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Левандовски – король хет-триков. Уже побил рекорд ЛЧ и готов перегнать Роналду

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«Барселона» стартовала в группе смерти с легкой кардиотренировки – на «Камп Ноу» приехала чешская «Виктория» и получила 1:5. Усерднее всех зверствовал Роберт Левандовски – 34-летний поляк сделал очередной хет-трик. Сколько уже можно?!

«Барселона» сразу задавила соперника и забила на 13-й минуте. Гол сделали новички: Франки Кессиэ отличился с передачи Жюле Кунде.

Дальше все пошло не по плану. Кристенсен уронил в штрафной Москеру – рефери поставил пенальти и приготовил для датчанина красную карточку. Каталонцев спас ВАР: ассистенты подсказали главному, что Москера с разворота ударил соперника в лицо еще до падения. Пенальти и удаление Кристенсена справедливо аннулировали.

Ну, а дальше царил Левандовски – он забил следующие три мяча «Барселоны». Сначала ему ассистировал Серджи Роберто – поляк понял, что рядом нет соперников, и классно пробил с линии штрафной.

Следующий гол в самом конце первого тайма сделал Усман Дембеле. Француз отработал после потери мяча и вырезал кросс на дальнюю штангу. На этот раз Леве потребовалось одно касание.

Третий гол Левандовски забил на 67-й минуте – после скидки Феррана Торреса эффектно положил из-за штрафной. Несмотря на крупный счет, Хави оставил Роберта на поле до финального свистка.

Это первый хет-трик Левандовского за «Барсу». И 6 (шестой!) в ЛЧ

Роберт эффектно стартовал в новом клубе – пока он не забивал только в стартовой игре против «Райо Вальекано». Его статистика поражает!

• Левандовски забил 8 голов за 4 последних матчах в «Барсе»: 5 – в Ла Лиге, 3 – в Лиге чемпионов.

• Роберт провел в ЛЧ 107-й матч и оказался вовлечен в 108 голов своих клубов.

• Этот хет-трик – первый для поляка за «Барсу», но уже шестой в Лиге чемпионов. У Лионеля Месси и Криштиану Роналду – по 8.

• Левандовски первым в истории ЛЧ сделал хет-трики за три клуба – за «Барсу», «Баварию» и «Боруссию». Может быть, дело в букве «Б»?

• Из пяти последних хет-триков в ЛЧ – 3 на счету Левандовски. Еще 2 – работа Карима Бензема.  Где остальные топы, ау?

• Благодаря хет-трику Лева обошел Бензема по голам в ЛЧ – 89 против 86. Впереди Роналду (140) и Месси (125). Догонит?

• Левандовски стал самым возрастным игроком «Барсы», который забил в день дебюта в ЛЧ (34 года и 17 дней). Предыдущее достижение держалось за Хенриком Ларссоном с 2004 года (32 года и 360 дней).

Вы впечатлены? Конечно, как и все мы. Даже одноклубники Левандовского в шоке.

«Это просто подарок, что Левандовски здесь и подписал контракт с нами. Он даст нам многое, Роберт уже это показывает. Он отличный профессионал и прекрасный человек», – сказал капитан «Барсы» в этом матче Серджи Роберто.

Дальше по расписанию у Левандовского еле живой «Кадис», у которого 0 очков и разница 0:10 после четырех туров Ла Лиги. Удачи!

Барселона Испания – Виктория Пльзень Чехия 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Кессиэ, 2:0 – 34 Левандовски, 2:1 – 44 Сикора, 3:1 – 45 Левандовски, 4:1 – 67 Левандовски, 5:1 – 71 Ферран Торрес.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Пике, 46), Кристенсен, Кунде, Альба, Кессиэ (Торре, 81), де Йонг, Педри (Гави, 75), Левандовски, Дембеле (Депай, 75), Фати (Ферран Торрес, 65).
Виктория ПльзеньСтанек, Гавел, Гейда, Перница, Емелка (Голик, 86), Сикора (Пиларж, 79), Москера (Йирка, 79), Влканова (Чермак, 78), Калвах, Буха, Хоры (Басси, 66).
Предупреждения:
Перница (4), Москера (27), Хоры (56), Емелка (62).

Недавно мы восхищались Холандом. Как его статистика может быть правдой? 

Фото: REUTERS/Pablo Morano

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