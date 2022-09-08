Левандовски – король хет-триков. Уже побил рекорд ЛЧ и готов перегнать Роналду

👑👑👑

«Барселона» стартовала в группе смерти с легкой кардиотренировки – на «Камп Ноу» приехала чешская «Виктория» и получила 1:5. Усерднее всех зверствовал Роберт Левандовски – 34-летний поляк сделал очередной хет-трик. Сколько уже можно?!

«Барселона» сразу задавила соперника и забила на 13-й минуте. Гол сделали новички: Франки Кессиэ отличился с передачи Жюле Кунде.

Дальше все пошло не по плану. Кристенсен уронил в штрафной Москеру – рефери поставил пенальти и приготовил для датчанина красную карточку. Каталонцев спас ВАР: ассистенты подсказали главному, что Москера с разворота ударил соперника в лицо еще до падения. Пенальти и удаление Кристенсена справедливо аннулировали.

Ну, а дальше царил Левандовски – он забил следующие три мяча «Барселоны». Сначала ему ассистировал Серджи Роберто – поляк понял, что рядом нет соперников, и классно пробил с линии штрафной.

Следующий гол в самом конце первого тайма сделал Усман Дембеле. Француз отработал после потери мяча и вырезал кросс на дальнюю штангу. На этот раз Леве потребовалось одно касание.

Третий гол Левандовски забил на 67-й минуте – после скидки Феррана Торреса эффектно положил из-за штрафной. Несмотря на крупный счет, Хави оставил Роберта на поле до финального свистка.

Это первый хет-трик Левандовского за «Барсу». И 6 (шестой!) в ЛЧ

Роберт эффектно стартовал в новом клубе – пока он не забивал только в стартовой игре против «Райо Вальекано». Его статистика поражает!

• Левандовски забил 8 голов за 4 последних матчах в «Барсе»: 5 – в Ла Лиге, 3 – в Лиге чемпионов.

• Роберт провел в ЛЧ 107-й матч и оказался вовлечен в 108 голов своих клубов.

• Этот хет-трик – первый для поляка за «Барсу», но уже шестой в Лиге чемпионов. У Лионеля Месси и Криштиану Роналду – по 8.

• Левандовски первым в истории ЛЧ сделал хет-трики за три клуба – за «Барсу», «Баварию» и «Боруссию». Может быть, дело в букве «Б»?

• Из пяти последних хет-триков в ЛЧ – 3 на счету Левандовски. Еще 2 – работа Карима Бензема. Где остальные топы, ау?

• Благодаря хет-трику Лева обошел Бензема по голам в ЛЧ – 89 против 86. Впереди Роналду (140) и Месси (125). Догонит?

• Левандовски стал самым возрастным игроком «Барсы», который забил в день дебюта в ЛЧ (34 года и 17 дней). Предыдущее достижение держалось за Хенриком Ларссоном с 2004 года (32 года и 360 дней).

Вы впечатлены? Конечно, как и все мы. Даже одноклубники Левандовского в шоке.

«Это просто подарок, что Левандовски здесь и подписал контракт с нами. Он даст нам многое, Роберт уже это показывает. Он отличный профессионал и прекрасный человек», – сказал капитан «Барсы» в этом матче Серджи Роберто.

Дальше по расписанию у Левандовского еле живой «Кадис», у которого 0 очков и разница 0:10 после четырех туров Ла Лиги. Удачи!

Фото: REUTERS/Pablo Morano