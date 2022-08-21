Хвича разрывает на старте в «Наполи»: уже 3+1 за 2 матча. Лучший бомбардир Серии А!

Теперь красота из-за штрафной и гол с фирменным финтом.

Хвича Кварацхелия – герой «Наполи» и всего чемпионата Италии в начале нового сезона. Грузин только-только перешел, но уже дает результат.

В дебютном матче он забил и отдал (а еще отпраздновал как суперзвезда НБА), второй тур – еще лучше: сделал дубль в ворота «Монцы» при первом выходе на домашний стадион имени Диего Марадоны.

С Хвичи снова все началось. Ближе к концу первого тайма он подхватил мяч на левом краю, пришлось двигаться в сторону от ворот, но Кварацхелия нашел, как за пару касаний сменить вектор, подстроиться и пробить в дальний угол. Получилось идеально: мяч зашел от штанги. Вау!

Во втором тайме, уже при 2:0, Станислав Лоботка классно перехватил на чужой половине, откинул Хвиче влево, а грузин ушел от одного защитника, на замахе усадил другого и сильно вбил в дальний угол.

Благодаря такому перфомансу мы узнали, что в Неаполе уже хорошо выучили сложную фамилию: диктор кричал что-то вроде «Кича» или «Хича», а фанаты весьма слаженно отвечали. Целиком и по слогам.

• Хвича с тремя голами лучший бомбардир Серии А за два первых тура. Больше никто не забил так много, по два гола у партнера Виктора Осимхена (его мяч как раз был между двумя грузинскими), а также Анте Ребича из «Милана» и Душана Влаховича из «Ювентуса», но оба еще сыграют свои вторые матчи позже.

• В ворота «Монцы» Кварацхелия впервые забил победный мяч в Серии А: неделю назад «Верона» сопротивлялась жестче, тогда закончили 5:2, а теперь гол Хвичи официально именно тот, который принес три очка.

• Грузин реализовал два из двух своих ударов в створ, всего за матч он пробил трижды и сделал одну передачу под удар. Если посмотреть, что прошла только одна обводка из четырех, а потерь – аж 12, снова можно нафантазировать, как много к Хвиче вопросов. Но на самом деле он разгоняется в «Наполи» шикарно.

• Хвича всего четвертый игрок «Наполи» с 2010-го, кто забил в обоих первых матчах. До него так в команду заходили только Эдинсон Кавани (2010-й), Хосе Кальехон (2013-й) и Лоренцо Тонелли (2017-й).

«Квара хорошо прочувствовал игру, он может играть намного лучше», – говорил после первого матча Лучано Спаллетти. Получилось действительно еще лучше.

«У нас хорошие отношения, я здесь уже три года и помогаю ему интегрироваться», – рассказывал Виктор Осимхен. Интеграция Хвичи действительно удается.

В следующее воскресенье у Кварацхелии новая цель – «Фиорентина».

Фото: East News/Alberto PIZZOLI / AFP; globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it