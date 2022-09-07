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«Лейпциг» получил 1:4 от «Шахтера» – Тедеско могут уволить. Кошмар начался с дикого привоза вратаря Гулачи

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У Доменико большие проблемы.

Первый игровой день Лиги чемпионов не ограничился сенсацией в Загребе (там «Челси» проиграл «Динамо» 0:1). Потом начудил «РБ Лейпциг» – домашнее поражение 1:4 от «Шахтера».

Все началось с нелепейшего привоза вратаря Петера Гулачи. Венгерский голкипер перекатывал мяч с защитниками, вышел далеко из штрафной и попытался запутать финтами Марьяна Шведа – в итоге запутался сам.

С Гулачи это не впервые: 2 года назад его игра ногами в полуфинале ковидной Лиги чемпионов помогла «ПСЖ» организовать два гола (могло быть и больше, венгру несколько раз повезло).

«Шахтер» низко оборонялся, но после перерыва «Лейпциг» все-таки сравнял – на удар вывели правого защитника Симакана, который загнал мяч в ближнюю девятку. Но это не очень помогло. Уже через минуту Швед снова вывел «Шахтер» вперед.

После этого украинская команда ловила соперника на быстрых атаках, с которыми «Лейпциг» не справлялся. Третий гол забил Мудрик, четвертый – Лассина Траоре (не тот, который играл в «Анжи» и ЦСКА).

«Шахтер» забил четыре гола с пяти ударов и начал групповой этап с неожиданно крупной победы.

«Шахтер» теперь почти без бразильцев, зато с «украинским Неймаром» и легионером, который остался по просьбе мамы

Победа «Шахтера» выглядит сюрпризом, учитывая обстоятельства. Команда лишилась почти всех заметных легионеров.

В марте уехали Марлос («Атлетико-Паранаэнсе»), Майкон и Жуниор Мораэс («Коринтианс»), Дентиньо («Сеара»), Винисиус Тобиас («Кастилья»), Алан Патрик и Витао («Интернасьонал»), Тете («Лион») и Давид Хочолава («Копенгаген»).

Летом к ним добавились Давид Нерес («Бенфика»), Додо («Фиорентина»), Маркос Антонио («Лацио»), Фернандо («Ред Булл Зальцбург»), Исмаили («Лилль»), Маркиньос («Крузейро»), Марлон («Монца»), Педриньо («Атлетико Минейро») и Манор Соломон («Фулхэм»). Все продажи принесли клубу 44 млн евро.

К уехавшему составу легионеров добавился и итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Его заменил хорват Игор Йовичевич, до этого работавший в «Днепре-1».

К Лиге чемпионов пришлось собирать конкурентоспособный состав. На родину вернулись украинцы, до этого игравшие в европейских клубах. Например, Марьян Швед приехал из бельгийского «Мехелена».

«Команда полностью изменилась. Потеряли 13 футболистов. К нам пришли голодные молодые игроки, – сказал спортивный директор Дарио Срна. – Все знают, что мы всегда миксовали в составе украинцев и бразильцев, но потеряли почти всех легионеров. Теперь украинские футболисты очень быстро становятся бразильцами».

Домашние матчи чемпионата Украины «Шахтер» проводит в Киеве, еврокубковые – в Польше.

Сейчас в заявке «Шахтера» всего 4 легионера: бразильский защитник Лукас Тэйлор (подписали летом из ПАОК), хорватский опорник Невен Джурасек и нападающие Кайоде и Лассина Траоре.

С последним самая интересная ситуация. Траоре пришел в «Шахтер» прошлым летом из «Аякса», но получил тяжелейшую травму. Летом на нападающего был спрос в Европе, но он предпочел остаться.

«Последний год был ужасным. Но во время реабилитации я всегда чувствовал поддержку всех в «Шахтере». Я мог бы уйти, но это не кажется правильным. Хочу поблагодарить другие клубы за такой интерес ко мне. Сильнее, чем когда-либо, стараюсь отплатить клубу. Вперед!» – написал футболист в соцсетях.

Срна добавил, что на выбор Лассина повлияла мама – она попросила не уходить из «Шахтера».

Автор третьего гола Михаил Мудрик, которого иногда называют «украинским Неймаром», мог уехать в «Брентфорд». Но «Шахтер» не продал 21-летнего полузащитника.

Тедеско сыпется: всего одна победа в Бундеслиге и слухи об увольнении

У Доменико большие проблемы. В прошлом сезоне «Лейпциг» выиграл Кубок и попал в зону Лиги чемпионов. Но старт этого сезона ужасен.

После пяти туров команда с одной победой идет на 11-м месте – обыграли только более проблемный «Вольфсбург». Еще есть ничьи со «Штутгартом» и «Кельном», поражения от «Униона» и «Айнтрахта» (0:4!). Также команда проиграла «Баварии» (3:5) в Суперкубке Германии.

У «Лейпцига» проблемы и в атаке, и в обороне. Тимо Вернер после возвращения забил всего один мяч в лиге, а тащит пока только Кристофер Нкунку (4 гола из 6 командных в чемпионате). Звонкая пощечина в Лиге чемпионов только усугубила положение Тедеско.

Разговоры о возможном увольнении Доменико идут с августа, но сейчас Фабрицио Романо говорит, что руководство действительно рассматривает вариант с заменой Тедеско на Марко Розе.

А в следующем туре – матч с дортмундской «Боруссией».

РБ Лейпциг Германия – Шахтер Украина 1:4 (0:1, 1:3)
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Швед, 1:1 – 57 Симакан, 1:2 – 58 Швед, 1:3 – 76 Мудрик, 1:4 – 85 Траоре.
РБ ЛейпцигГулачи, Симакан, Орбан, Диалло, Хальстенберг (Раум, 46), Лаймер (Айдара, 82), Шлагер (Хенрихс, 70), Собослаи, Андре Силва, Вернер (Форсберг, 70), Нкунку.
ШахтерТрубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Мудрик, Степаненко (Кривцов, 85), Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Швед (Петряк, 61), Зубков (Траоре, 70).
Предупреждения:
Конопля (50), Трубин (60), Мудрик (61), Симакан (61), Джурасек (90).

Дубли Холанда и Мбаппе, разгромы от «Реала» и «Шахтера», сенсационное поражение «Челси» – так ярко стартовала ЛЧ

Фото: REUTERS/Annegret Hilse; eastnews.ru/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch/Imago Sport and News

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