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  4. Месси чаще выбирают люди с прогрессивными взглядами, Роналду – консерваторы с высокой самооценкой. Это показало исследование

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Месси чаще выбирают люди с прогрессивными взглядами, Роналду – консерваторы с высокой самооценкой. Это показало исследование
Исследование нашло связь между выбором Роналду или Месси и политикой.

Научное исследование выявило связь между политической позицией и симпатиями форварду «Интер Майами» Лионелю Месси или нападающему «Аль Насра» Криштиану Роналду.

Согласно работе под названием «Политическая идентичность за пределами политики: выбор между Месси и Роналду в 26 странах», предпочтение одного из двух игроков другому может быть связано с политической ориентацией. Исследование основано на ответах 10 661 человека из 26 стран, собранных в период с апреля по май 2026 года.

Исследователи из Наньянского технологического университета (Сингапур), Национального университета Сингапура и Мадридского университета имени Карла III пришли к выводу, что фактор, который лучше всего предсказывает окончательный выбор между Месси и Роналду, – это политическая ориентация.

Из анализа предпочтений респондентов и их политической позиции следует, что респонденты, считающие себя прогрессивными, чаще выбирают Месси, тогда как консерваторы поддерживают Роналду.

Также аргентинца чаще предпочитают люди с более аналитическим складом ума, тогда как Криштиану больше нравится тем, у кого более авторитарные взгляды или более высокая самооценка 

Тем не менее авторы призывают настороженно относиться к результатам по двум причинам: исследование не прошло экспертную проверку, а наблюдаемый статистический эффект хоть и реален, но остается умеренным.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Équipe
logoСборная Аргентины по футболу
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Комментарии

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Месси чаще выбирают люди. На этом можно было остановиться.
Если попроще, то Месси выбирают более умные, а Роналду - менее умные
ОтветЕбздрогыч
Если попроще, то Месси выбирают более умные, а Роналду - менее умные
Домохозяйки, дети, лгбт - фан база кринжа.
ОтветЕбздрогыч
Если попроще, то Месси выбирают более умные, а Роналду - менее умные
Прогрессивные взгляды это веганство, поддержка лгбт+++, BLM, воинствующего феминизма и meetoo? Ну не знаю не знаю...
Личные наблюдения совпадают с результатами исследования
Ishowspeed - типичный фан кринжа
ОтветCopaAmerica
Ishowspeed - типичный фан кринжа
Климов - типичный фан Месси
Шнобелевскую премию - в студию!
То есть ЛГБТ за Месси
человека с традиционной семьёй, женившегося на девушке из своего родного города, которую знал с детства, выбирают прогрессивные
человека с детьми от суррогатной матери и так и не женившегося на своей спутнице - типичной инстаграмной мукле, выбирают консерваторы
чудеса)
Так консерваторов ещё не оскорбляли
Прогрессивные взгляды это те, которые Роскомнадзором запрещены?
Проблема в том, что люди забыли как играл Криштиану в МЮ - он был реальным зверюгой, взявшим ЗМ против молодого Месси. КР7 играл красиво, вычурно, забивал в финале ЛЧ Чеху и уничтожал на фланге всю АПЛ. После перехода в Мадрид он ИМХО стал не так интересен как игрок, я перестал смотреть его матчи так часто как раньше. В МЮ смотрел почти все, то в Реале только важные. А ведь многие на этом сайте оценивают его по позднему периоду в Реале, когда он уже после травмы стал совсем другим
Именно в МЮ он был сопоставим с Месси как игрок. А цифры в Реале это вообще другая глава в этой истории
ОтветЕвгений Михайлов
Проблема в том, что люди забыли как играл Криштиану в МЮ - он был реальным зверюгой, взявшим ЗМ против молодого Месси. КР7 играл красиво, вычурно, забивал в финале ЛЧ Чеху и уничтожал на фланге всю АПЛ. После перехода в Мадрид он ИМХО стал не так интересен как игрок, я перестал смотреть его матчи так часто как раньше. В МЮ смотрел почти все, то в Реале только важные. А ведь многие на этом сайте оценивают его по позднему периоду в Реале, когда он уже после травмы стал совсем другим Именно в МЮ он был сопоставим с Месси как игрок. А цифры в Реале это вообще другая глава в этой истории
Ну так поздний период у него гораздо больше чем то мнгновение за мю.
Так и останется в памяти палкой - замыкалкой.
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