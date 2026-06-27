Муслера после вылета Уругвая с ЧМ на фоне его ошибок: «Приношу извинения всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно. Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола»

Фернандо Муслера извинился перед народом Уругвая за свои ошибки на ЧМ-2026.

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед страной и болельщиками за свои ошибки на ЧМ-2026.

Сегодня 40-летний голкипер результативно ошибся в первом тайма матче группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:1). В перерыве он был заменен.

Уругвайцы не сумели преодолеть групповую стадию и вылетели с турнира.

«Я никогда ни от кого не прятался и всегда смотрел в лицо невзгодам. Это хороший способ поговорить со всеми уругвайцами.

Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола. Учитывая всю проделанную работу, подготовку, о которой я говорил ребятам в раздевалке после игры, когда все немного успокоились.

К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно», – сказал Муслера.

Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!