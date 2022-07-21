Похоже, Кунде едет в «Челси» вместо «Барсы». А ведь Хави обхаживал его полгода

Запутанный сюжет.

Вслед за Калиду Кулибали «Челси» подписывает еще одного защитника – вожака «Севильи» Жюля Кунде.

Инсайдер Джанлуки ди Марцио сообщает, что стороны согласовывают последние детали сделки: лондонцы заплатят за игрока примерно 50 миллионов евро. Фабрицио Романо информирует, что речь о 65 млн с учетом бонусов – и никаких рассрочек. Игроку дадут контракт до 2027-го.

А ведь последние полгода француза активно связывали с «Барселоной» – а теперь шансов перехватить Жюля почти нет. Все упирается в деньги. Инсайдер Жерар Ромеро пишет, что «Барса» дает 6-7 млн, а «Челси» – около 12 млн.

Правда, раньше «Челси» наотрез отказывался переплачивать за Кунде. Возможно, что-то изменилось.

«Челси» мог взять Жюля прошлым летом. Не сошлись по цене

Впервые про игрока в Англии заговорили в мае 2021-го. Тогда «Челси» искал нового центрального защитника, а Жюль после прорывного сезона планировал на новый уровень. Кунде не скрывал желания уйти из «Севильи», а спортдир Рамон Мончи был не против хорошей выручки.

«Понимаю, что не стоит спешить. Я в большом клубе, но хотел бы выступать за еще больший. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Я постоянно об этом думаю. Мне кажется, я готов попробовать», – признавался Жюль в интервью Onzemondial в 2020-м.

Тогда заполучить Кунде хотела половина топов Европы. Ближе всех был «Ман Сити», сам Кунде хотел поработать с Гвардиолой, но Пеп выбрал Диаша. «Я общался с Гвардиолой. Мы говорили по-испански, все прошло хорошо. Я был заинтересован в переходе. Мне гарантировали игровое время, но сделка сорвалась», – признавался позже Кунде beIN Sports. Затем Мончи рассказал, что «Севилья» хотела за игрока больше 70 млн евро – «Сити» сам свернул переговоры.

«Челси» был новым витком интереса: из Лондона все прошлое лето настаивали на переходе, личный контракт согласовывали, но бунтовать в «Севилье» защитник не хотел. Мончи просил около 70 млн, а англичане предлагали 40 млн и Курта Зума в комплекте. Тогда не договорились, интерес остался.

Но появилась еще и «Барселона».

«Барса» вела Кунде полгода. Хави считал его приоритетом

Слухи про интерес «Барселоны» начались уже при Хави. В марте инсайдер Луис Мигельсанц писал, что в Кунде испанец видит защитника будущего: универсальный и физически мощный, Жюль подкупил коуча умением играть и на правом фланге. Пока руководство мечтало об Эрлинге Холанде, тренер просил привезти ему топ-защитника.

«Барса» не очень понимала, как может потянуть такую сделку – в клубе считали, что Кунде не станет ждать появления в Каталонии денег. Но Жюль никуда не спешил, а разговор с Хави в марте вселил в защитника уверенность в переходе. При этом Кунде продолжал переговоры с другими клубами.

Весной инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что «Барселона» пересмотрела ситуацию и идет за Калиду Кулибали. Кунде все еще оставался в списке Хави, но «Севилья» отпугивала ценником в 60 млн евро и не хотела бесконечных рассрочек: сначала «Барселона» предлагала дробить сделку на три транша, потом согласилась на два. «Севилья» отказалась включать в трансфер Серджиньо Деста и не собиралась отступать по цене.

Июнь, в «Барселоне» поняли, что сделка по Кулибали не состоится, поэтому активизировались в отношении Жюля. Хави несколько раз звонил защитнику и рассказывал, что видит того в центре своего проекта, а в «Севилью», чтобы сбить сумму, хотели отправить сначала Клемана Лангле, потом подняли ставки до Мемфиса Депая.

«У Хави хороший вкус, он хочет видеть Араухо и Кунде как центральных защитников, неплохая пара. Но пока с «Барселоной» нет никаких контактов», – усмехался Мончи в интервью Marca.

В начале июля инсайдер Ромеро сообщил, что «Барселона» согласовала с игроком контракт и ждет второй экономический рычаг. По информации Шея Лугасси, «Барса» лидировала в гонке за игрока и была уверена в его подписании. «Челси» работал по защитнику «Ман Сити» Натану Аке, так что Хави и компания совсем не переживали. «Севилья» ждала предложение, пока Лапорта концентрировался на переходе Рафиньи и переподписании Дембеле.

И тут в игру вернулся «Челси»: за пару дней с Мончи согласовали основные детали, а «Барселона» потратилась на другие переходы. «Севилья» еще ждет предложения каталонцев, а игрок теперь не спешит.

Кого возьмет Хави, если не сложится с Кунде?

Этим летом «Барселона» ставила на подписание Жюля, но запасные варианты тоже есть. Ромеро на стриме выкатил список из пяти имен. И это Жерар еще не учитывает Сезара Аспиликуэту – по его информации, на ветеране «Челси» останавливаться не хотят.

• Иньиго Мартинес из «Атлетика» – самый легкий в подписании вариант. Иньиго 31 год, он не против напоследок поиграть в топ-клубе, но Эрнесто Вальверде не хотел бы терять главного защитника. Еще во времена игры за «Сосьедад» Иньиго мог поехать в «Ман Сити» – но Пеп тогда выбрал Лапорта.

• Йошко Гвардиол из «Лейпцига» привлекает «Барсу» не только звучной фамилией, но и здесь за игрока придется посоперничать с «Челси» – в денежном плане условия лондонцев лучше, чем могут дать каталонцы за 20-летнего игрока даже с учетом новых источников.

• Вильям Салиба вернулся в «Арсенал» после хорошего сезона в «Марселе» и не собирается сидеть на скамейке. Похоже, лондонцы готовы дать ему шанс. «Барсе» придется выложить серьезные деньги – и сам игрок пока, как говорят, совсем не горит ехать в Каталонию.

• Милан Шкриньяр хочет уйти из «Интера» и журналист Николо Скира пишет, что игрок согласовал с «ПСЖ» контракт на 7,5 млн евро в год. «Барса» не участвует в гонке, так как боится даже не зарплаты словенца, а его цены – «Интер» хочет около 65 млн. Но он все равно среди вариантов, следят за обстановкой и обновлением ситуации.

• Рожер Ибанес из «Ромы» – самый непопсовый вариант. Год назад итальянские СМИ писали, что его не против видеть в «Реале», но сделки не случилось. Ибанесу всего 23 года, при Моуринью он – один из лидеров в обороне.

Фото: globallookpress.com/Xumplo/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, IMAGO/Fotostand / Matyba; Gettyimages.ru/Fran Santiago / Stringer, Alex Caparros / Stringer