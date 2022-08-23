Победный гол «МЮ» «Ливерпулю» засчитали из-за допустимой погрешности при определении офсайда. Что это значит?

Скоро офсайдные линии уйдут в историю.

Решающий гол «МЮ» в ворота «Ливерпуля» забил Маркус Рэшфорд – англичанин открылся на линии офсайда под передачу Антони Марсьяля и пробил в ближний угол мимо Алиссона.

У тех, кто смотрел матч, наверняка возник вопрос, почему гол не отменили после просмотра ВАР – ведь было стойкое ощущение, что Рэшфорд в момент паса был ближе к воротам, чем Джо Гомес.

Все дело в допустимой погрешности (другими словами – уровень допуска), который применяется при определении офсайдов в АПЛ.

Допустимая погрешность? Что это?

Правило допустимой погрешности ввели в Премьер-лиге летом 2021 года. Главное, что нужно знать – если две линии (маркеры для обозначений позиций атакующих и защищающихся игроков) на стоп-кадре соприкасаются, то офсайд не фиксируется. Если не соприкасаются – вне игры фиксируется. Допустимая погрешность – в диапазоне примерно 13 сантиметров.

В случае со спорным моментом в матче «МЮ» – «Ливерпуль» линии Рэшфорда и Гомеса находились в соприкосновении – значит, уровень погрешности был допустимым.

«МЮ» уже пропускал голы, когда офсайд определяли по соприкосновению двух линий.

В апрельском матче против «Норвича» – раз.

С «Брайтоном» в первом туре нынешнего чемпионата – два.

Нынешний сезон – последний, в котором офсайды фиксируются вручную. В ЛЧ и на ЧМ-2022 будет уже полуавтоматическая система

Несмотря на то, что линии сильно помогают при определении офсайда, их точности и принципам прорисовки мало кто доверяет. Кроме того, на проверку «вне игры» уходит очень много времени. И иногда это выглядит абсурдно: игрок отпраздновал гол, судья заморозил решение, а потом все же засчитал гол (или отменил – так еще обиднее).

Теперь линии должны уйти в историю: ФИФА в начале июля объявила, что на ЧМ-2022 будет работать полуавтоматическая система определения офсайдов. Спустя месяц подключился УЕФА – организация утвердила полуавтоматическую систему на Суперкубок и групповой этап ЛЧ.

Как работает система?

Новая технология будет использовать 12 отслеживающих камер, которые разместят под крышами стадионов. Задача камер – следить за мячом и за 29 точками сбора информации на каждом игроке. Скорость обработки – 50 фиксаций в секунду. Так удастся не упустить никаких перемещений. Точки – это все конечности, которые имеют отношение к офсайдам.

Важную роль будет играть мяч ЧМ-2022 – Аль-Ригла. Для более точного определения офсайда в нем разместят датчик инерциального измерительного блока – это набор чувствительных элементов (гироскопов и акселерометров), фиксирующих воздействия. Данные с мяча будут уходить в ВАР-комнату 500 раз в секунду, чтобы можно было максимально точно определить момент передачи (или отскока, или рикошета).

Весь этот массив данных система соберет воедино, а искусственный интеллект – проанализирует. В итоге ВАР-судьи получат автоматическое оповещение об офсайде сразу, когда мяч получит игрок, который находится «вне игры».

Почему офсайды называют не автоматическими, а полуавтоматическими?

ВАР никуда не денется: это не замена, а расширение функционала. Перед тем, как оповестить главного судью об офсайде, видеоассистенты будут вручную проверять, правильно ли технология определила момент передачи и построила офсайдные линии. На это хватит нескольких секунд.

После того, как решение подтвердят, на основе данных система сгенерирует анимационную 3D-модель, ее покажут в трансляции и на табло стадионов, чтобы болельщики видели доказательства.

Технологию уже тестировали на клубном ЧМ-2021 и на Арабском кубке-2021, которые проводит ФИФА. Данные, собранные во время онлайн- и оффлайн-тестов, проанализировала и проверила Спортивная лаборатория Массачусетского технологического института, а Университете Виктории научно обосновали технологию отслеживания. Исследования технологических возможностей таких систем отслеживания с несколькими камерами подтвердила исследовательская группа из Цюриха.

В ближайшие месяцы проведут дополнительные тесты для точной настройки системы, потом внедрят стандарты для использования системы.

«На чемпионате мира-2018 ФИФА сделала смелый шаг, использовав ВАР, и это оказалось бесспорным успехом. Полуавтоматическая технология офсайда – эволюция ВАР. Эта технология – кульминация трехлетних целенаправленных исследований и испытаний. Мы с нетерпением ждем, когда мир увидит преимущества полуавтоматической технологии офсайда на чемпионате мира», – гордо объяснил Джанни Инфантино.

По сути, финальное решение все равно остается за судьями, просто прорисовку линий и споры из-за частей тела теперь отдадут компьютеру. Видеоассистент по факту только проверит результат работы и примет финальное решение.

ФИФА было важно, чтобы итоговое решение осталось за человеком, и эта технология выполняет запрос.

Фото: REUTERS/Phil Noble