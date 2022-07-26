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Роналду вернулся в Манчестер – но все еще ничего не решил. Собрали последние инсайды, в деле уже Фергюсон

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Переговоры с тен Хагом, «Бавария», «Атлетико» и Саудовская Аравия.

До старта нового сезона АПЛ полторы недели, а будущее Криштиану Роналду в «МЮ» по-прежнему туманно. Португалец недоволен, что клуб не попал в ЛЧ, ведет вялую трансферную кампанию и все еще не выглядит претендентом на большие трофеи. Руководство «МЮ» намерено сохранить португальца – хотят, чтобы он доработал контракт до конца, а Эрик тен Хаг даже заявил, что клуб вполне может активировать опцию продления еще на год.

Пару недель назад мы уже делились инсайдами о развитии событий вокруг Криштиану – с тех пор появилось много новой информации.

Роналду вернулся в Манчестер – будет вести переговоры с Тен Хагом и руководством

Давид Орнштейн и Фабрицио Романо сообщают, что в понедельник Роналду вместе со своим суперагентом Жорже Мендешем вернулся в Манчестер из Лиссабона (он «по семейным обстоятельствам» пропустил предсезонные туры «МЮ» в Таиланд и Австралию), чтобы провести переговоры с «Юнайтед» – в частности, с Эриком тен Хагом. Орнштейн подчеркивает: вероятность, что португалец останется в клубе, повысилась, но ясности по-прежнему нет. Романо же пишет, что тен Хаг намерен встроить Роналду в игровую модель как можно скорее.

Во вторник утром The Athletic сообщил, что Роналду с Мендешем приехали на тренировочную базу «МЮ» в Каррингтоне. Самое интересное: туда же в это время прибыл Алекс Фергюсон. Кажется, шансы на то, что португалец останется, не просто повысились.

Будет ли Криштиану во время переговоров посещать тренировки «МЮ» – непонятно. Журналист AS Ману Сайнз утверждает, что главная цель переговоров для Роналду – сообщить руководству о намерении уехать. Похоже, с этим возникнут сложности.

Криштиану и Мендеш хотят в «Баварию» – но руководство мюнхенцев против

«Бавария» – один из приоритетных вариантов для Криштиану и его агента, но интерес к игроку опровергли и спортивный директор Хасан Салихамиджич, и главный тренер Юлиан Нагельсманн. Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан был менее дипломатичен – экс-голкипер просто рассмеялся после вопроса о возможном приобретении клубом Роналду.

Чуть ранее Кан высказывался о Роналду более предметно. «Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас. Такой переход не вполне соответствует нашим идеям», – сказал генеральный директор мюнхенцев в интервью Кристиану Фальку.

Зато не против «Атлетико» – Симеоне заинтересован в работе с Роналду

Одним из претендентов на Криштиану называют и мадридский «Атлетико». Marca сообщала, что трансфер невозможен и невыгоден экономически. AS в свою очередь писал, что мадридцы на данный момент не могут позволить себе трансфер форварда, однако Диего Симеоне был бы заинтересован в совместной работе – он всегда отзывался о португальце как об особенном игроке, победителе и «номере 1». Сам Роналду тоже не против перехода в мадридский клуб – а его жена Джорджина Родригес в инстаграме подписалась на жену Симеоне.

Зато против фанаты «Атлетико» – многие из них протестуют в соцсетях против перехода Криштиану в мадридский клуб. Свое возмущение болельщики показывают в твиттере под хэштегом #ContraCR7 (против Криштиану).

Был вариант с «Челси», но Тухель не в восторге – боится повторить судьбу Сульшера

Фабрицио Романо писал, что Жорже Мендеш также пытается договориться с «Челси» и его новыми владельцами – даже несмотря на то, что Томас Тухель пару недель назад уже отказался от варианта с Роналду. Daily Mail писал, что немецкий тренер опасается повторить судьбу Оле-Гуннара Сульшера, который оказался заложником ситуации с Криштиану.

Экзотичные варианты – клуб из Саудовской Аравии и возвращение в «Спортинг»

По информации TVI и CNN Portuguesa, один из клубов Саудовской Аравии выделил на Роналду 300 млн евро. 250 млн из этой суммы предполагалось потратить на двухлетний контракт португальца (125 млн в год), 30 млн – выплаты манкунианцам за трансфер, 20 млн – комиссионные агентам. Но, как отмечает AS, 37-летний футболист вряд ли примет это предложение – Роналду хочет еще как минимум один сезон провести в европейском топ-клубе.

Наименее вероятный вариант для всех сторон – лиссабонский «Спортинг». Возможный переход туда опровергал и Криштиану, и руководство португальского клуба, но близость Роналду к «Спортингу» может сыграть свою роль при отсутствии альтернатив.

До закрытия трансферного окна еще больше месяца. Держитесь.

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Фото: East News/Mark D Fuller/Focus Images/Sipa USA; globallookpress.com/www.imago-images.de , Frank Hoermann/SVEN SIMON, Li Ying/XinHua; Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer

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