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ЧМ-2022 начнут на день раньше: ради Катара в матче открытия. Хозяева все-таки сыграют первыми

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ЧМ-2022, похоже, начнут на день раньше плана, чтобы Катар сыграл в матче открытия.

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Пока это инсайд The Athletic, но звучит уже убедительно: ФИФА собирается изменить день начала чемпионата мира-2022 с 21 ноября, когда планировалось провести матч Сенегал – Нидерланды, на 20-е. Чтобы первыми сыграли Катар и Эквадор.

Решение о переносе должно одобрить бюро совета ФИФА, куда входят президент организации Джанни Инфантино и руководители шести региональных конфедераций: Европы (УЕФА), Южной Америки (КОНМЕБОЛ), Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ), Азии (АФК), Африки (КАФ) и Океании (ОФК). Ожидается, что идею поддержат и начало ЧМ перенесут.

Если все так и будет, в календаре на 21 ноября останутся три игры вместо четырех: Сенегал – Нидерланды (группа А), Англия – Иран и США – Уэльс (группа В).

Почему изначально матчем открытия ЧМ-2022 ставили не хозяев?

ФИФА подстраивается под телезрителя: Катар маленький и по населению (2,8 млн), и по площади – принять много болельщиков не смогут, основная аудитория ЧМ будет следить за турниром по трансляциям. Поэтому при составлении расписания отталкивались от часовых поясов – старались максимально учесть интересы национальных вещателей и делать так, чтобы матчи начинались в удобное время.

С Европой все весьма просто, часовой пояс близкий, а с расписанием сборных с других континентов сложнее. Матч открытия Катара сдвигали как раз из-за Эквадора: если бы играли днем по катарскому времени, в Эквадоре было бы только пять утра. ФИФА не захотела терять охват шестого населения континента (20 млн человек).

Теперь Катар все же сыграет в матче открытия с Эквадором – и, скорее всего, вечером по местному времени. Потому что в апреле писали: эмир Катара хочет устроить фейерверк перед игрой своей сборной, а днем его плохо видно. С эквадорцами тогда тоже проблем не будет: фанаты смогут посмотреть матч в удобное время, просто на день раньше.

Когда турнир стали начинать с матча сборной-хозяйки?

Так работает с немецкого чемпионата мира-2006.

Вплоть до ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее турнир начинался матчем действующего чемпиона (тогда Франция сенсационно проиграла Сенегалу с голом незабываемого Папа Буба Диопа), но традицию изменили, когда золотая медаль перестала гарантировать путевку на следующий чемпионат мира.

С ЧМ-2006 хозяева неизменно играли в первом матче. Все шло к тому, что в Катаре традицию нарушат – но похоже, что все-таки нет.

Напомните, как выглядят группы ЧМ-2022?

Пожалуйста.

Когда пройдет ЧМ-2022?

По новому плану – с 20 ноября по 18 декабря.

Ради этого перестроят календарь евросезона: многие жалуются, но это назад уже точно не откатить.

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Фото: eastnews.ru/Mohammed Dabbous; Gettyimages.ru/Francois Nel

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