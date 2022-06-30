«Вон твой папочка». Шутка Тухеля про Конте, которая обидела Лукаку

В «Интере» тренер раскрыл Ромелу через диету и жесткие тренировки.

После возвращения Ромелу Лукаку в «Интер» в медиа мелькают детали его конфликта с тренером «Челси» Томасом Тухелем. Особенно яркую рассказал корреспондент Goal Низаар Кинселла: оказывается, Ромелу обижен на немца из-за шутки про Антонио Конте.

«Кое-кто мне сказал, что Лукаку вместе с Тухелем смотрел матч «Тоттенхэма» в АПЛ, и Томас указал на Антонио Конте: «Вон твой папочка». Это была шутка, но Лукаку она не понравилась», – поделился Кинселла в The Italian Football Podcast.

У них с Конте и правда особые отношения: «Я всегда говорил, что Лукаку – необработанный алмаз»

Ромелу шикарно сработался с Конте в «Интере»: при итальянце он провел 95 матчей, в которых оформил 64 гола и 17 ассистов. Антонио вернул нападающего на топ-уровень после тоскливого финиша в «Ман Юнайтед»: 15 голов в 45 матчах сезона-2018/19.

«Я всегда говорил, что Лукаку – необработанный алмаз. Теперь я могу приступить к огранке», – говорил Конте после переезда Ромелу в Милан. Антонио приводил игрока в форму через диету, жесткие тренировки и идеальную роль на поле.

Тренер мучил Ромелу самыми жесткими тренировками в карьере и сажал на диету

Тренировочная система Конте – одна из жесточайших в современном футболе. Он один из немногих, кто до сих пор придерживается двухразовых тренировок – даже посреди сезона. Но это не самое страшное. Занятия у Антонио всегда длиннее и интенсивнее, чем у коллег. Несколько лет назад журналисты ESPN подсмотрели разогрев Конте:

• 100-метровка за 20 секунд, 20 секунд отдыха – повтор. Длительность упражнения – 7 минут.

• 75-метровка за 15 секунд, 15 секунд отдыха – повтор. Тоже на семь минут.

• 50 метров за 10 секунд, 10 секунд отдыха – повтор. Те же семь минут.

Итого: 45 рывков на 3 километра за 21 минуту. Вся тренировка – два часа.

«Все говорят, будто самая жесткая физика – в Англии, но это не так, – вспоминал Лукаку после месяца тренировок. – Никогда и ни у кого я не тренировался так, как в Италии. Через две недели я нажаловался агенту. Во время тренировок я оглядывался украдкой, но никто больше не ныл. Все справлялись. Тренеры смеялись надо мной. Но Конте всегда рядом, всегда требует максимума. Он заряжает вас энергией, и потому никто не сдается».

Этого наверняка хватило бы, чтобы за месяц превратить толстяка в атлета, но лишним манчестерским килограммам предстояло не только кардио. Еще система Конте предполагает диету. Больше двадцати лет назад Антонио продлил игровую карьеру правильным питанием – и с тех пор внедряет в командах особый режим. Так Лукаку сел на диету.

«Я почти ничего не запрещаю, – объяснял Конте. – Просто нахожу правильный баланс между углеводами, белками и жирами. На этой диете игроки меньше травмируются и быстрее думают». Лукаку сбросил 3 килограмма за полторы недели, питаясь вот так:

• брезаола – волшебная вяленая говядина, маринованная в вине; многие именно ей объясняют долгие карьеры итальянских футболистов. В брезаоле рекордное содержание белка – 34 на 100 грамм продукта – при почти полном отсутствии жиров и углеводов;

• мясо: грудинка курицы или индейки, крольчатина;

• рыба;

• булгур, рис, паста из твердых сортов пшеницы;

• овощи и фрукты пять раз в день, зелень (орегано, базилик и тимьян в первую очередь);

• оливки и оливковое масло – главный источник полезных жиров в рационе;

• никакой жареной пищи, сыра, картошки и алкоголя.

При Конте Лукаку получил идеальную для себя роль – мобильного нападающего, который часто опускается в глубину

Конте сделал из Лукаку «маленького» – мобильного нападающего, начинающего движение в глубине атаки. Именно это сделало бельгийца одним из самых разносторонних форвардов Серии А. Все-таки в Англии Ромелу видели тяжелым форвардом с ограниченными функциями. Но Конте понял, что за внешним видом супертяжа скрывается умнейший футболист, разрывающий стереотипы классной сменой позиций и топ-передачами.

Ради бельгийца Антонио отказался от привычной модели и построил систему с двумя динамичными форвардами, которые креативно жонглируют ролями. Лукаку и Лаутаро никогда не находились на одном уровне и четко держали дистанцию между собой – так Конте всего двумя игроками растягивал защиту соперника, создавал разрывы между линиями и вертикаль для быстрых контратак.

В «Интере» Лукаку часто сваливался в глубину и на фланг, чтобы набрать скорость и атаковать лицом к воротам. Освобождал пространство и вытягивал центрбека, открывая штрафную для Лаутаро. И почти одинаково влиял на «Интер» как в защите, так и в атаке.

«Мне нравится, когда вокруг много движения, – объяснял сам Лукаку, – так я могу и замыкать, и самостоятельно создавать моменты. Поэтому я так хорош».

В мае 2021-го Ромелу отблагодарил тренера через прессу: «Ради Конте я готов биться до смерти. Нам не удалось поработать вместе в «Челси», но я всегда считал, что добьюсь прогресса после того, как ушел из «Манчестер Юнайтед» к нему.

Конте четко сказал мне: «Если ты не работаешь на тренировках, то ты не играешь». Для развития карьеры важно встречать людей, которые честно говорят тебе в лицо то, что думают. Такое случалось с настоящими чемпионами – Это’О, Дрогба, Анри».

С Томасом Тухелем такой химии явно не было – возможно, поэтому в Лондоне у Лукаку совсем не пошло.

Фото: globallookpress.com/Massimo Paolone, Matteo Gribaud; Gettyimages.ru/Julian Finney