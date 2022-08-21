Вы это видели?
Блог

Хвича разрывает на старте в «Наполи»: уже 3+1 за 2 матча. Лучший бомбардир Серии А!

Наполи Наполи
Монца Монца
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
серия А Италия серия А Италия
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Футбол Футбол

Теперь красота из-за штрафной и гол с фирменным финтом.

Хвича Кварацхелия – герой «Наполи» и всего чемпионата Италии в начале нового сезона. Грузин только-только перешел, но уже дает результат.

В дебютном матче он забил и отдал (а еще отпраздновал как суперзвезда НБА), второй тур – еще лучше: сделал дубль в ворота «Монцы» при первом выходе на домашний стадион имени Диего Марадоны.

С Хвичи снова все началось. Ближе к концу первого тайма он подхватил мяч на левом краю, пришлось двигаться в сторону от ворот, но Кварацхелия нашел, как за пару касаний сменить вектор, подстроиться и пробить в дальний угол. Получилось идеально: мяч зашел от штанги. Вау!

Во втором тайме, уже при 2:0, Станислав Лоботка классно перехватил на чужой половине, откинул Хвиче влево, а грузин ушел от одного защитника, на замахе усадил другого и сильно вбил в дальний угол.

Благодаря такому перфомансу мы узнали, что в Неаполе уже хорошо выучили сложную фамилию: диктор кричал что-то вроде «Кича» или «Хича», а фанаты весьма слаженно отвечали. Целиком и по слогам.

• Хвича с тремя голами лучший бомбардир Серии А за два первых тура. Больше никто не забил так много, по два гола у партнера Виктора Осимхена (его мяч как раз был между двумя грузинскими), а также Анте Ребича из «Милана» и Душана Влаховича из «Ювентуса», но оба еще сыграют свои вторые матчи позже.

• В ворота «Монцы» Кварацхелия впервые забил победный мяч в Серии А: неделю назад «Верона» сопротивлялась жестче, тогда закончили 5:2, а теперь гол Хвичи официально именно тот, который принес три очка.

• Грузин реализовал два из двух своих ударов в створ, всего за матч он пробил трижды и сделал одну передачу под удар. Если посмотреть, что прошла только одна обводка из четырех, а потерь – аж 12, снова можно нафантазировать, как много к Хвиче вопросов. Но на самом деле он разгоняется в «Наполи» шикарно.

• Хвича всего четвертый игрок «Наполи» с 2010-го, кто забил в обоих первых матчах. До него так в команду заходили только Эдинсон Кавани (2010-й), Хосе Кальехон (2013-й) и Лоренцо Тонелли (2017-й).

«Квара хорошо прочувствовал игру, он может играть намного лучше», – говорил после первого матча Лучано Спаллетти. Получилось действительно еще лучше.

«У нас хорошие отношения, я здесь уже три года и помогаю ему интегрироваться», – рассказывал Виктор Осимхен. Интеграция Хвичи действительно удается.

В следующее воскресенье у Кварацхелии новая цель – «Фиорентина».

А это Хвича в первом матче за «Наполи»: гол+пас и празднование в стиле Стефа Карри

Наполи – Монца 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
21 августа, 19.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 35 Кварацхелия, 2:0 – 45 Осимхен, 3:0 – 62 Кварацхелия, 4:0 – 90 Ким Мин Чжэ.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лоботка (Политано, 78), Зелиньски, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 70), Лосано (Дзербин, 78), Осимхен (Унас, 84).
МонцаДи Грегорио, Биринделли (Кольпани, 83), Раноккия (Антов, 48), Марлон, Карбони, Д'Алессандро (Молина, 46), Барберис, Сенси, Раноккия (Валоти, 58), Капрари, Петанья (Гюткьяер, 83).
Предупреждения:
Капрари (37), Мариу Руй (59), Ди Лоренцо (73).

Фото: East News/Alberto PIZZOLI / AFP; globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные