Наш добрый знакомый Макси Лопес будет совладельцем «Бирмингема». Клуб вылетел из АПЛ 11 лет назад – с Йиранеком и Глебом

Интересно.

Бывший игрок «Барселоны» и ФК «Москва» (согласитесь, красивое сочетание) Макси Лопес вот-вот станет совладельцем «Бирмингема». Он будет первым аргентинцем во главе английского клуба.

Лопес с партнерами потратили 30 миллионов фунтов. Они будут участвовать в управлении, несмотря на миноритарный пакет

Разумеется, Лопес купил «Бирмингем» не в одиночку. Вместе с ним в клуб зашли бизнесмены Пол Ричардсон и Кристиан Кодома. Кодома – тоже аргентинец, директор компании Global Stars Management в Гонконге (занимается спортивным менеджментом) и сооснователь компании Maxco Capital, которую они открыли в Лондоне вместе с Лопесом (о ней точных данных нет). Ричардсон был руководителем бренда спортивной одежды Gymshark, а теперь владеет модным лейблом Hera. Он назвает себя пожизненным фанатом «Бирмингема».

По данным британских медиа, мужчины купили долю в 21,6% за 30 миллионов фунтов – сделку еще должна одобрить лига, но контракт уже подписан. Все решится в течение двух-трех недель.

Это не контролирующий пакет акций, но консорциум планирует наращивать долю и в течение двух с половиной лет стать главным, подвинув азиатскую компанию Birmingham Sports Holdings Limited. Ричардсон уточнил, что, несмотря на миноритарный пакет акций, управлять «Бирмингемом» будут они с Лопесом, о чем удалось договориться с нынешним собственником.

«Это наши деньги, мы работали над проектом больше года. Я вижу большой потенциал. Цель этого года – заложить основу для роста и вернуть клубу то место, которое он заслуживает», – сказал Лопес, завершивший карьеру год назад.

«Бирмингем» уже 11 лет без АПЛ. Перед вылетом его добил дубль Павлюченко

«Думать об АПЛ слишком рано. У нас есть амбиции, но сначала нужно встать на ноги, – признал Ричардсон. – Город заслуживает больше одного клуба в АПЛ, и мы хотим вернуться туда, где были много лет назад».

«Бирмингем» действительно вылетел из АПЛ 11 лет назад. Тогда команду отправил в Чемпионшип Роман Павлюченко, который оформил дубль в последнем туре. Забавно, что в 2010-м «Бирмингем» хотел купить СуперПава.

Тот состав «Бирмингема» незабываем: Бен Фостер, Мартин Йиранек, Себастьян Ларссон, Ли Бойер, Дэвид Бентли, Александр Глеб, Барри Фергюсон.

Особенно выделялись нападающие: Никола Жигич, Джеймс Макфадден, Обафеми Мартинс, Кевин Филлипс, Гари О’Коннор (да-да, тот самый), Маркус Бент. И даже 16-летний Нэйтан Редмонд, который сейчас зажигает в «Саутгемптоне», тогда был в «Бирмингеме».

Ждем, что с Лопесом клуб вновь как следует пошумит.

Фото: instagram.com/officialmaxilopez ; Gettyimages.ru/Julian Finney, Laurence Griffiths