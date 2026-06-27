  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Муслера после вылета Уругвая с ЧМ на фоне его ошибок: «Приношу извинения всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно. Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола»

0
Муслера после вылета Уругвая с ЧМ на фоне его ошибок: «Приношу извинения всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно. Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола»
Фернандо Муслера извинился перед народом Уругвая за свои ошибки на ЧМ-2026.

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед страной и болельщиками за свои ошибки на ЧМ-2026. 

Сегодня 40-летний голкипер результативно ошибся в первом тайма матче группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:1). В перерыве он был заменен.

Уругвайцы не сумели преодолеть групповую стадию и вылетели с турнира.

«Я никогда ни от кого не прятался и всегда смотрел в лицо невзгодам. Это хороший способ поговорить со всеми уругвайцами. 

Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола. Учитывая всю проделанную работу, подготовку, о которой я говорил ребятам в раздевалке после игры, когда все немного успокоились. 

К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно», – сказал Муслера. 

Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура38475 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TyC Sports
logoЧемпионат мира по футболу
logoболельщики
logoФернандо Муслера
logoвысшая лига Аргентина
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoЭстудиантес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Муслера,конечно,косячник,но не выйти из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией...Ко всей команде огромные вопросы.
По моему с первого матча было понятно. О чем думал Бьелса?
Да и он сам, раз уж может и хочет менять себя сам, мог это сделать до игры, даже до второй игры...
Ничего парень, у тебя будет шанс исправиться через четыре года.
Там, говорят, в уругвайских сми его казнили уже
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марсело Бьелса: «Уругвай мог взять 7 очков, но набрал только 2. Я ничего не оставляю уругвайскому футболу – любой вклад не принесет дивидендов, если нет успехов»
сегодня, 07:16
Муслера – 1-й вратарь с 3 результативными ошибками на одном ЧМ с момента сбора статистики
сегодня, 06:20
Бьелса о вылете с ЧМ-2026: «У Уругвая был потенциал, который я не смог раскрыть. Муслера сам решил покинуть поле в матче с Испанией»
сегодня, 06:10
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании
3 минуты назад
Холанд сразу же подбежал к Мбаппе, заметив его на поле после матча ЧМ. Футболисты обнялись и пообщались
8 минут назадВидео
Титов о словах Глушенкова про Европу: «Если переходить, то в хорошую команду. Если нет возможности – лучше оставаться в России. Здесь любят и уважают, там непонятно чего ждать»
12 минут назад
Тренер Кабо-Верде: «У Аргентины есть Месси, которого считают лучшим игроком в истории. Сыграть с ними – честь. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь»
24 минуты назад
Итоги ночных матчей уже известны – заходите в ГОЛ за статистикой и самыми важными моментами
28 минут назадПромо
Сенегал вышел в плей-офф ЧМ с 3-го места в группе I. У команды 2 поражения в 3 матчах
58 минут назад
Франция разгромила Норвегию на ЧМ, Уругвай вылетел, Кабо-Верде, Испания, Бельгия в плей-офф, российские гимнастки снялись с турнира в Румынии, три россиянина на драфте НХЛ и другие новости
сегодня, 08:15
Гол Ирана Египту на 93-й отменили после ВАР из-за офсайда: Халилзаде уже надел мемные черные очки, празднуя забитый мяч, и получил желтую. На 97-й Эззатоллахи пробил в перекладину
сегодня, 08:15Фото
Египет впервые в истории вышел из группы на ЧМ. В 1934-м играли в 1/8 финала – это была первая стадия турнира
сегодня, 08:12
Бьелса накричал на журналиста после поражения Уругвая от Испании
сегодня, 08:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о США на ЧМ: «В советское время так играли – скоростной, пластичный, артистичный футбол. Команда впечатлила и удивила. И вообще турнир хорошо смотрится»
11 минут назад
ДР Конго – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
38 минут назад
Лукаку установил рекорд Бельгии по голам на ЧМ (6), обогнав Вильмотса. У него 91 мяч за команду в целом – идет 5-м в списке лучших бомбардиров в истории сборных
42 минуты назад
Колумбия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
48 минут назад
34-летний де Брюйне – самый возрастной автор гола Бельгии на ЧМ. Он первым в истории сборной забил на 3 турнирах
54 минуты назад
Сделавший дубль после выхода на 57-й минуте Пап Гуйе получил 9.3 по Индексу ГОЛа и стал лучшим игроком матча Сенегал – Ирак
59 минут назад
Лукаку забил Новой Зеландии вторым касанием после выхода на замену на 85-й, а на 94-й сделал ассист. В матче с Египтом бельгиец спровоцировал автогол соперника через 23 секунды после выхода
сегодня, 08:24
Хорватия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 08:21
Панама – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 08:21
Бельгия сыграет в плей-офф ЧМ-2026 после третьего места в группе в 2022-м
сегодня, 08:00