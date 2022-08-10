Особняк Эменике – ослепительная роскошь. Внедорожник на балконе, столовая в золоте, несколько бассейнов

Настоящие хоромы.

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике завершил карьеру в 2019-м – последним его клубом был бельгийский «Вестерло». После этого футболист взялся за строительство собственного дома в родной Нигерии – в городе Оверри (население на 2016-й – 1,4 млн человек).

А теперь Эменике не стеснялся выкладывать фотки в соцсети. Там ух как роскошно!

Помните, как в шоу «По домам» на MTV было? Приглашаем!

Вот общий план – в глаза бросается Mercedes-Benz G-Class, расположенный (да-да) на балконе.

Лестница смотрится внушительно.

Над лестницей – массивная люстра.

Мебель в доме больше похожа на музейные экспонаты.

Внутри есть небольшой бассейн.

И вне дома бассейн есть – только побольше.

В кадре появляется и сам Эменике. На фоне – огромный портрет с избранницей.

Образ Эммануэля на этом фото – 10/10.

Ну и куда же без столовой – она вся в золоте.

Как вам?