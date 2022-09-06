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«Сейчас у нас ничего не получается». У «Челси» Тухеля – 3 поражения в 7 матчах сезона

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Проиграли в Загребе.

Сенсация первого дня группового этапа ЛЧ – поражение «Челси» в Хорватии от «Динамо» Загреб (0:1). 

• «Челси» всего в третий раз проиграл в первом туре ЛЧ – такое было в 2013-м («Базель») и 2019-м («Валенсия»). Тогда «Челси» все равно выходил в плей-офф.

• «Челси» проиграл три выездных матча подряд – до этого уступили «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2) в АПЛ. Такая серия была в декабре 2020-го при Фрэнке Лэмпарде.

Более того, «Челси» при Тухеле проиграл 3 матча из 7 на старте сезона – нехорошее пересечение с неудачами Жозе Моуринью в сезоне-2015/16. Португальский тренер продержался всего 17 матчей. 

• Сегодняшний матч был для Тухеля сотым во главе «Челси». И вот какой контраст: в первых 50 матчах лондонцы пропустили только 24 гола, а в следующих – 53.

«Мы играли недостаточно эффективно. Все как всегда. Хорошо начали, не реализовали свои полушансы. У нас не получается поймать момент, когда мы уже нашли игру, и закончить ее в первые 15-20 минут. А потом мы допустили очень простую контратаку, и у нас начались проблемы, – загрустил Тухель. – Слишком многое нужно анализировать, я часть этого.

Очевидно, мы не в том положении, где должны быть и можем быть. Дело во мне, в нас, нам нужно искать решения. Сейчас у нас ничего не получается. Игроки зажались после гола? Если так показалось... сложно с этим спорить».

• Загребское «Динамо», хоть и частенько заглядывает в группу ЛЧ, до этого вторника выиграло только два матча из последних 33 (27 проиграли, четыре закончили вничью). Все три победы случились в первых турах – 2:1 с «Арсеналом» (2015), 4:0 с «Аталантой» (2019) и теперь вот 1:0 с «Челси».

Хотя очевидно, кто тут был аутсайдером:

Кстати, главная звезда загребского «Динамо» Мислав Оршич оценивается всего в 10 млн евро на Transfermarkt – а у него уже пять голов в четырех последних матчах против английских команд. 

Динамо Загреб Хорватия – Челси Англия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 сентября, 19.45, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 13 Оршич.
Динамо ЗагребЛивакович, Мохаррами (Лауритсен, 76), Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми (Батурина, 89), Мишич, Иванушец, Оршич (Шпикич, 77), Петкович (Дрмич, 90).
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хавертц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).
Предупреждения:
Маунт (59), Кулибали (67), Батурина (90).

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Фото: REUTERS/Antonio Bronic

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