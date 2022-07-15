Хет-трик Левандовского – три опоздания на тренировки «Баварии». Так сильно хочет в «Барсу»?

Ведет себя отстраненно.

Похоже, мыслями Роберт Левандовски уже в «Барселоне».

Bild делится инсайдами, что в среду Левандовски тренировался непривычно вяло. Немецкая газета по «языку его тела» определила: поляку максимально некомфортно, он хочет уйти.

Роберт трижды опоздал к сбору и отстранился от команды

По информации Bild, регламентированное время сбора игроков «Баварии» перед тренировкой – 09:00. В первый день Роберт приехал на 6 минут позже. В четверг – на две. Пишут, что бомбардир не отошел от традиции и на третий день.

Bild подробно описал впечатления от первого тренировочного дня Роберта.

На само занятие он вышел из раздевалки последним. Все упражнения тоже начинал в конце. Выполнял их, но стопроцентной отдачей там и не пахло. А ведь мы говорим про Левандовского – киборга, который тщательно следит за сном и питанием, занимается по своей специальной программе и помешан на саморазвитии.

Роберт почти не общался с товарищами по команде: только Горетцка и Мусиала смогли немного развеселить форварда. Bild добавляет, что остальные чувствовали себя некомфортно – и особенно Садьо Мане, который в сплоченной банде Клоппа не привык к отстранению.

Левандовски не разговаривал и с Нагельсманном. Когда тренер произносил речь перед командой, то поляк выглядел максимально незаинтересованным и стоял в стороне. Их отношения – отдельная тема. Роберту не нравится подход Юлиана. В частности – зацикленность на тактике, что серьезно напрягает самого тренера.

Вы не поверите, но на первой тренировке поляк даже не забил. После того, как его команда проиграла и все лузеры должны были отжиматься в качестве наказания, поляк просто не стал этого делать. А еще быстро укатил обратно, попрощавшись не со всеми партнерами.

Вечером среды «Бавария» провела вторую тренировку. Нагельсманн отрабатывал высокий прессинг с атакующими игроками – тренер считает, что этот аспект команде необходимо улучшить к следующему сезону. В первой группе работали Томас Мюллер, Садьо Мане, Габриэль Видович и Лерой Сане, во второй – Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Кингсли Коман и Джошуа Зиркзее.

Левандовски не участвовал в выполнении этих упражнений. Вместе с остальными он стоял на другой стороне поля.

На второй тренировке в тот же день форвард был в лучшем настроении. Он приехал на занятие вовремя, прикладывал видимые усилия, язык его тела выглядел лучше. В отличие от утреннего занятия, он разговаривал с другими игроками «Баварии».

«Бавария» и «Барселона» продолжают тяжелые переговоры

Подписание Рафиньи – не преграда для потенциального трансфера Левы. «Барселона» настаивает на переходе и ни за что не откажется от поляка. Инсайдер Альфредо Мартинес сообщает, что недавно немцы впервые вступили в переговоры и отказались от 40 млн плюс 10 млн в качестве бонуса.

«Барса» выполнила раннее требование «Баварии» и подняла планку до 50 млн. Теперь предстоит договориться по схеме платежа: немцы хотят 50 млн одним платежом, так как собираются вложить все эти деньги в трансфер защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Каталонцы хотят разделить сумму на два или три транша.

В ближайшие недели Лапорта активирует второй экономический рычаг – 400 млн евро за 15% телевизионных прав. Смысл сделки простой: Лапорта сейчас получает крупную сумму и делится процентом от ТВ-доходов в будущем. После этого команда потянет требования немцев. Пока денег не так много, и «Барселона» должна ужиматься в строгий ФФП Ла Лиги. Есть вариант – выплатить 20 млн долга Френки де Йонгу и наконец продать игрока.

Тогда переход поляка не станет проблемой: Левандовски готов подписать трехлетний контракт на 9 млн евро в год – будет самым высокооплачиваемым в «Барсе», но в сравнении с 24 млн евро за сезон в «Баварии» это снижение почти в три раза. Френки должен получить за новый сезон около 14 млн без учета бонусов.

Но пока Левандовски остается в «Баварии» и вяло тренируется. В окружении игрока ждут, что решение будет найдено на этой неделе и что поляку не придется участвовать в официальной презентации команды 16-го числа.

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON