в в Турине: вместо 3:2 на 93-й – отмена гола, удаление Милика за снятую футболку и драка! 😱

Антонио Кандрева Антонио Кандрева
серия А Италия серия А Италия
Кшиштоф Пентек Кшиштоф Пентек
Ювентус Ювентус
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи
Салернитана Салернитана
Маттео Марченаро
судьи
Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Тонни Вильена Тонни Вильена
Футбол Футбол

И еще 4 удаления!

«Ювентус» и «Салернитана» выдали один из самых эмоциональных матчей выходных. В Турине гости вели 2:0 после первого тайма, но команда Массимилиано Аллегри почти вырвала победу. Развязка получилась шикарнейшая!

⚽️ «Юве» проигрывал 0:2 после первого тайма и 1:2 к 93-й минуте. Но сначала Бонуччи сравнял счет – добил после отбитого пенальти, – а потом Милик после углового отправил в ворота и третий гол. Аркадиуш бурно праздновал, а на табло отобразились 3:2 в пользу хозяев.

🔴 Милик поддался эмоциям, снял футболку и получил вторую желтую карточку.

❌ Но и это был не конец. ВАР разглядел, что в момент удара Милика в офсайде был Бонуччи, который совершал движение в сторону мяча (хоть и не дотянулся).

На этих кадрах видно вполне очевидное положение вне игры, но оставался вопрос трактовки – только судья мог решить, был ли офсайд Бонуччи активным.

Но уже после матча появился скрин с широкого экрана. И на нем есть ощущение, что Кандрева находится к воротам вообще ближе всех, кроме Куадрадо.

Судья Маттео Марченаро посмотрел повтор и отменил гол. Получилось, что Милик удалился просто так.

🔴 Впрочем, Милик – не единственный, кто закончил матч на пару минут раньше. Когда арбитр отправился смотреть повтор, футболисты устроили драку. Итог: удаление капитана «Салернитаны» Фацио и Куадрадо из «Юве».

Еще судья показал красные карточки Аллегри и кому-то из его штаба. Команды в таких усеченных состава доиграли несколько минут, но счет не изменился – 2:2.

Футболистам «Ювентуса» осталось только ненавидеть Марченаро и его трактовку офсайда в том самом эпизоде.

Что было до развязки: споры по первому голу, два пенальти и отмененный мяч Влаховича

Матч и до добавленного времени был безумно интересным и неоднозначным с судейской точки зрения.

⚽️ Счет уже на 18-й минуте открыла команда из Салерно: Кандрева замкнул прострел на дальней.Игроки «Ювентуса» требовали отменить гол из-за фола в одном из моментов по ходу атаки – ВАР с ними не согласился.

❌ На 39-й минуте Влахович тоже забил, но судья зафиксировал офсайд – но тут без вопросов. Душан – с запасом лидер Серии А по попаданиям во «вне игры» (11 раз за 5 матчей).

⚽️ Перед перерывом Бремер рукой остановил летящий в ворота мяч – судья посмотрел повтор и решил, что бразильский защитник увеличивал площадь тела с помощью отставленной руки. После недовольства игроков «Ювентуса» Кшиштоф Пентек реализовал пенальти.

⚽️ На 91-й Вильена зацепил Алекса Сандро в штрафной – очевидный пенальти, с которого Бонуччи сравнял счет. А дальше была та самая безумная развязка.

На послематчевой пресс-конференции Аллегри уже успокоился, поэтому выражался дипломатично:

«Я никогда не говорю с судьями. Факт в том, что гол был отменен – и я не знаю, правильно или нет. Но я бы хотел посмотреть изображения, потому что Кандрева был рядом с флажком».

А «Салернитана», наверняка, довольна. Команда, в прошлом сезоне чудом оставшаяся в Серии А, подписала за лето 23 новичка – и сейчас всего на 3 очка отстает от «Ювентуса».

Ювентус – Салернитана 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Кандрева, 0:2 – 45, пенальти Пентек, 1:2 – 51 Бремер, 2:2 – 90 Бонуччи.
ЮвентусПерин, Бонуччи, Бремер, Де Шильо (Алекс Сандро, 63), Паредес, Маккенни (Соуле, 84), Миретти (Фаджоли, 63), Куадрадо, Костич (Данило, 79), Кин (Милик, 46), Влахович.
СалернитанаСепе, Фасио, Бронн, Данилюк, Маццокки, Кандрева, Вильена (Самбия, 90), Кулибали, Маджоре (Кастанос, 81), Пентек (Бутхейм, 61; Дьомбер, 90), Диа (Бонаццоли, 81).
Предупреждения:
Паредес (27), Кин (32), Маджоре (38), Бремер (45), Фасио (53), Пентек (55), Сепе (72), Милик (83).
Удаления:
Милик (90), Куадрадо (90), Фасио (90).

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Moscrop

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