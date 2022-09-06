«Сейчас у нас ничего не получается». У «Челси» Тухеля – 3 поражения в 7 матчах сезона

Проиграли в Загребе.
Сенсация первого дня группового этапа ЛЧ – поражение «Челси» в Хорватии от «Динамо» Загреб (0:1).
• «Челси» всего в третий раз проиграл в первом туре ЛЧ – такое было в 2013-м («Базель») и 2019-м («Валенсия»). Тогда «Челси» все равно выходил в плей-офф.
• «Челси» проиграл три выездных матча подряд – до этого уступили «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2) в АПЛ. Такая серия была в декабре 2020-го при Фрэнке Лэмпарде.
Более того, «Челси» при Тухеле проиграл 3 матча из 7 на старте сезона – нехорошее пересечение с неудачами Жозе Моуринью в сезоне-2015/16. Португальский тренер продержался всего 17 матчей.
• Сегодняшний матч был для Тухеля сотым во главе «Челси». И вот какой контраст: в первых 50 матчах лондонцы пропустили только 24 гола, а в следующих – 53.
«Мы играли недостаточно эффективно. Все как всегда. Хорошо начали, не реализовали свои полушансы. У нас не получается поймать момент, когда мы уже нашли игру, и закончить ее в первые 15-20 минут. А потом мы допустили очень простую контратаку, и у нас начались проблемы, – загрустил Тухель. – Слишком многое нужно анализировать, я часть этого.
Очевидно, мы не в том положении, где должны быть и можем быть. Дело во мне, в нас, нам нужно искать решения. Сейчас у нас ничего не получается. Игроки зажались после гола? Если так показалось... сложно с этим спорить».
• Загребское «Динамо», хоть и частенько заглядывает в группу ЛЧ, до этого вторника выиграло только два матча из последних 33 (27 проиграли, четыре закончили вничью). Все три победы случились в первых турах – 2:1 с «Арсеналом» (2015), 4:0 с «Аталантой» (2019) и теперь вот 1:0 с «Челси».
Хотя очевидно, кто тут был аутсайдером:
Кстати, главная звезда загребского «Динамо» Мислав Оршич оценивается всего в 10 млн евро на Transfermarkt – а у него уже пять голов в четырех последних матчах против английских команд.
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.45, «Максимир»
- Гол:
- 1:0 – 13 Оршич.
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Динамо Загреб –
Ливакович, Мохаррами (Лауритсен, 76), Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми (Батурина, 89), Мишич, Иванушец, Оршич (Шпикич, 77), Петкович (Дрмич, 90).
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Челси –
Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хавертц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).
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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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