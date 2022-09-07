«Лейпциг» получил 1:4 от «Шахтера» – Тедеско могут уволить. Кошмар начался с дикого привоза вратаря Гулачи

У Доменико большие проблемы.

Первый игровой день Лиги чемпионов не ограничился сенсацией в Загребе (там «Челси» проиграл «Динамо» 0:1). Потом начудил «РБ Лейпциг» – домашнее поражение 1:4 от «Шахтера».

Все началось с нелепейшего привоза вратаря Петера Гулачи. Венгерский голкипер перекатывал мяч с защитниками, вышел далеко из штрафной и попытался запутать финтами Марьяна Шведа – в итоге запутался сам.

С Гулачи это не впервые: 2 года назад его игра ногами в полуфинале ковидной Лиги чемпионов помогла «ПСЖ» организовать два гола (могло быть и больше, венгру несколько раз повезло).

«Шахтер» низко оборонялся, но после перерыва «Лейпциг» все-таки сравнял – на удар вывели правого защитника Симакана, который загнал мяч в ближнюю девятку. Но это не очень помогло. Уже через минуту Швед снова вывел «Шахтер» вперед.

После этого украинская команда ловила соперника на быстрых атаках, с которыми «Лейпциг» не справлялся. Третий гол забил Мудрик, четвертый – Лассина Траоре (не тот, который играл в «Анжи» и ЦСКА).

«Шахтер» забил четыре гола с пяти ударов и начал групповой этап с неожиданно крупной победы.

«Шахтер» теперь почти без бразильцев, зато с «украинским Неймаром» и легионером, который остался по просьбе мамы

Победа «Шахтера» выглядит сюрпризом, учитывая обстоятельства. Команда лишилась почти всех заметных легионеров.

В марте уехали Марлос («Атлетико-Паранаэнсе»), Майкон и Жуниор Мораэс («Коринтианс»), Дентиньо («Сеара»), Винисиус Тобиас («Кастилья»), Алан Патрик и Витао («Интернасьонал»), Тете («Лион») и Давид Хочолава («Копенгаген»).

Летом к ним добавились Давид Нерес («Бенфика»), Додо («Фиорентина»), Маркос Антонио («Лацио»), Фернандо («Ред Булл Зальцбург»), Исмаили («Лилль»), Маркиньос («Крузейро»), Марлон («Монца»), Педриньо («Атлетико Минейро») и Манор Соломон («Фулхэм»). Все продажи принесли клубу 44 млн евро.

К уехавшему составу легионеров добавился и итальянский тренер Роберто Де Дзерби. Его заменил хорват Игор Йовичевич, до этого работавший в «Днепре-1».

К Лиге чемпионов пришлось собирать конкурентоспособный состав. На родину вернулись украинцы, до этого игравшие в европейских клубах. Например, Марьян Швед приехал из бельгийского «Мехелена».

«Команда полностью изменилась. Потеряли 13 футболистов. К нам пришли голодные молодые игроки, – сказал спортивный директор Дарио Срна. – Все знают, что мы всегда миксовали в составе украинцев и бразильцев, но потеряли почти всех легионеров. Теперь украинские футболисты очень быстро становятся бразильцами».

Домашние матчи чемпионата Украины «Шахтер» проводит в Киеве, еврокубковые – в Польше.

Сейчас в заявке «Шахтера» всего 4 легионера: бразильский защитник Лукас Тэйлор (подписали летом из ПАОК), хорватский опорник Невен Джурасек и нападающие Кайоде и Лассина Траоре.

С последним самая интересная ситуация. Траоре пришел в «Шахтер» прошлым летом из «Аякса», но получил тяжелейшую травму. Летом на нападающего был спрос в Европе, но он предпочел остаться.

«Последний год был ужасным. Но во время реабилитации я всегда чувствовал поддержку всех в «Шахтере». Я мог бы уйти, но это не кажется правильным. Хочу поблагодарить другие клубы за такой интерес ко мне. Сильнее, чем когда-либо, стараюсь отплатить клубу. Вперед!» – написал футболист в соцсетях.

Срна добавил, что на выбор Лассина повлияла мама – она попросила не уходить из «Шахтера».

Автор третьего гола Михаил Мудрик, которого иногда называют «украинским Неймаром», мог уехать в «Брентфорд». Но «Шахтер» не продал 21-летнего полузащитника.

Тедеско сыпется: всего одна победа в Бундеслиге и слухи об увольнении

У Доменико большие проблемы. В прошлом сезоне «Лейпциг» выиграл Кубок и попал в зону Лиги чемпионов. Но старт этого сезона ужасен.

После пяти туров команда с одной победой идет на 11-м месте – обыграли только более проблемный «Вольфсбург». Еще есть ничьи со «Штутгартом» и «Кельном», поражения от «Униона» и «Айнтрахта» (0:4!). Также команда проиграла «Баварии» (3:5) в Суперкубке Германии.

У «Лейпцига» проблемы и в атаке, и в обороне. Тимо Вернер после возвращения забил всего один мяч в лиге, а тащит пока только Кристофер Нкунку (4 гола из 6 командных в чемпионате). Звонкая пощечина в Лиге чемпионов только усугубила положение Тедеско.

Разговоры о возможном увольнении Доменико идут с августа, но сейчас Фабрицио Романо говорит, что руководство действительно рассматривает вариант с заменой Тедеско на Марко Розе.

А в следующем туре – матч с дортмундской «Боруссией».

Фото: REUTERS/Annegret Hilse; eastnews.ru/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch/Imago Sport and News