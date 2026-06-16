Umbro и Reebok вернулись.

На чемпионате мира конкурируют не только сборные, но и экипировщики. Нынешний турнир богат на разнообразие брендов: на формах увидим сразу 13 производителей – все-таки команд теперь 48.



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По традиции доминирует большая тройка, которая забрала все топ-команды. Лидирует с 14 сборными adidas (даже без Италии), но Nike (12) и Puma (11) отстают совсем немного. В Катаре-2022 распределение было не таким ровным: Nike одевал 13 команд – как adidas (7) и Puma (6) вместе взятые.

Через четыре года у американцев даже на сборную меньше, хотя ЧМ расширился на 16 участников. Пару лет назад Nike заметно охладел к спонсорству в мужском футболе, так что результат закономерен. При этом бренд сохранил практически тот же портфель из топов. За исключением Португалии, которая ушла к Puma.

Для немецкого производителя португальцы стали самым звездным представителем. Почти половина команд Puma – из Африки. Там компания исторически работает успешнее всего. Nike же вообще без африканцев: обычно выпускали хиты с Нигерией, но на этот раз она на ЧМ не пробилась.

Отметим главные тренды за три последних турнира.

Adidas вернул себе лидерство, которое у компании было в 2018-м.

Доля Nike сократилась до четверти – самая низкая точка на этом отрезке.

Puma постепенно догоняет – 12,5%, 19% и теперь 23%. Вот уж кто точно выиграл от увеличения неевропейских квот: Новая Зеландия, Парагвай и пять представителей из Африки.

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Доля остальных компаний подросла до 23%. Теперь у нас 10 брендов помимо большой тройки. В 2022-м было шесть, а в 2018-м – пять.

Разберем главные изменения на этом рынке:

●‎ Триумфально вернулся Kelme: на двух предыдущих ЧМ испанский бренд никого не одевал, а теперь сразу Иорданию и Боснию (и даже Герцеговину).

●‎ Еще девять фирм будут эксклюзивно одевать по одной команде. Отметим возвращение легендарных Umbro (ДР Конго) и Reebok (Панама). Umbro не видели на ЧМ с 2018 года, а вот Reebok аж с 1998-го. В последнее время эта американская компания с английскими корнями активнее возвращается в футбол.

●‎ Тунис едет с итальянской Kappa, Эквадор – с родным Marathon, а Иран – с местным Majid. Тут никаких изменений с 2022-м. Однако ЧМ не досчитается Hummel и New Balance, которые были в Катаре. Первых не увидим из-за невыхода Дании. А в New Balance играла Коста-Рика, которая уже переоделась в adidas и вообще не пробилась на нынешний ЧМ.

Зато едет Ирак с немецким Jako, Кабо-Верде – с 15-летним американским брендом Capelli Sport, а Гаити – с колумбийской Saeta. Сама Колумбия предпочла adidas.

● Узбекистану комплекты изготовил местный экипировщик 7SABER. История бренда началась в 2019 году, а в 2021-м дубайская компания Berkeley Square Investments его перезапустила с более масштабными инвестициями. Условием было открыть производство в Узбекистане, что устроило инвесторов.

С тех пор экипировщик одевал узбекскую сборную на Олимпиады и Азиады, а в футболе форму от 7SABER сейчас носят четыре команды Суперлиги, в том числе «Бунедкор» и старейший клуб страны «Коканд 1912».

Представительство на чемпионате мира – конечно, главный успех в истории компании. Теперь она вместе с adidas, Nike и Puma на главной футбольной сцене.

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Фото: Gettyimages /Anvar Ilyasov / Stringer, Wagner Meier / Stringer, Carlos Rodrigues / Stringer, Getty Images / Stringer, Marcelo Endelli / Stringer

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