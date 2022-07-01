Сампаоли ушел из «Марселя» в стиле Бьелсы. Похоже, президент просто захотел сэкономить

Конец шикарной истории.

Хорхе Сампаоли покидает «Марсель» – даже после выхода в ЛЧ в прошлом сезоне. По информации L’Équipe, стороны не сошлись по вопросам трансферной политики.

Перед тяжелым сезоном аргентинец попросил привезти ему парочку опытных игроков, но президент Пабло Лонгория не захотел тратиться и собирается ждать до самого конца трансферного окна. Хорхе понимает, что из-за этого пострадает предсезонная подготовка – важнейший элемент его работы.

Тренера можно понять: только в июне «Марсель» потерял Вильяма Салиба и Бубакара Камара. И если заменить Вильяма готовятся Самуэль Жиго из «Спартака» и защитник «Гавра» Исаак Туре, то на место Камара пока никого не купили.

Сампаоли скандалить не стал и тихо ушел. «Марсель» смотрит на бывшего тренера «Вероны» и ярого последователя Джан Пьеро Гасперини – 44-летнего Игора Тудора.

«Как только я приехал в Марсель, то почувствовал себя как дома. Словно прожил в этом городе всю жизнь, – прощается Сампаоли. – «Марсель» – страсть. При каждом въезде на «Велодром» мое сердце колотилось. Последний сезон был просто потрясающим. Я был счастлив.

Мой ритм и мои цели не такие, как у лидеров проектов. В этом нет ничего плохого. Важно стремиться к совершенству и желать лучшего для клуба. Благодарю Пабло Лонгорию и его команду за доверие. Спасибо игрокам за то, что делали футбол таким красивым видом спорта. Всем работникам клуба за то, что выкладывались на все 100% ради команды. Спасибо болельщикам, без вас ничего из достигнутого не имело бы смысла».

Сампаоли ушел в стиле Бьелсы. Марсело тоже не понравилась работа клуба на рынке

Хорхе постоянно называют учеником Марсело Бьелсы – и даже в вопросе ухода из клуба они очень похожи.

«Я не думаю, что Хорхе мой ученик, – расставил акценты Бьелса. – Мне неприятно само это слово. Я заметил, что он лучше меня. Я говорю не из ложной скромности. Одно из лучших достоинств тренера – гибкость, не влюбляться в собственные идеи. Я не отступаю от своих идей, и это не достоинство, а недостаток. Хорхе идет на компромисс, так что у него есть способность адаптироваться, в отличие от меня. Это определенно делает его лучше меня».

Их связь и правда очень крепка. Сампаоли говорил, что на протяжении 10 лет внимательно следил за командами Бьелсы и признавался, что записывал пресс-конференции Марсело, а потом слушал их во время беговых тренировок, а с ролью имитатора не согласен: «Я чувствую близость идей, но вовсе не пытаюсь копировать Марсело. Ему просто невозможно подражать».

Несмотря на это, история Хорхе очень напоминает знаменитый роман Бьелсы и «Лацио» длиной в... пару дней.

Вернемся в 6 июня 2016-го. «Лацио» радостно сообщил о назначении Бьелсы. Подписание контракта – 9 июня. Через два дня что-то резко пошло не так: Марсело разорвал предварительное соглашение с итальянцами и на следующий же день объяснил странное решение.

Аргентинец уперся: аж за месяц команда не подписала ни одного из семи игроков, которых на первой встрече с тренером утвердил президент Клаудио Лотито. «Лацио» должен был до 5 июля подписать четырех игроков, чтобы пройти предсезонную подготовку с Бьелсой. Итальянцы этого не сделали.

«Мне позвонил спортивный директор Игли Таре, – вспоминал Лотито. – Он сказал, что купил игроков, но Бьелсе они не понравились. С Таре он общался будто свысока. Словно единственный что-то понимает в футболе. Мне стало жаль Таре, и я сказал: «Послушайте, мистер, вам явно пора уйти».

Именно Сампаоли поставил «Марсель» на рельсы

Несколько лет подряд «Марсель» сильно штормило: турбулентность в менеджменте и ненависть собственных фанатов смешались с блеклым футболом и постоянной сменой тренеров. Команда сезон за сезоном выезжала только на магии Димитри Пайета.

В конце февраля 2021-го «Марсель» возглавил Хорхе Сампаоли – и все изменилось.

Сампаоли поставил интересный футбол, темперамент аргентинца подошел буйной команде. «Нужно, чтобы каждый игрок чувствовал гордость от игры в этом клубе. Мы собираемся заставлять игроков придерживаться нашей философии. Кто-то адаптируется быстро, кто-то медленнее, кто-то вообще не адаптируется», – посмеивался тренер на первой пресс-конференции.

Фанаты обожали Хорхе за его прыжки на бровке. Перед стартом первого полноценного сезона он заложил фундамент – на предсезонке. Вот как описал сложный этап подготовки перешедший из системы «Барселоны» молодой Конрад де ла Фуэнте:

«Заметил большую разницу в тренировках по сравнению с «Барсой», особенно на предсезонке. Мы начали проводить двойные тренировки, нам нужно было приходить в 8 утра. Тренировки длились по 2,5 часа, плюс еще часик в спортзале. После были длинные матчи. Это повторялось во второй половине дня. Никаких дней отдыха в течение недели. Мне было очень трудно».

В системе аргентинца заиграет не каждый: тут детальные тактические занятия соединены с бешеной физподготовкой. Весной внутри клуба даже были столкновения на тренировках, а французские медиа писали, что игроки не выдерживают нагрузок. Флориан Товен сбежал в Мексику свободным агентом. Подальше от эмоционального Хорхе.

Но подход тренера все же принес результат. «Марсель» сыграет в ЛЧ – хоть и без Сампаоли.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Matthias Hangst