Спецпроект
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Кто одевает сборные на ЧМ: adidas лидирует, появляются местные бренды

Umbro и Reebok вернулись.

На чемпионате мира конкурируют не только сборные, но и экипировщики. Нынешний турнир богат на разнообразие брендов: на формах увидим сразу 13 производителей – все-таки команд теперь 48.

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По традиции доминирует большая тройка, которая забрала все топ-команды. Лидирует с 14 сборными adidas (даже без Италии), но Nike (12) и Puma (11) отстают совсем немного. В Катаре-2022 распределение было не таким ровным: Nike одевал 13 команд – как adidas (7) и Puma (6) вместе взятые. 

Через четыре года у американцев даже на сборную меньше, хотя ЧМ расширился на 16 участников. Пару лет назад Nike заметно охладел к спонсорству в мужском футболе, так что результат закономерен. При этом бренд сохранил практически тот же портфель из топов. За исключением Португалии, которая ушла к Puma. 

Для немецкого производителя португальцы стали самым звездным представителем. Почти половина команд Puma – из Африки. Там компания исторически работает успешнее всего. Nike же вообще без африканцев: обычно выпускали хиты с Нигерией, но на этот раз она на ЧМ не пробилась. 

Отметим главные тренды за три последних турнира.

Adidas вернул себе лидерство, которое у компании было в 2018-м.

Доля Nike сократилась до четверти – самая низкая точка на этом отрезке. 

Puma постепенно догоняет – 12,5%, 19% и теперь 23%. Вот уж кто точно выиграл от увеличения неевропейских квот: Новая Зеландия, Парагвай и пять представителей из Африки.

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Доля остальных компаний подросла до 23%. Теперь у нас 10 брендов помимо большой тройки. В 2022-м было шесть, а в 2018-м – пять.

Разберем главные изменения на этом рынке:

●‎ Триумфально вернулся Kelme: на двух предыдущих ЧМ испанский бренд никого не одевал, а теперь сразу Иорданию и Боснию (и даже Герцеговину).

●‎ Еще девять фирм будут эксклюзивно одевать по одной команде. Отметим возвращение легендарных Umbro (ДР Конго) и Reebok (Панама). Umbro не видели на ЧМ с 2018 года, а вот Reebok аж с 1998-го. В последнее время эта американская компания с английскими корнями активнее возвращается в футбол.

●‎ Тунис едет с итальянской Kappa, Эквадор – с родным Marathon, а Иран – с местным Majid. Тут никаких изменений с 2022-м. Однако ЧМ не досчитается Hummel и New Balance, которые были в Катаре. Первых не увидим из-за невыхода Дании. А в New Balance играла Коста-Рика, которая уже переоделась в adidas и вообще не пробилась на нынешний ЧМ.

Зато едет Ирак с немецким Jako, Кабо-Верде – с 15-летним американским брендом Capelli Sport, а Гаити – с колумбийской Saeta. Сама Колумбия предпочла adidas. 

● Узбекистану комплекты изготовил местный экипировщик 7SABER. История бренда началась в 2019 году, а в 2021-м дубайская компания Berkeley Square Investments его перезапустила с более масштабными инвестициями. Условием было открыть производство в Узбекистане, что устроило инвесторов. 

С тех пор экипировщик одевал узбекскую сборную на Олимпиады и Азиады, а в футболе форму от 7SABER сейчас носят четыре команды Суперлиги, в том числе «Бунедкор» и старейший клуб страны «Коканд 1912».

Представительство на чемпионате мира – конечно, главный успех в истории компании. Теперь она вместе с adidas, Nike и Puma на главной футбольной сцене.

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15 лучших форм ЧМ-2026: от звездного неба до белокаменного храма

Фото: Gettyimages/Anvar Ilyasov / Stringer, Wagner Meier / Stringer, Carlos Rodrigues / Stringer, Getty Images / Stringer, Marcelo Endelli / Stringer

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Комментарии

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Ничего себе, Уфа из ФНЛ на Чемпионат мира отобралась.
А где же легендарный Demix? )
Ответmegajohnik
А где же легендарный Demix? )
Он одевает только лучшую лигу мира и не разменивается на мелочевку вроде ЧМ.
Меня уже конкретно утомили эти 3 полоски на рукавах каждой формы от Адидаса в рекламных целях.

Рад, что появляются какие то необычные бренды. Выглядит это явно свежее
Интересно, что многие команды представлены локальными брендами, но все равно очень мало. Адидаса слишком много, но дизайн стал заметно лучше. Ретро формы Германии и Шотландии просто огонь!
Странно что нет Joma и New Balance
Пока Узбекистан одевала компания Jako, у них на груди красовалась эмблема Альянса повстанцев из Звездных войн, (которую они выдавали за изображение птицы Хумо - символ счастья в иранской и центральноазиатской традиции)
А теперь нет. Печаль.
"а в футболе форму от 7SABER сейчас носят четыре команды Суперлиги..."...так, а до этого о регби шла речь?
Получается 5 сборных патриоты
а почему почти у всех игроков одинаковые "вырви глаз" розовые бутсы?